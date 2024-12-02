AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

40 bin metrekarelik alanda, 7 salonda gerçekleşen fuarlar, 400’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırladı. Katılımcıların yüzde 60’ının yerli üreticilerden oluştuğu fuarda, Bursa’dan da 100 firma stant açtı. İmalat ve makine sanayisinde faaliyet gösteren Bursalı firmalar, stantlarında yeni ürünlerini vitrine çıkardı ve firma temsilcileri yaptıkları görüşmelerle yeni iş bağlantılarının yollarını aradı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursalı katılımcı firmaların yetkilileri, BUMATECH’ten genel olarak memnun olduklarını, katılımın ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu dile getirdiler. Firma temsilcileri, “Fuara geniş ürün yelpazesi ile katıldık. Kendimizi ve hizmetlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. BUMATECH oldukça yoğun geçti. Aldığımız geri dönüşler bizleri memnun etti” şeklinde görüş belirttiler.

Orhan Er

ERLER Group YKB

ERBEND ve ERFAB stantlarında misafirlerimizi ağırladık

Erbend Makine sac- metal işleme için katlama makineleri üretiminde dünyanın önde gelen fuarlarında, sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olduğunu gözler önüne seriyor. Yaklaşık 1000’e yakın makinemiz ABD, Kanada, İsveç, Almanya, Rusya, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerde işliyor, yatırımcısına değer katıyor. Modellerimizin enerji verimliliği çok yüksek. Modellerimizde enerji tüketimini en az yüzde 50 oranında düşüren bir teknoloji kullanılıyor. Makinelerimizin dünyanın dört bir yanında tercih edilmesini, ürünlerimizin kalitesi ve satış sonrası teknik hizmetlerimizdeki yaklaşımımızla sağlıyoruz. Müşterilerimizin ekonomik verimliliklerini arttırmalarına katkı sağlamak önceliğimiz.

Yurt dışında İspanya Bilbao, Hollanda Techishow ve Almanya Euroblech Fuarlarında son teknoloji ürünlerimizi sergiledik. Aralık ayı başında Mısır Mactech fuarında bayimizle birlikte olacağız. Ayrıca Çek Cumhuriyeti ve İtalya’da bayilerimizin düzenlediği open-house etkinliklerinde yer aldık. Yurt içinde ise Konya Makine Teknolojileri Fuarı ve İstanbul Maktek Avrasya’ya katılım sağladık. Bu yılı BUMATECH ile tamamladık. Fuarda, ERBEND ve ERFAB olarak ayrı iki stantta misafirlerimizi ağırladık. ERBEND’ in yeni panel bükme modeli Panel Bender’e entegre edilebilen robot sistemle birlikte ne şekilde çalıştığını, üreticiye sağladığı kolaylığı standımızda gözler önüne serdik. Bunun yanı sıra yukarı aşağı sac katlama modelimiz Dual MFA’nın teknolojisini ziyaretçilerimiz standımızda yakından gördüler. ERFAB tarafında da OEM projelerimiz kapsamında, iş ortaklarımızla birlikte yarattığımız güç ile kendi markamız altında üretilen ERFAB lazer kesim makine modellerimiz standımızda yer aldı. Ayrıca yine ERFAB markamız altında yakın zamanda distribütörlüğünü aldığımız punch makineleri konusunda lider markalardan olan Euromac’a ait modelin yanı sıra diğer iş ortaklarımızın boru bükme, sac doğrultma ve çapak alma makinelerini de sergiledik.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda kalite ve iyi fiyat politikalarını ilke edinmiş bir yapıya sahibiz. ERLER Group çatısı altında yenilikçi ürünlerimizi pazara sunmayı sürdüreceğiz. Makine sektöründe 30 yılı aşan tecrübemizle Erler Group olarak yarattığımız dünya çapındaki markamız Erbend Makine ve küresel şirketlerle işbirliği içinde olan Erfab ile müşteri ve bayilerimize yüksek değer yaratmak için çalışıyoruz. Grup olarak makine sektöründeki köklü deneyimlerimiz ve geniş ürün yelpazemiz ile pazarda fark yaratmaya devam edeceğiz.

Turan Cesur

Cesurbend Makine YKB

Fuara geniş bir ürün yelpazesi ile katıldık

Cesurbend Makina olarak İzmir yolu üzerinde bulunan 2600 metrekare ana fabrikamızda malafalı boru ve profil bükme makinaları, kurtağzı açma makinaları, çift kafa boru bükme makinaları, üç toplu profil kıvırma makinaları, boru ucu form verme makinaları ve motorlu 3 toplu silindir sac bükme makinaları üretiyoruz. Üretim süreçlerimizi daha da güçlendirmek ve ürün yelpazemizi genişletebilmek adına Çalı’da 3000 metrekare üretim alanına sahip ikinci fabrikamızı da 2024 yılında devreye aldık. 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada üretimin yüzde 50’sini ihraç eden bir firmayız. Hedeflerimiz arasında Asya-Pasifik ve Afrika gibi gelişen pazarlara girebilmek ve oralarda da etkin bir pazar payına sahip olabilmek var. Cesurbend olarak ürettiğimiz makinalar; sağlık, mobilya, tarım, eğitim, yat-gemi, inşaat, otomotiv, gıda, ısıtma ve soğutma gibi birçok sektörde kullanılıyor. 19 yıldır sürekli olarak üretim teknolojilerini geliştirerek ve ürettiğimiz ürünlerin katma değerini artırarak yolumuza devam ediyoruz.

2024 yılında İstanbul’da gerçekleşen Maktek Avrasya ve Almanya’da gerçekleşen EuroBlech fuarlarına katıldık. Maktek, bizim için oldukça verimli geçti. Ziyaretçi sayısı beklediğimizden fazlaydı ve birçok sektörden profesyonellerin katılması, bize büyük fırsatlar sundu. Euroblech ile; Almanya gibi güçlü bir sanayi pazarında yer alarak, hem marka bilinirliğimizi artırdık, hem de uluslararası iş ilişkileri kurduk. Son olarak Bursa’da ev sahipliği yaptığımız BUMATECH fuarına katıldık. BUMATECH fuarından da memnun kaldık. BUMATECH fuarına geniş bir ürün çeşitliliği ile katıldık. Standımızda; 6 eksen CNC boru bükme, 5 eksen CNC boru bükme, NC kontrollü boru bükme, boru ucu form verme, kurtağzı açma, profil kıvırma ve silindir sac kıvırma makinalarımızı sergiledik. 2025 yılında da daha önce katıldığımız fuarlara tekrar katılarak müşterilerimizle sıcak ilişkiler kurmaya devam edeceğiz.

Mesut Barut – İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik ve OEMAK Makine kurucu ortakları

BUMATECH bizim için oldukça yoğun geçti

Ülkemizin mühendislik ve otomasyon alanındaki eksikliklerini giderme hedefiyle Nümerik Mühendislik ve Otomasyon’un temellerini attık. Müşterilerimize mühendislik, teknik destek, danışmanlık, robotik ve görüntü işleme hizmetleri gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. OEMAK Makine olarak ise Nümerik Mühendislik Otomasyon’un metal sektöründeki otomasyon bilgi ve tecrübelerini ahşap sektörüne taşıyarak bu alanda fark yaratıyoruz. CNC ahşap torna ve CNC freze makineleri imalatı alanında üretim yapıyoruz Özellikle ülkemize yurt dışından ithal edilen 5 eksen CNC ahşap makinelerine karşılık, dünya standartlarına uygun ve kullanıcı dostu yerli üretim yaparak Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik projelere imza atıyoruz. Nümerik Mühendislik ve Otomasyon olarak, bunların yanı sıra geliştirdiğimiz patentli Handsafe ürünü ile özellikle marangozların iş güvenliğini artırmayı hedefliyoruz.

Makinelerimiz, Endüstri 4.0 standartlarına tam uyum sağlayarak insan müdahalesini minimum seviyeye indirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle panel ve ağaç işleme sektöründe kullanılan nesting makinelerimiz, insan müdahalesi olmaksızın verimli bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, torna modeli makinelerimiz, robot entegrasyonu sayesinde yüksek kaliteyi korurken kalifiyeli elemana olan ihtiyacı da azaltmaktadır. Şu anda Endüstri 5.0’a yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ürettiğimiz tüm makinelerin otomasyon sistemleri, hem Endüstri 4.0’ı hem de Endüstri 5.0’ı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Yaklaşık 10 yıldır bu piyasanın içinde olsak da elde ettiğimiz satış başarısı bizi mutlu ediyor. Üretimimizin ortalama yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Ancak bu oranı önümüzdeki süreçte artırmak istiyoruz. Halihazırda 11 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

2024 yılında aslında beklentimiz düşüktü. Ancak biz bu süreçte farklı işler yaptık, farklı projeler ortaya koyduk. Ar-Ge çalışmalarımız oldu. Yurtiçi ve yurtdışında birçok fuara katıldık ve bunlardan güzel kazanımlar elde ettik. Yeni bayiliklerimiz oluştu, yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık ve bunlar da ticari olarak bizlere olumlu yansıdı. Geçtiğimiz yıl yeni ürünlerimizi pazara sürerek kârlılığımızı artırmayı hedefledik ve onu da başardık.

