AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Catering firmalarının yetkilileri, gıdada maliyet baskısının önümüzdeki yıl da devam edeceğini öngörürken, bu durumun etkilerini minimize etmek için verimlilik, dijital ve teknolojik dönüşüme odaklarını dile getirdi. Kontratlı satın almalar, sözleşmeli ekimler ve uzun vadeli iş birlikleriyle gıda enflasyonundaki artışı yönetmeye çalıştıklarını kaydeden firma temsilcileri, 2025’ten daha umutlu olduklarını ifade ettiler.

Yusuf Bakioğlu

Begüm Referans Holding YKB

Gıdada maliyet baskısı devam edecek

Otomotiv sektörü, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon, tedarik zinciri problemleri, elektrikli araç dönüşümü ve yenilikçi teknolojilere yatırım ihtiyacı, artan rekabet ve tüketici talebindeki değişimler gibi nedenlerle zor bir yıl yaşadı. Biz de ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet verdiğimiz için zorlu geçen bu dönemde hep müşterilerimizin yanında olduk. Bunun için de bütçe yönetimimizi zorlaştıran maliyetleri kontrol altına almak için operasyonel verimliliği artıracak ve tüm hammadde ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek modeller geliştirerek önlemler aldık. "Topraktan Sofraya" projemiz kapsamında üreticilerle doğrudan iş birlikleri kurduk. Bu iş birliği sayesinde hem yerel çiftçilere destek olduk hem de taze ve kaliteli ürünleri tüketicilerimize ulaştırdık. Aynı zamanda topraksız tarım tesisimiz ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek çevreye ve toplumumuza katkıda bulunduk. Bu adımlar tedarik zincirini kısaltarak, maliyet baskısını hafifletti, fiyatları daha rekabetçi tutmamızı ve müşterilerimize daha uygun koşullarda hizmet sunmamızı sağladı. Diğer yandan üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirecek teknolojilere de yatırım yaparak maliyetleri minimize ettik. Ayrıca, sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızla çevresel etkilerimizi azalttık. Bu kapsamda, NOSAB’daki 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ana fabrikamızın çatısında 1100 metrekarelik bir alana yerleştirilen 420 adet GES (Güneş Enerjisi Sistemi) paneli ile doğaya ve geleceğe yönelik önemli bir adım attık. Yıllık 340 bin kWh elektrik üreten bu paneller sayesinde karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada kayda değer bir ilerleme kaydettik. Bunun yanı sıra yine NOSAB’da 3 bin 500 metrekare alandaki Referans Lojistik Merkezimiz ile faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurmuş olduğumuz Lojistik Merkezimiz sayesinde üretim süreçlerinde maliyetlerde optimizasyonlar yaparak doğruya en kısa zamanda ve en uygun maliyette ulaşıyoruz. Her türlü altyapıya sahip Referans Akademi mutfağımızda da her ay yeni bir menü geliştirme amacıyla ürünler üreterek, menü içeriğimizi zenginleştiriyoruz. Tüm bu yatırımlarımız sayesinde kurumsal yemek hizmetlerindeki talep artışı ile birlikte, yılın ikinci yarısında işlerimizi büyütme fırsatını yakaladık. Kullandığımız robotik sistemlerle sektörümüzde çığır açıp zorlukları aşarak, sektördeki konumumuzu güçlendirdik.

Gıda sektöründe yıl sonuna kadar gıda enflasyonunun yüksek seyretmeye devam edeceğini ve maliyetlerin artacağını öngörüyoruz. Bu durum, talep dalgalanmalarına ve satış fiyatlarında zorunlu artışlara yol açabilir. 2025 yılında, piyasa istikrarı ve tedarik zincirinde iyileşme olasılığına rağmen, maliyet baskısının süreceğini düşünüyoruz. Özellikle hammadde temininde zorluklar yaşanabileceği ve tüketici talebinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen, dijitalleşme ve verimlilik artırıcı önlemlerle yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek rekabetçi gücümüzü korumayı hedefliyoruz. Begüm Referans Holding olarak 2025 yılında Begüm Unlu Mamüller’e yapacağımız yatırımlarla markamızı daha da büyüterek pazarın sürekli değişen ihtiyaç ve taleplerine hızlı cevaplar sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca catering hizmetlerimizde de yatırımlara ağırlık verip istihdamı artırarak müşteri portföyümüzü genişletmeyi amaçlıyoruz. Büyüme ve hedeflerimizi gerçekleştirme yılı olarak belirlediğimiz 2025 yılında, Begüm Referans Holding olarak iş gücü verimliliği yüksek, çalışan bağlılığı güçlü ve sektördeki zorluklara karşı dayanıklı kadromuzu daha da güçlendirerek ana mottomuz olan “Benimse, Önemse, Gülümse” bilinci ile topluma değer katmaya devam edeceğiz.

Tayfun Kurdal

Kayra Yemek Genel Müdürü

Verimlilik, dijital dönüşüm ve teknolojiye odaklandık

2024 yılı, sadece yemek sektörü açısından değil, Türkiye ve dünya ekonomisi anlamında da zorlu bir yıl oldu. Özellikle Bursa sanayisinde faaliyet gösteren otomotiv, tekstil, makine vb. gibi endüstriyel sektörlere hizmet veren bir firma olarak, biz de bu zorluklardan aynı oranda etkilendik. Ancak Kayra Yemek olarak, bu dalgalanmayı dinamik yapımız, sektörel tecrübelerimiz ve güçlü finansal kaynaklarımızla yönetmeyi başardık. Genel piyasa koşullarındaki düşüşlere rağmen büyümemiz yavaşlasa da kayıp yaşamadan yılı geride bırakabildik. Farklı sektörlerdeki müşterilerimizin üretim potansiyellerinde düşüşler, düşüşlerin sebebiyle personel sayılarında azalma yaşandığını gözlemledik. Ancak, bu azalmaları kendi bünyemize yeni müşteri portföyleri ekleyerek telafi ettik.

Rekabet gücümüzü koruyabilmek ve daha verimli bir üretim süreci oluşturmak adına, dijital dönüşüme ve teknolojik yatırımlara odaklandık. Özellikle mutfağımıza yaptığımız teknolojik yatırımlar sayesinde, süreçlerimizi daha verimli hale getirdik ve üretim süreçlerimize daha fazla katkı sağladık. Ekonomideki genel daralmanın bir diğer etkisine geldiğimizde ise tedarik zincirlerini de olumsuz yönde etkiledi. Buna rağmen, kontratlı satın almalar, sözleşmeli ekimler ve uzun vadeli iş birlikleriyle gıda enflasyonundaki artışı daha analitik ve özverili bir yaklaşım benimseyerek yönetmeye çalıştık. Kurumsallaşma yolunda güçlü ve istikrarlı adımlar attık ve verimli çalışmalar gerçekleştirdik.

2025 yılına yönelik beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem ekonomik anlamda hem de ticari açıdan, 2024 yılında yapılan fedakârlıkların 2025’te olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Yeni üretim modelleri, yenilikçi ürünler ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak yeni hizmetlerle 2025 yılında çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kayra Yemek olarak, her dönemde piyasa koşullarına ve şartlarına bakmaksızın, iyileştirme çalışmalarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Sektörümüzün temel sorunlarından biri olan nitelikli insan kaynağına ulaşmak, önümüzdeki yıl için öncelikli hedeflerimizden biri. 2025 yılı boyunca, çalışanlarımıza vereceğimiz eğitimlerle en nitelikli personeli yetiştirmeyi planlıyoruz. Kayra Yemek, kuruluş amacına ve ilkelerine sadık kalarak, toplumsal faydayı benimseyen bir şirket olarak, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda Bursa’ya sosyal fayda yaratmayı da hedefliyor. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerini artırmayı planlıyoruz.

Şakir Özen

Örnek Yemek Sanayi YKB

2025’e dair beklentilerimiz oldukça umut verici

2024 yılı, özellikle gıda enflasyonu ve hizmet fiyatlarındaki artışlarla başlayan, ardından bir daralma ve ciro kaybıyla devam eden ancak son çeyrekte yeniden hareketlilik gösteren bir yıl oldu. Bu süreçte sektördeki genel dalgalanmalara rağmen, yenilikçi projeler ve dış hizmet projeleri sayesinde 2024 yılının sonuna doğru büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

Özellikle gıda sektöründeki sıkıntılar ve hizmet sektöründeki ciro daralmaları, genel ekonomik koşulların etkisiyle verimlilik kaybı yaşanmasına yol açmış olsa da, iç verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerle bu zorlukları aşmayı planlıyoruz. Gıda israfını minimize etmeye yönelik çalışmalar ve yeni projelerle hem verimlilik artışı sağlanması hem de gelecekteki büyüme potansiyeli için sağlam temeller atılmakta.

2025 yılına dair beklentilerimiz de oldukça umut verici. Sanayi ve hizmet sektörlerinde beklenen ivmelenme, yatırımların devam etmesi ve verimlilik artırıcı önlemlerle birlikte hareketli günlere ulaşılabileceği düşüncemiz, sektördeki iyimser havayı yansıtıyor.

Yılın sonunda sektördeki büyüme hedeflerimize ulaşacağımızı ve bu hedeflerimize ulaşmak için iç verimliliği artırmaya yönelik stratejilerle yolumuza devam edeceğiz. Gıda israfının azaltılması gibi konularda önemli adımlar atarak daha verimli bir çalışma sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu perspektifte, 2025 yılına dair hedeflerimizi pekiştirmek ve sektördeki büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına attığımız adımlar oldukça değerli.

Coşkun Dönmez

BUYSAD YKB

Firmalara teknolojik dönüşüm için kredi desteği verilmeli

Endüstriyel yemek sektöründe sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü için teknolojik dönüşüm zorunlu. Maliyetlerin düşürülmesi ve üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için yeni nesil teknolojilere geçiş kritik öneme sahip. Sektörde buhar kazanları ve otomatik pişirme cihazları gibi yenilikçi ekipmanlar giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu yenilikçi teknolojiler, hem kaliteyi artırıyor hem de üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Ancak, bu yatırımlar için ciddi finansman gerekiyor. Firmalarımızın bu dönüşümü gerçekleştirebilmesi için devletin uzun vadeli, faizsiz ya da düşük faizli kredi imkânlarıyla sektöre destek olması şart. Devletin tasarrufta olduğu bir süreçteyiz ancak toplum sağlığını ilgilendiren konularda tasarruf olmaz. Devlet tarafından verilecek olan teknolojik yatırımları kolaylaştıracak destekler sayesinde sektördeki firmalarımız hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet güçlerini artırabilir. Türkiye, yemek sanayisi alanında dünya çapında örnek bir model olabilir. Doğru yatırımlarla sektörümüz uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline gelebilir. Bu, hem yerli üreticilere hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlar.