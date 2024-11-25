AYDIN DAĞTEKİN- GÖKSEL BAŞARAN

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Bursa’daki firmaların yetkilileri, “2025, hem zorlukların hem de fırsatların yılı olacak. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren şirketler olarak önümüzdeki yıl büyüme hedeflerimizi sürdüreceğiz. Pazarlama ve satış süreçlerine odaklanacağız. Stratejik iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlara giriş yapmayı planlıyoruz. Yatırımlarla istihdama da katkı sağlamayı planlıyoruz” dediler.

Muzaffer Çilek

Çilek Holding YKB

Yeni pazarlara giriş yapmayı planlıyoruz

2024 yılı, tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaların mobilya sektörüne etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bir dönem oldu. Çilek olarak bu koşullarda üretim verimliliğini artırmaya, maliyetleri optimize etmek için tedarikçilerimizle iş birliğini güçlendirmeye odaklandık. Yeni koleksiyonlarımızla pazarda fark yaratırken, mevcut pazarlarda derinleşerek marka bilinirliğimizi artırma çalışmaları içinde olduk.

2025 yılında, mevcut pazarlarda daha da derinleşmenin yanı sıra yeni pazarlara giriş yapmayı planlıyoruz. Maliyet avantajları yaratmak, üretimde verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini geliştirecek yenilikçi hizmetler sunmak da ana önceliklerimiz arasında. 2025 yılında, küresel pazardaki bilinirliğimizi artırarak Çilek’i uluslararası bir marka olarak daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Merve Önsever Çağlayan

PMS Alüminyum YKÜ

Yatırımlarla istihdama da katkı sağlayacağız

Tüm dünya ve ülkemiz açısından zorlu geçen bir yılı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Özellikle pandemi sonrası globalde yaşanan yüksek enflasyonist ortam, yakın coğrafyamızdaki savaşın etkileri, küresel resesyon ortamı, enerji krizi, tedarik zinciri problemleri, likiditeye ulaşmadaki zorluklar gibi çeşitli faktörlerin etkisini çok fazla hissettiğimiz bir yıl oldu 2024. Ancak bizler, her şeye rağmen üretmekten ve ülkemiz için katma değer sağlamaktan hiç vazgeçmedik. Yatırım ve sürdürülebilir büyüme iştahımızı daima koruyoruz. PMS Alüminyum olarak, alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapıyor ve sektörün Türkiye’deki en önemli üreticileri arasında yer alıyoruz. Global düzeydeki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda devreye aldığımız projelerimizin de etkisiyle 2024 yılı gerek teknolojik yenilikler gerekse de sürdürülebilir büyümemizin gelişimi açısından bizim adımıza başarılı geçen bir yıl oldu. Yılın ilk yarısından itibaren ihracat pazarlarında büyüme ve yeni pazarlara girme açısından çalışmalarımız hızla devam ediyor.

2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye almayı planladığımız yeni 60 mn (14 inç) ekstrüzyon presimizle, ithalatı azaltıp ihracatı artırabileceğimiz üretime odaklanıyoruz. Bu anlamda taleple beraber yeni yatırımlara odaklanarak, istihdama da katkı sağlama amacındayız. Bu projemiz ile birlikte, halihazırda hem DOSAB hem de TEKNOSAB’daki tesislerimiz, toplamda yıllık 70 bin tonluk kapasiteye ulaşıyor olacak. Dolayısıyla PMS Alüminyum olarak, ilk günden beri ülkemiz için üretmeye devam ediyor, tüm olanaklarımızı da güzel ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için kullanıyoruz.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB

2025 de kar yılı değil, ar yılı olacak

2023 yılı sonuna doğru, gelmekte olanı zaten fark etmiştik. Beklediğimiz gibi 2024 yılı firmamız ve sektörümüz adına çok zor bir yıl oldu. Üretimde yüzde 20 gibi bir kayıp, ihracat kanadında az da olsa bir düşüş ve kilogram bazında 3 euro gibi bir düşüş yaşandı. Ülkemizde yaşanan sıkıntı lokal değil, dünya globalinde bir sıkıntı. Ancak ülkemizde maliyetlerin yüksek oluşu ve enflasyonun istenilen oranda düşürülememesi, bizi oldukça zora soktu. İhracatta rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Yıl içerisinde planlandığı gibi çok acil olmayan yatırımlarımızı durdurmuştuk. Bizim için en büyük başarı, ekibimizle birlikte aldığımız bu yolu şu ana kadar beraber, eksiksiz devam ettirebilmektir.

Genel anlamda “İşler nasıl?” diye sorduklarında diyorum ki; 2023’e göre kötü bir yıl geçirdik, ancak 2025’e göre iyi bir yıl olacak. Yani önümüzdeki yıl da zor geçecek. Bu arada ABD seçim sonuçlarının ülkemiz adına olumlu olacağını söylemek imkansız. Her gelen, gideni aratıyor. Önümüzdeki yıl, bu yıl olduğu gibi, kar yılı değil, ar yılı olacak. Çarkları minimum seviyede de olsa döndürebiliyorsak, iyiyiz demektir.

Sevgi Saygın

Umdasch Madosan Raf Sistemleri YKÜ

Hem zorlukların hem de fırsatların yılı olacak

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu şartlar 2024 yılında da etkisini sürdürüyor. Küresel çapta yüksek enflasyonun etkileri ve pazarların daralması, tüm firmalar gibi bizleri de etkiliyor. Ağırlıklı olarak ihracat yapan firmamız, bu küresel süreçlerden doğal olarak etkileniyor.

Özellikle ülkemizde 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yapılan ara zamlarla birlikte, 2022 Ocak-2024 Ocak arasında asgari ücret dört kat arttı (yüzde 300), buna karşılık döviz kuru yüzde 150 artış gösterdi. Bunun sonucu olarak döviz bazında maliyetlerimiz arttığı için globalde rekabet avantajımızı korumakta zorlandık.

2024 yılı itibarıyla, yüksek enflasyon ve artan kredi maliyetleri, şirketlerin nakit akışlarını zorlasa da, biz Umdasch Madosan olarak, bu dönemi stratejik bir şekilde yönettik. Döviz bazlı ciromuzu son üç yılda korumayı başardık. Bu zorlu süreçler, bize daha dayanıklı olmayı ve fırsatları daha iyi değerlendirmeyi öğretiyor.

Küresel çapta devam eden ekonomik sıkışıklık, 2025 yılında da etkilerini sürdürecek gibi görünüyor. Ancak, biz bu zorlu dönemde stratejik bir yaklaşım benimseyerek, pazar payımızı korumayı ve hatta büyütmeyi hedefliyoruz. 2025 yılı için öncelikli amacımız, mevcut pazar payımızı kaybetmeden, finansal yönetimimizi daha da güçlendirerek, nakit akışımızı verimli bir şekilde yönetmek olacak. Bu sayede, maliyetlerimizi kontrol altında tutarak tasarruf sağlamak, döviz bazında ciromuzu yüzde 10 civarında artırmak ve karlılığımızı sürdürülebilir bir şekilde korumak ilk hedefimiz olacak.

Bunu başarırken, aynı zamanda yeni fırsatlar yaratmayı ve piyasa koşullarına en hızlı şekilde adapte olmayı da ön planda tutacağız. Güçlü bir strateji ile, bu zorlu süreci fırsata dönüştürmeyi ve daha sağlam adımlarla büyümeyi planlıyoruz. Tüm bu süreçlerde, verimliliği artırmak, maliyet optimizasyonu yapmak ve mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmak için ekip olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

2025 yılı, Umdasch Madosan için hem zorlukların hem de büyük fırsatların yılı olacak. Ekibimizin gücü ve kararlılığı ile, bu hedeflerimizi gerçekleştirerek daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz.

Hakan Özdoğan

Ayaz Kauçuk YKB

Büyüme hedeflerimizi sürdüreceğiz

2024 yılı, Ayaz Kauçuk & Melasty adına yeniliklerle dolu bir dönem oldu. Otomotiv sektörü özelinde yeni müşteriler kazanmaya devam ederken, yedek parça üretim kapasitemizi ve uzmanlığımızı önemli ölçüde genişlettik. Üretim hattımızı daha da güçlendirerek, kalite ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımlarımız sayesinde, bu alanda önemli bir mesafe kaydettik.

Hayvan dostu yaklaşımımız doğrultusunda çiftlikler için geliştirdiğimiz yeni ürünlerle de sektöre katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ürünler, kullanıcılarımıza çiftlik işlerinde büyük kolaylık sağlarken, hayvanların sağlığını ve refahını en üst düzeyde koruma amacı taşımaktadır. Ayaz Kauçuk & Melasty olarak, kullanıcı dostu ve dayanıklı malzemelerden üretilen bu yenilikçi çözümlerimizle çiftlik işlerinde konforu ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, Kasım ayında Almanya’da düzenlenecek olan EuroTier 2024 fuarına katılımımızla da global arenadaki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Fuara yönelik kapsamlı hazırlıklarımız sürmekte olup, yurtdışındaki müşteri ağımızdan da yoğun bir ziyaretçi ilgisi beklemekteyiz. Bu önemli fuar, uluslararası müşteri ilişkilerimizi geliştirmemiz ve yeni iş birlikleri oluşturmamız açısından önemli bir platform olacaktır.

2024 yılında attığımız bu adımlarla, 2025 yılı için de büyüme hedeflerimizi sürdüreceğimize olan inancımız tamdır. Ayaz Kauçuk & Melasty olarak, her zaman olduğu gibi kaliteli üretim, kullanıcı ve hayvan dostu ürün geliştirme prensiplerimizle sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Savunma sanayi ve Ar-Ge’ye ağırlık verdik

2024 yılı, global ve yerel piyasalar açısından birçok zorluğu beraberinde getirdi. MTK Teknik Kaplama olarak, piyasalardaki daralmaya ve enflasyonun maliyet üzerindeki olumsuz etkilerine karşı hızla önlem alarak yıl boyunca sektörün öncü firmaları arasında yer aldık. Savunma sanayine yönelik yatırımlarımızı artırarak, araştırma-geliştirme çalışmalarımıza büyük bir ağırlık verdik. Bu sayede, yeni kaplama prosesleri ve daha dayanıklı kaplama teknikleri üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten yenilikçi bir rota izlemeye başladık.

Maliyetlerin hızla artmasına rağmen, savunma sanayi odaklı projelerimiz ve yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize değer katmayı sürdürüyoruz. MTK Teknik Kaplama olarak, yalnızca büyüme hedefi peşinde koşmak yerine mevcut konumumuzu sağlamlaştırarak sürdürülebilir bir strateji benimsemeyi tercih ediyoruz. 2024 yılının ikinci yarısından itibaren, tüm sektörlerde yaşanan nakit akışı daralması bizi de etkiledi. Ancak, aldığımız tedbirlerle bu süreçte operasyonel etkinliğimizi korumayı başardık.

Yıl boyunca sektörel fuarlarda da yer aldık. Maktek Avrasya Fuarı’na katılarak yeni iş ortaklıkları geliştirdik ve sektörle bilgi alışverişini güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde ise yıl sonuna doğru gerçekleşecek olan Bumatech Fuarı’na katılacağız. Bu tür etkinlikler, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmemizi ve yeni iş birlikleri kurmamızı sağlıyor.

Gelecekte de sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik yüksek katma değerli hizmetler üretmeye, AR-GE faaliyetlerimizle sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz. Müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarından taviz vermeden, özellikle savunma sanayine yönelik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. MTK Teknik Kaplama olarak bu dalgalı piyasa koşullarında sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

2024 yılında piyasaların daralması ve enflasyonun baskısı ile şekillenen iş dünyası, MTK Teknik Kaplama olarak bizi birçok zorluğu aşmaya ve sağlam adımlar atmaya yöneltti. 2025 yılına dair beklentilerimizde, enflasyonun düşmesi ve finansal akışın yeniden canlanması beklentisi olsa da bu yılın 2024’e kıyasla daha sıkı tedbirlerle geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Sanayiciler için kredilerle büyüme fırsatı bulunsa da yüksek maliyetler ve zorlaşan finansman koşulları bu süreçte daha stratejik hareket etmeyi zorunlu kılıyor.

MTK Teknik Kaplama olarak, 2025’in zorlu geçeceğini öngörmekle birlikte, bu sürecin bize önemli dersler kattığını düşünüyoruz. Bu krizler, yalnızca firmamızı değil, sektörümüzü de daha güçlü ve dayanıklı bir hale getiriyor. Her kriz, bizlere sağlam ve kararlı durmayı, riskleri iyi analiz ederek ilerlemeyi öğretiyor. 2025 yılı boyunca AR-GE faaliyetlerimizi ve savunma sanayine yönelik projelerimizi daha da geliştirerek, kaliteden ödün vermeden yüksek performanslı kaplama çözümleri üretmeye devam edeceğiz.

Sektördeki dalgalanmalara rağmen, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvenine layık olmaya kararlıyız. Yine yıl boyunca gerçekleşecek sanayi fuarlarına katılarak sektördeki yenilikleri yakından takip edeceğiz ve sektörle olan bağlarımızı güçlendireceğiz. Ayrıca, 2025 boyunca yaşanacak tüm finansal zorluklara rağmen, sağlam finansal yapımızı koruyarak mevcut konumumuzu güçlendireceğiz.

MTK Teknik Kaplama olarak, bu zor yılı bir fırsata çevirme hedefindeyiz. Kalite ve güvenilirlik standartlarımızla, savunma sanayine ve diğer stratejik sektörlere yönelik katma değerli çözümler sunmaya devam ederek sektörde güçlü bir konumda kalmaya kararlıyız. 2025 yılı, kolay bir yıl olmayacak ancak her zorluk, bizleri geleceğe daha hazırlıklı ve daha dayanıklı kılacaktır.

Volkan Tezelli

İntersam Etiket Firma Ortağı

Pazarlama ve satış süreçlerine odaklanacağız

2024 yılı, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle birçok sektör için zorlu bir süreç olmuştur. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve piyasalarda görülen daralma, iş hacimlerini doğrudan etkileyerek firmaların büyüme hedeflerini gözden geçirmesine yol açmıştır. Bu durum, etiket sektöründe de kendini göstermiş; ancak hizmet ettiğimiz market ve toplu tüketim kanallarındaki faaliyetlerimiz sayesinde daha az olumsuz etki ile yılı tamamlamış bulunmaktayız. Özellikle gıda, kimya ve kozmetik gibi temel sektörlere sağladığımız etiket tedariği, sektördeki dalgalanmalara karşı direnç göstermemize olanak tanımıştır.

Sektörün genel durumuna ek olarak, nitelikli personel eksikliği sorunu da 2024 yılı boyunca devam etmiştir. Çalışanların sektörde uzun vadeli istihdamını teşvik eden çözümler aramaya ve kalifiye iş gücünü artırmaya yönelik çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bu koşullar altında, firmamız temkinli bir strateji benimsemiş; yeni iş ortaklıklarından ziyade, geçmiş yıllarda güven tesis ettiğimiz mevcut müşterilerimizle ticaret hacmini artırmaya odaklanmıştır. Tanıdık ve güvenilir iş ortaklarımızla daha sağlam bir iş ilişkisi geliştirerek faaliyetlerimize istikrar kazandırmayı başardık.

2025 yılına yönelik beklentilerimiz ve hedeflerimiz hem sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek hem de firmamızın sürdürülebilir büyüme hedeflerini göz önünde bulundurarak şekillenmektedir. Önümüzdeki yıl için yüksek beklentilere sahibiz ve özellikle baskı proseslerimizi geliştirmek adına yeni makine yatırımlarını planlamaya başladık. Bu yatırımlar, baskı kalitemizi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda üretim hızımızı da optimize ederek müşterilerimize daha verimli çözümler sunmamıza olanak tanıyacaktır.

Öte yandan, iç piyasadaki daralma ve finansal zorluklar göz önüne alındığında, yurtdışı satış kanallarını güçlendirme stratejimizi de uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Dış pazardaki payımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak, firmamızın 2025 yılı için temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve ihracat hacmimizi yükseltmek için pazarlama ve satış süreçlerimizi güçlendirme çalışmalarına odaklanmayı planlıyoruz.

Son olarak, 2025 yılının ülkemiz ve firmamız için 2024 yılına kıyasla daha bereketli, daha katma değerli ve istikrarlı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Firmamız, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla hem iç hem de dış pazarda büyümeye ve sektöre katkıda bulunmaya kararlılıkla devam edecektir.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu

Balkanlar’daki satışlarımızı artıracağız

2024 yılı özellikle Avrupa’da olmak üzere dünya genelindeki savaş endişesi, her sektörü olduğu gibi bizleri de etkiledi. Savaş riskine bağlı yükselen faizler ve zorlaşan krediler sebebiyle paraya ulaşım zorlaştı. Pahalılığın da denkleme girmesi ile talep azaldı.

2025 yılında Türkiye’deki müşterilerimizi tam kuvvet desteklerken özellikle Romanya ve Yunanistan olmak üzere diğer Balkan ülkelerindeki satışlarımızın daha da üzerine gitmeyi planlamaktayız. Çekya’da yer alacak bir ofisin de girişimlerine başlamayı planlamaktayız.