Firma olarak fuarları yakından takip ediyoruz ve ürünlerimizi tanıtmanın yanı sıra, markalarımızın da bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu açıdan özellikle ülkemizde düzenlenen birçok fuara katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Bursa’mızda düzenlenen BUMATECH fuarının ise bizler için ayrı bir önemi var. Fuara katılarak hem son teknoloji ürünlerimizi vitrine çıkardık, hem de müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı yakaladık. Fuar bizler için oldukça yoğun geçti ve fuardan memnun kaldığımızı söyleyebiliriz.

Tevfik Kumru

Burpres Metal Sanayi Genel Müdür Yardımcısı

Aldığımız geri dönüşler bizleri memnun etti

Burpres olarak manuel ve pnömatik hızlı bağlama sıkma elemanları (Clamp), kayar otomat takım tutucular, çok noktadan kilitlenebilir teleskopik mekanizmalarla birlikte başta otomotiv, sağlık ve tarım sektörüne hizmet vermekteyiz. Destak markasıyla Almanya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Bir önceki yıla göre ihracat oranımız Euro bazında yüzde 225 seviyesinde artmıştır. 3 sene sonrasında Burpres olarak, Destak Toggle Manuel ve Pnömatik Clamplerin başta Almanya'da bulunan bayimizle birlikte toplam cironun yüzde 80'ni ihracattan elde etmeyi hedeflemekteyiz. Bu sene bunun ilk adımı olarak, yaşanan ara eleman probleminden dolayı yatırımlarımızı insan eli değmeden üretim kapasitemizi artıracak otomasyonlara kaydırdık. Ayrıca, bu hamleyle birlikte kalıptaki durgunluğunda önüne geçerek hedef pazarımızı bu yolda geliştirdik. Toplam yılı değerlendirdiğimizde ise planladığımız hedefleri gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var; üretmekten ve yatırımdan korkmuyoruz! Başta ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki yıl da üretim kapasitemizi arttıracağımızı ve insansız üretim adına makine yatırımı yapmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz. Ayrıca, destak manuel ve pnömatik clamplerde dünyaca ünlü içerik pazarlama platformu TracaParts'a üye olduk. Hedefimiz 2025 yılında da Amerika kıtasında bayilik anlaşması yaparak Burpres’in global anlamda marka değerini ve ihracatını artırmaktır.

Burpes olarak fuarları önemli görüyoruz. Bursa’mızda her yıl gerçekleştirilen BUMATECH’in ise bizler için önemi apayrı. Bu nedenle fuara mutlaka katılım gösteriyoruz. BUMATECH’teki standımızda son teknoloji ürünlerimizi sergiledik ve ürünlerimiz gerek yabancı ziyaretçilerin, gerekse yerli profesyonellerin oldukça ilgisini çekti. Fuarda gördüğümüz ilgi ve aldığımız geri dönüşler bizleri memnun etti.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

İleri teknoloji kaplama proseslerimizi sergiledik

2016 yılında Bursa’da 300 metrekare alanda faaliyetlerine başlayan MTK Teknik Kaplama, bugün itibariyle toplamda 3000 metrekare alanda çeliğin bulunduğu her sektöre hizmet veriyor. MTK Teknik Kaplama’da, nitrasyon, siyah nitrasyon, oksidasyon (karartma), bürüne/brüniert kaplama, çinko kaplama ve shot peening işlemleri yapılıyor. Otomotiv, makine, hırdavat, tarım, kalıp, inşaat, savunma sanayi ve enerji sektörleri başta olmak üzere, çeliğin bulunduğu tüm sektörlere hizmet veriyoruz. Faaliyetlerimize bir nitrasyon fırınıyla başladık ve 2018 yılında Orion Isı Teknolojileri’nin ürettiği nitrasyon kimyasallarını kullanmaya başladık. Şu anda 2 nitrasyon ocağı, 2 oksidasyon ocağı, bir bürüne kaplama hattı ve bir çinko kaplama hattımız bulunmaktadır. Ayrıca, üretim süreçlerimizi tamamen dijital bir altyapıyla yönetiyor ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz.

Bursa merkezli bir firma olarak, satışlarımızın büyük çoğunluğu iç piyasaya yöneliktir. Ancak iç piyasadaki müşterilerimizin büyük bir kısmı, dış piyasaya üretim yapan şirketlerden oluştuğu için dolaylı olarak dış piyasaya da önemli bir çözüm ortağıyız. Bu sayede hem yerel hem de global ölçekte değer yaratmaktayız. Direkt ihracatımız şu an için yok ancak ihracat hedeflerimiz arasında Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarları önemli bir yer tutmaktadır. Global bir oyuncu olma vizyonu ile hareket ediyoruz.

Firma olarak BUMATECH Fuarı’nda, ileri teknoloji kaplama proseslerini sergiledik. Bunlar arasında Nitrasyon, Siyah Nitrasyon, Çinko Kaplama, Bürüne Kaplama (S40, SQ40) ve Shot Peening gibi önemli yüzey işlem teknolojilerimiz yer aldı. Özellikle yeni bir proses olarak sunduğumuz Shot Peening işlemi, fuara gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Shot Peening, metal yüzeylerin ömrünü uzatmak ve performansını artırmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Fuarda, yenilikçi çözümlerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımızın sonuçlarıyla ziyaretçilerimiz için özel bir deneyim sunduk.

Öte yandan ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar ve dünyada devam eden savaşların yarattığı küresel belirsizlikler, ekonomik anlamda bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hammadde fiyatlarının artışı ve tedarik zincirindeki kesintiler, finansal anlamda bizi zaman zaman zorladı. 2025 yılı için ise hedefimiz, bu zorluklara rağmen büyümeye devam etmek, yeni pazarlara açılmak ve Ar-Ge odaklı projelerimizle sektörde fark yaratmaktır. 2024 yılı, firmamız açısından dijitalleşme anlamında oldukça verimli ve başarılı geçti. Ekonomik koşullar ne olursa olsun, yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü iş birliklerimizle geleceğe umutla bakıyoruz. 2025 yılında, yenilikçi yaklaşımların daha da yaygınlaşarak sektöre pozitif bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel YKB

BUMATECH’te yeni teknoloji ürünlerimizi vitrine çıkardık

Atik Endüstriyel dünyanın önde gelen markalarını Türk sanayicisiyle buluşturarak sektördeki etkisini artırıyor. Atik Endüstriyel; Alman menşeili Siegmund ve Flaig markasının Türkiye distribütörlüğünü de üstleniyor. Ayrıca son olarak LC Lasers ile Estun Automation’ın Türkiye distribütörlüklerini alarak bu firmaların son teknoloji ürünlerini iş dünyası ile buluşturuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sürekli gelişim ve iyileşme stratejileriyle sektördeki konumlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Katıldığımız fuarlarda kaynak masaları, robot kabinleri ve entegre sistemleri, manyetik tabla ve kaldıraçlar ile üretime yardımcı malzemeleri sergiledik. Bu fuarların bizleri memnun ettiğini söyleyebilirim. Fuarlar sayesinde hem sektördeki varlığımızı artırıyor, hem ürünlerimizi yeni müşterilere tanıtıyor, hem de mevcut müşterilerimizle fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. BUMATECH Fuarı ise, Türkiye makine sektörü için büyük öneme sahip ve Bursa için prestijli bir organizasyon. Bursa otomotiv ve makine sektöründe adeta ülkemizin kalbi konumunda. Ayrıca bu fuarın şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu yüzden biz de BUMATECH Fuarı’na büyük özenle hazırlandık. BUMATECH’te yeni teknoloji ürünlerimizi sergiledik. Daha önce kaynak masaları manyetik tablalar, manyetik kaldıraçlar ve manyetik gönyelerin ithalatını yapıyorduk. Bu fuarda farklı bir şey yaptık. Bu ürünlere ilaveten birbirlerini tamamlayıcı ürünler olan Cobot, yani kolaboratif kollar kaynak robotlarının ithalatını yaptık, bunun distribütörlüğünü aldık. Bu kolların özeliği, kaynak yaparken artık insandan ziyade, robotların küçük ölçekli de olsa işleri yaptığı bir ürün. Programlama derdi de yok bunda. Yani siz elle tutuyorsunuz, kaynak yapacağınız bölgeyi gösteriyorsunuz, o size direkt olarak hafızaya alıyor, sonra düğmeye bastığınızda kendisi otomatik olarak kaynağını yapıyor. Ama ne tür özellikte kaynak yapacağınız, kaç mm vereceğiniz gibi şeyleri tabi ki baştan programlamanız gerekiyor.

İkinci ürünümüz de lazer kaynak makinası. Piyasada tabi ki değişik kaynak makinaları var ama bizimkinin özelliği, CE sertifikası olan Avrupa’daki tek ürün. Çünkü lazer malum, gerektiği gibi kullanılmazsa iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından çok büyük sıkıntılar oluşturabiliyor.

2023 ve 2024 yılında malum, global bir kriz vardı. Bundan tabi bizim ülkemiz de etkilendi. Dövizin durağan olmasının da sanayici açısından büyük bir dezavantajı var. İşçilik maliyetleri çok arttı çünkü. Sanayicinin bu açığı kapatabilmesi için ürünü satarken dövizin yüksek olması gerekiyor. Şu anda ülkemizin böyle de bir dezavantajı var diğerlerinden farklı olarak. Ama sanayici yine de yatırımını yapıyor. Biz de bundan 2024 yılında olumlu anlamda etkilendi.

Devam eden kriz, 2025’in ikinci çeyreğine kadar sürecek gibi görünüyor. İkinci çeyrekten sonra işlerin özellikle Türkiye açısından büyük bir ivmeyle hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa hareketlenecek, bu hareketlenmeyle işlerin çoğu Türkiye’ye akacak. Bu yüzden firmaların hazırlıklı olması gerekiyor buna.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu

Standımız ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

Oktay Holding’in temeli, Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden Bursa’da 1963 yılında atıldı. Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana üretim çeşitliliğini sürekli genişleterek hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyoruz. Üretim yolculuğuna emaye bobin telleri ve elektrikli motor üretimi ile başladık. Günümüzde elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerindeki başarılarımız ile adımızdan söz ettiriyoruz. Oktay Holding’in en yeni iştiraklerinden biri olan Heinz Linear, elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya sektörlerine öncülük eden lider bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Oktay Holding’in 60 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla müşterilerine çeşitli toz boya çözümleri sunan Heinz Linear, sektörün parlayan yıldızları arasında.

Heinz Linear olarak genel endüstri boyalarından otomotiv boyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşteri ihtiyaçlarına çözüm getiriyoruz. İşletmelerin toz boya konusundaki çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Alanımızdaki deneyim ve bilgi birikimimizle, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz boyalar, farklı parlaklık seviyelerine ve dokulara sahip. Bu boyalar, makine, otomotiv, beyaz eşya ve mimari gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Ayrıca, son yıllarda geliştirilen teknolojilerle birlikte toz boya uygulamaları cam, seramik, ahşap ve plastik gibi farklı yüzey lerde de kullanılabiliyor. Manyetik gönyelerden, elektromanyetik tutuculara, tablalara ve separatörlere kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istenilen ölçülerde elektromanyetik tutucu imal ediyoruz. Bunlar hurda, pik döküm, ağır malzeme, sıcak veya su içinden demir toplama ile taşıma işlerinde kullanılıyor.

Heinz Linear olarak BUMATECH Fuarı’nda yeni ürün ve teknolojileri sergiledik. Sektörümüzün önemli fuarlarından olan BUMATECH, firmamız için her zaman verimli geçiyor ve bu yıl da öyle oldu. Türkiye’nin önde gelen makine üreticilerinin katıldığı ve sektörün önemli oyuncularına hitap eden bu fuar, yeni müşterilerle tanışmak ve iş birlikleri kurmak için büyük bir fırsat barındırıyor. Biz de sektördeki lider konumumuzu daha da pekiştirerek, kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer katmayı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Hakan Karsan

Zigana Vinç YKB

Kendimizi ve hizmetlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık

Firmamız 2015 yılında kuruldu. Bursa Çalı’daki tesisimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zincirli vinçler, halatlı caraskal, mini amatör caraskal, vinç bakır bara, vinç kumandaları, manyetik kapma, 2 ve 4 hareketli zincirli vinçler alanında endüstrinin çözüm ortağıyız. Her geçen gün ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Yük kaldırma alanında sanayicilerimize doğru çözümler sunmak istiyoruz. Bu alanda onların güvenebileceği iş ortakları olmak istiyoruz. Tüm Türkiye’den firmamıza talepler geliyor. Biz de bu kapsamda müşterilerimize doğru ürün ve kaliteli hizmet sunmak istiyoruz.

Yıl boyunca ülke genelinde çeşitli fuarlara katıldık ve buralardan memnun ayrıldık. Biz fuarlara satış odaklı katılmıyoruz. Amacımız, markamızın bilinirliliğini artırmak.

Bursa makine sektörü, dünyanın önde gelen markalarına ev sahipliği yapıyor. Bizim için Bursa’da düzenlenen BUMATECH’in ayrı bir önemi var. Biz BUMATECH’i evimiz gibi görüyoruz. Bu yüzden bu fuarda yer almak bizler için mutluluk verici. Türkiye’nin dört bir yanından bu fuara ziyaretçi geldi. Biz de fuar aracılığıyla hem fuar katılımcısı olan firmalara hem de ziyaretçilere kendimizi ve hizmetlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Fuarda yük kaldırmada bakır baralar, kapı taşıyıcıları, kaldırma manyetikleri gibi yeni çeşitlerimizi müşterilerimizle buluşturduk.

İşçi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, vergilerin yüksek olması başlıca sorunlarımız. 2024 yılı beklenildiği kadar iyi olmasa da, firmamız için başarılı geçti diyebiliriz. 2025 yılından umutluyuz, işlerin daha iyi olacağına inanıyoruz. 2025 yılında dünyada ve bölgedeki savaşların bitmesini ve istikrarın huzura kavuşup işlerin iyi olmasını umut ediyoruz.

T.Ş.T. Lift Amortisör ve Yüzey İşlem

Yurt içi ve yurt dışında sektörel tüm fuarlara katılıyor

Firma olarak sektörde çeyrek asırlık tecrübe ve 185 kişilik uzman kadromuzla Bursa’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 10 bin metrekarelik tesisimizde, kalite ve verimlilik odaklı anlayışıyla faaliyetimize devam ediyor. Tesisimizde otomotiv, havacılık, savunma sanayi ve makine sektörüne yönelik çeşitli yüzey kaplama işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Sektöre öncülük eden firmamız, Türkiye’de bulunan en yüksek kapasiteli fırınlara sahip olması ve 1000’den fazla müşteriye verdiği hizmet ile T.Ş.T Yüzey İşlemleri farkını gözler önüne sermektedir. T.Ş.T. Lift Amortisör, üretiminin yüzde 90’ını 60’tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Firmamız ISO 9001 – 14001 ve ISO / TS 16949 sertifikalarına sahip. Burada hedefimiz Ar-Ge çalışmalarımız ile üretimdeki verimliliğimizi arttırmak ve otomasyon çözümleriyle çevre dostu teknolojilere yönelmek.

T.Ş.T. Lift Amortisör ve yüzey işlemler olarak markamızı ve ürünlerimizi tanıtmak için fuarları yakından takip ediyor ve katılmaya özen gösteriyoruz. BUMATECH’e ise ayrı bir gözle bakıyoruz, çünkü bu fuar Bursa’da düzenleniyor. Bu yılki fuarda en son ürünlerimizi ve hizmetlerimizi fuarda sergiledik. Standımız, müşterilerimizin büyük ilgisiyle karşılaştı ve bu durum bizler için moral oldu. Zorlu geçen 2024’ün ardından 2025’te atılmasını umduğumuz bazı adımlarla, önümüzdeki yılın sektörümüz ve firmamız için çok daha verimli geçeceğini bekliyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Yeni makinalarımız BUMATECH’te boy gösterdi

Lothbrog Makine, global pazardaki lazer kesim teknolojilerini, profesyonel bakış açısı ve yetkin çalışan kadrosuyla müşterileri ile buluşturuyor. 15 yıllık tecrübemizle, 5 yıl gibi kısa bir sürede 1000’inci makine satışını gerçekleştirerek sektörümüzdeki başarımızı kanıtladık. Yine 5 yılda, çalışan sayımızı 85 kişiye, lokasyonumuzdaki faaliyet alanımızı da 6400 metrekareye çıkararak, büyüme ve gelişme ivmemizi hız kesmeden devam etme kararlılığımızı kanıtlamış olduk. ‘Doğru Ürün, Doğru Hizmet’ motto suyla ilerlediğimiz bu yolda, sektör deki yerimizi garantilemenin yanı sıra yenilikçi yüzüyle çok kısa bir sürede fark yaratan kurumlar arasında anılır durumdayız.

Sektörümüze yönelik fuarların yanı sıra kurum vizyonumuza ivme kazandıracak farklı sektör fuarlarına da katılım göstermeye önem gösteriyoruz. 2025 yılı takvimimizde yer alan, stant sahibi olarak katılım sağlayacağımız fuarlar, İMATECH İzmir Endüstriye Makine Teknolojileri Fuarı, ANAMAK Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı ve MAKTEK Konya Fuarı’dır. Şehrimizde olması ve sektöre yönelik en prestijli fuarların başında gelmesi sebebiyle BUMATECH ise bizim için ayrı bir öneme sahip. En güncel teknolojiyi yatırımcısıyla buluşturmaya BUMATECH Fuarı’nda da devam ettik. Boru kesme ve sac kesme alanında son teknoloji kesim örneklerini sergilediğimiz 2 adet makinemizin yanı sıra, EuroBlech 2024’de lansmanı yapılan ve büyük ses getiren makinemiz GKS 6008 TA boru kesme makinemiz de MAKTEK Avrasya Fuarı sonrasında BUMATECH Fuarı’nda da boy gösterdi. Distribütörü olduğumuz Gweike markasının tüm makineleri, Avrupa Birliği uyum sertifikası CE normları, ABD uyum sertifikası FDA ve ISO 9001 normlarına uygun olarak üretilmektedir. Gweike lazer kesim makineleri ABD, Kanada, Avustralya, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 150’den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

