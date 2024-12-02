Gökçelik Çelik A.Ş. standı, fuar boyunca büyük ilgi gördü. Stantta, firmanın raf sistemleri, depo çözümleri ve endüstriyel ekipmanları ile ilgili detaylı bilgiler sunuldu. Gökçelik yetkilileri, sektördeki son trendleri ve yenilikleri katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, rafiste.com internet sitesi üzerinden yapılan e-ticaret yatırımlarının detayları da fuarda tanıtıldı.

Gökçelik, e-ticaret platformu rafiste.com ile sektördeki dijitalleşme hamlesini hızlandırıyor. Web sitesi üzerinden kolayca erişilebilen geniş ürün yelpazesi hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal firmalara yönelik çözümler sunuyor. Fuarda yapılan tanıtımlarla birlikte, ziyaretçilere rafiste.com'un kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı teslimat seçenekleri hakkında bilgiler verildi. Gökçelik uzun yıllardır kaliteyi, güvenilirliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak raf ve depo sistemleri üretiminde sektördeki liderliğini sürdürüyor. Gökçelik, fuarda yalnızca ürünlerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda sektördeki gelişmeleri takip ederek dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğinin de mesajını verdi.