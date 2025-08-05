İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “Bu eserler, sadece geçmişin değil; geleceğin de yapı taşlarıdır. Onları anlamak, korumak ve yaşatmak ise başta biz mühendisler olmak üzere tüm meslek disiplinlerinin ortak sorumluluğudur. Tarihî eserlerin korunması, yalnızca bir restorasyon meselesi değil; aynı zamanda teknik, estetik, etik ve kültürel bir meseledir. Tarihi eserler bir toplumun kolektif hafızasıdır. Kültürel kimliğimizin şekillendiği, geçmişle bağ kurabildiğimiz somut hafıza alanlarıdır. Bu nedenle, bu eserlerin yaşatılması yalnızca bir mühendislik görevi değil; aynı zamanda bir etik sorumluluk, bir medeniyet ödevidir. Şunu unutmamalıyız: Kültürel mirasını koruyamayan toplumlar, geleceğe de güçlü bir iz bırakamazlar” dedi.

Bozbey: “Çalıştay bize tarihi eserlerin geleceğe taşınması için yol gösterecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihi eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması, uzun yıllar korunmasının önemine dikkat çekerek, “Tarihi yapılarla ilgili bazı uygulamaların tekniğe de uygun olmadığını biliyoruz. Zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bursa’da birçok tarihi yapımız var. Bu yapılarımızın bazılarında sıkıntılar yaşadık. Çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi bizler için önemli bu sayede var olan yapılarımızı gelecek kuşaklara çok daha nitelikli ve dayanıklı biçimde aktarmamız mümkün olacaktır” dedi.