İbrahim Harman

DCB Laser Technology YKB

Fuardaki standımız ilgi odağı oldu

Bursa’da 2019 yılında kurulan DCB Laser Technology, endüstriyel lazer parçaları tedarikinde öncü konumda. Kurulduğu günden bu yana lazer sarf malzemelerin ithalatını gerçekleştirerek Türk sanayicisinin hizmetine sunan DCB Laser, bu alanda Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. Dünyanın önde gelen markalarından lazer sarf malzemeleri, nozzle, seramik, koruma camı, optik lensler, kesici kafalar ve tüm yedek parçalarını tedarik ediyoruz. Bu ürünleri Türki ye’nin dört bir yanındaki üreticilerle ve kullanıcılarla buluşturuyoruz. Bunlar, kullanıcıların lazeri çalıştırdıkları sırada ihtiyaç duydukları malzemelerdir. DCB Laser olarak biz de kaliteli malzemeleri temin etme konusunda çözüm odaklı bir hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. DCB Lazer olarak dünyanın en büyük lazer kesici kafası olan RayTools markasının Türkiye distribütörlüğünü de alarak bu alanda Türk sanayisine daha yakından hizmet etmeye başlamış bulunmaktayız. Bilindiği gibi RayTools bu konuda şu anda lazerler içinde en büyük ve en güçlü markadır. Türk sanayicisinin de bunu tercih ettiğini biliyoruz. Bir diğer önemli iş birliğimizi ise lazer güç kaynağı alanında da Raycus’un satış noktasıyız. Ayrıca soğutucu alanında dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Hanli’nin Türkiye’deki temsilcisi konumundayız.

Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak için sektörel fuarlarda yer almaya gösteriyoruz. Bu kapsamda DCB Laser Technology olarak, Bursa’mızda düzenlenen BUMATECH fuarına da katıldık ve son derece olumlu geri dönüşler aldık. Fuarda sanayiciye sunduğumuz ürünleri tanıttık ve hizmetlerimizi anlattık. Fuar boyunca standımız ziyaretçilerden ve müşterilerimizden yoğun ilgi gördü.

Deniz Kahyaoğlu

Kamsan Makina ortağı

BUMATECH firmamız açısından verimli geçti

Kurucumuz, babamız Nihat KAHYAOĞLU'nun 1958 yılında Bursa Kapalıçarşıdaki bir torna atölyesi ile başlayan sanayicilik hayatı 1975 yılında vefatına kadar gelişerek kendisini Bursa'nın önde gelen sanayicilerinden biri haline getirdi.

1960'lı yılların ikinci yarısında ülkemizde sınırlı sayıda imalat yapan kamyon, kamyonet ve traktör fabrikaları ile yaptığı çalışmalar kentimizde talaşlı imalat konusunda ilk defa profesyonel anlamda otomotiv yan sanayinin kurulmasında öncülük etmiştir. 1970 yılında ise bugün bizim hala ürettiğimiz revolver torna tezgahlarının imalatına başlamıştır.

Bugün Kamsan Makine Sanayi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesindeki 1650 m² modern fabrikasında modern imalat teknikleri ve yüksek kalitesiyle revolver tornalar, CNC tornalar için çubuk sürücüler ve çeşitli otomat tezgahları üretmektedir. Ürettiği makinaları 1995 yılından beri başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç etmektedir. Ürün kalitesi ve verdiği güvenle Kamsan Makina Sanayi, Türkiye'de kendi alanında lider firmadır.

BUMATECH'te sürücü çeşitlerimizi sergiledik. Kayar otomat uyumlu 20'lik magazin sürücümüzü vitrine çıkardık bu sefer. Yine kısa 1 metrelik magazin sürücümüz ve tekli sürücümüzü sergiledik. Bir de bu sefer bir CNC koyduk standa. Bu sene BUMATECH'in yanı sıra İstanbul'da da fuara katıldık. Önümüzdeki sene yurtdışında da fuara katılma planımız var. Fuar bizim için iyi geçti, beklentimizi karşıladı.

2025 yılına gelince... Önümüzdeki yıl herkes gibi biz de işlerin açılmasını umuyoruz. Sanayi için bir şeyler yapmaları lazım. Teşvik ve kredileri açmaları lazım. Bu adımlar atılmazsa, bu sıkışıklık böyle gider. Elenen elenir, büyükler ayakta kalır, küçükler ise patır patır dökülür. Şimdilik iyi idare ediyoruz. Sanayimiz her şeye rağmen yine de güçlü. Herkes yatırım yapmaya, adım atmaya çalışıyor. Teşvik olmasa bile kendi gücüyle bunu yapmaya çalışıyor. Ama devlet desteği gelirse işler çok güzel açılır. Herkesin yatırım yapmaya niyeti var zaten.

Hasan Torun

Teslamak Makine GM

Fuarda 4 tane makinamızı gözler önüne serdik

Şirketimiz 2014 yılında kuruldu. 2019 yılında CNC abkant pres imalatına başladık. Öncelikle ufak ölçekli abkantlar yaptık. Daha sonra piyasadaki müşteri taleplerine bağlı olarak abkantlardaki ölçü ve özelliklerini giderek büyüttük. Altı ülkeye ihracat yapıyoruz, 200’ün üzerinde makine imalatı yaptık. Abkant makina ölçülerinde de 1- 7 metre arasında CNC abkant imalatı yaptık. 2024’ün Mart ayında da 2 bin metrekare kapalı olan yeni bir yere geçtik. Burada amacımız, hem büyük ölçekli makinaların yapımını kolaylaştırmak, hem de yılık üretim adetlerini ve istihdamı artırmaktı. Bu vesileyle de yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli fuara katılıyoruz.

Daha önceki fuarlarda 40 metrekarelik alanda makinalarımızı sergiliyorduk, en fazla iki tane ufak makine sergiliyorduk. BUMATECH’te ise 1 metreden 3 metreye kadar, 25 tondan 200 tona kadar makinalarımızı sergiledik. 6 eksenli, full CE’ye uygun makinalarımız vardı fuarda. Fuarda 4 tane makinamızı gözler önüne serdik.

Öte yandan yaşadığımız ekonomik durum, sadece bu yıl için geçerli değil. Pandemiden bu yana başlayan krizin etkilerini geçen yılın sonralarında ve özellikle bu yılın tamamında çok derin olarak hissettik. Bunun birkaç nedeni var; Birincisi etrafımızda, jeopolitik olarak bulunduğumuz yerde yaşanan savaşlar. Yurt içinde de ülkemizdeki bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı makine imalatçıları olarak bizlerin büyük sıkıntıları var. Bunların başında da kurun baskılanması var. Yurt içindeki maliyetlerin, işçilik, genel giderler, kira masraflarının yüzde 300, yüzde 400 arttığı bir zamanda döviz kurlarının baskılanması, imalatçıları çok zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla biz de bundan çok etkilendik, etkileniyoruz. Buna rağmen biz yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz, yapmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Haliyle çok zor oluyor.

2025 için ise genel geçer bir öngörümüz yok. Çünkü öngörü yapamaz hale geldik. Gidişatın nereye evrileceğini kestiremiyoruz ne yazık ki. Ama söylentilere göre, yurt dışında katıldığımız fuarlarda edindiğimiz izlenimler şunu gösteriyor; 2025’in de 2024 kadar sıkıntılı geçeceği ve ancak etkisinin ikinci çeyrekte azalacağı, sonrasında ise yükselişe geçeceği söyleniyor. Bizim de beklentimiz bu yönde.

Murat Çelik

Stark Metal

Uzakdoğulu firmaların katılımı zorlaştırılmalı

Bursa’nın büyüyen sanayisinde her fuarda yeni ziyaretçilerin gelmesi ve yeni şirketlerin fuara katılması takdiri şayan bir durum. Firmamızın tanıtımı açısından ve yeni şirketleri tanıma açısından BUMATECH’i çok olumlu değerlendiriyoruz. Bursa’daki fuarın Türkiye genelinde daha fazla tanıtımı yapılsa daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Otomotiv, makine ve savunma sanayisinde solid karbür kesici takım üretimi yapan bir şirketiz. Ülkemizin büyüyen savunma sanayisinde tamamen dışarıya bağımlı olduğumuz kesicilerin üretimini sergiledik.

Kalıp ve makine sektöründe ne kadar büyük bir durgunluk olsa da tüm dünyada genelinde global olarak, 2024 yılı bizim için verimli ve güzel geçti. Yeni teknolojileri araştırma açısından ve yeni yatırımlarımızı daha iyi değerlendirme açısından 4.0 endüstriyel karanlık oda sistemine geçmiş bulunuyoruz. Ülkemizde 4-5 yılda bir karşılaştığımız bu durgunluğu en iyi şekilde ve en verimli şekilde değerlendirmelerimizi yapıyoruz, 2025 yılının ortalarında her şeyin eskisinden daha iyi olabileceğini öngörüyoruz. Ülke sanayisinin büyüme açısından yerli şirketlerin rekabetçi fiyatlarını göz önünde bulundurularak, Uzakdoğulu firmaların fuar katılımlarının biraz daha zorlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yerli ve milli adı altında çalışma yapan tüm şirketlerin TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından daha fazla desteklenmesi gerekir.