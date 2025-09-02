Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Seranit’in yüksek kaliteli üretim anlayışına ve sektöre yaptığı katkılara dikkat çekti. Demir, “Sanayici-Müteahhit Buluşması’nda Seranit’e misafir olduk. Burada tanık olduğumuz üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları ve ürün kalitesi, sektörümüzün geleceği adına bizlere umut verdi. Seranit gibi yaptığı yatırımlarla ülkemizin ithalatını azaltan ve dünya standartlarında üretim gerçekleştiren firmalar, ekonomimizin güçlenmesi için son derece kıymetli. Seranit’i bu vizyoner çalışmaları için tebrik ediyoruz. İMSİAD olarak Sanayici-Müteahhit Buluşmaları’nı çok önemsiyoruz. Hem sektördeki gelişmeleri yerinde görme şansı buluyoruz, hem de ilgili sektörde bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Orada kurduğumuz temaslar sayesinde ileride yapacağımız iş birliklerinin ilk adımını da atmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.