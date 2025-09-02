Bursa, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında açıklanan yeni teşvik sistemiyle birlikte yüksek teknoloji ve yeşil dönüşüm yatırımlarında öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kente sismik izolatör üretimi, 5 eksenli işleme merkezi üretimi, biyopolimer üretimi ve rüzgâr türbini yatırımları gibi stratejik alanlarda önemli desteklerin sağlanacağı duyuruldu. BTSO, BEBKA ile iş birliğiyle “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, dünya ekonomisinin olağanüstü bir hızla değiştiğini vurguladı. İş dünyasının daha çevik, yenilikçi ve dayanıklı olması için yeni nesil desteklere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Batmaz, yeni destek programı, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek, yatırımı, üretimi ve istihdamı artıracak bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti.