Törende “2023 Doğan Ersöz Ödülü’nü Coşkunöz Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş aldı. Aktaş’a ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Eski Başkanları Mehmet Arif Özer ve Ergun Hadi Türkan ile BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar verdi.

Ödülü aldıktan sonra konuşan Oya Coşkunöz Aktaş, “24 yıl önce bu ödülü kurucumuz babam Kemal Coşkunöz almıştı. İkinci kuşak olarak bugün burada olabiliyorsak, kurumsallaşmanın sağlam temeller üzerinde çalışmasıdır” dedi.

Törende, BUSİAD Özel Başarı Ödülünü Sencer Solakoğlu, BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü’nü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş. CEO’su Cengiz Eroldu, BUSİAD Meslek Ödülü’nü Atilla Parlamış ve Sinan Baykal, BUSİAD Eğitim Ödülü’nü Mehmet Zorlu Vakfı adına Korteks Genel Müdürü Barış Mert, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, BUSİAD Başkanı Küçükkayalar’ın elinden aldılar.

Bursa için yeni hikaye yazma zamanı

Törenin açılışında konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Dünyamız hem siyasi hem ekonomik hem teknolojik hem de var oluşsal anlamda kritik bir dönemde” diyerek, “Tüm karar alıcılar ve biz iş insanları, bu değişen dünyamızdaki gelişmeleri mutlaka çok iyi okuyup geleceğe yönelik yol haritalarımızı zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamalı, belirleyeceğimiz hedefler ve planlar çerçevesinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin ikinci yüzyılının Bursa’dan başlayarak yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmiş bir yüzyıl olması için BUSİAD olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını da kaydeden Küçükkayalar, “Bursa’mız için yeni bir hikâye yazmanın vakti gelmiştir. Burada da görev kentimizin tüm paydaşlarına yani iş insanlarımıza, çalışanlarımıza, yerel yöneticilerimize, meclisteki temsilcilerimize, basınımıza kısacası tüm Bursalılara düşüyor. Biliyoruz ki bizim Bursa olarak her türlü gücümüz ve kaynağımız mevcut. Yeter ki birbirimize inanalım, güvenelim, bir ve birlik olalım, konuşalım ve geleceğe hep birlikte umutla bakalım” dedi.

“Kentimizin yaşanabilir olması da Bursa’nın planlanmasının, Bursa’mızın topyekûn kalkınmasını sağlayacak şekilde; tüm ilçelerin birlikte düşünülüp ele alınarak, sosyo-ekonomik dengesizliği de giderecek şekilde politikalar geliştirilerek, bütün ilçelerin orantılı gelişimi üzerine kurgulanmasına bağlıdır” diyen Küçükkayalar, “Tüm değişimin paradigmamızı değiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Kolay değil ama buna da mecbur olduğumuzu görüyoruz.

Türkiye’nin yeni yüzyılında öncü olmak için zihinlerde başlayacak değişimle hayallerimizdeki Bursa’ya yaklaşmak, hayal olmaktan neden çıkmasın?” ifadesini de kullandı.