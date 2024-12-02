AYDIN DAĞTEKİN

Renault Group’un Türkiye’deki 55 yıllık ortağı OYAK ile gerçekleştirdiği yatırımlar, markanın dünya çapındaki rekabetçiliğini artırırken, Türkiye’nin endüstriyel potansiyelini desteklemeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi.

Duster, Aralık 2023’te İstanbul’da açıklanan “Renault Uluslararası Oyun Planı” çerçevesinde Renault markası altında Bursa’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunuluyor. Türkiye otomotiv endüstrisi için oldukça önemli olan bu girişim, Renault’nun uzun yıllara dayanan vizyonunun Türk teknolojisiyle birleşmesinin somut bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Ptacek: Yeni planın ilk adımı

Renault Duster’ın üretilmeye başlanması nedeniyle gazeteciler, Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında ağırlandı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, şu bilgileri aktardı:

“Türkiye, Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstleniyor. Bugün Türkiye'deki her 7 otomobilden biri, Renault logosunu taşıyor. Stratejimiz; yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme