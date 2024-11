AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

2025 yılına ilişkin beklentilerini dile getiren Bursa’da kurulu makine firmalarının temsilcileri, “Yeni yıldan beklentimiz yüksek. İlk çeyrekten sonra canlanma umuyoruz. Önümüzdeki yıl, yenilikçi çözümlerimizi daha da ileriye taşıma ve global pazardaki rekabet gücümüzü artırma hedefindeyiz. 2025’te dünya genelindeki pazarlara daha etkin ulaşacağız” dediler. Üretici ve ihracatçı firmalara daha fazla destek verilmesini de isteyen firma yetkilileri, aksi taktirde kapanmalar ve işten çıkarmaların artabileceği uyarısında bulundular.

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vekili ve GM

Önceliğimiz, farklı ürünler ve global varlığımızı güçlendirmek

2024 yılı, jeopolitik gerginlikler, savaşlar ve seçimlerin getirdiği belirsizliklerle makine sektörü açısından önceki yıllara kıyasla daha zorlu geçti. Yılın son çeyreğine geldiğimizde, sektör üzerindeki baskıların hafifleme eğiliminde olduğunu ve kademeli bir toparlanma sürecine girildiğini gözlemliyoruz. Küresel ekonomik koşullarda beklenen iyileşmeler, enflasyon oranlarındaki düşüş ve faiz ile döviz kurlarına yönelik olumlu beklentiler, sektörümüzdeki karamsar havanın dağılacağı yönündeki umutları artırıyor.

Ermaksan olarak, zorlu koşullara rağmen yenilikçi teknolojilerimizi ve endüstriyel çözümlerimizi dünya genelinde başarıyla tanıttığımız bir yılı geride bıraktık. Almanya’daki EUROBLECH ve ABD’deki FABTECH gibi sektörün önde gelen fuarları başta olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası birçok fuarda yenilikçi lazer kesim teknolojilerimizi, büküm sistemlerimizi, otomasyon ve esnek üretim çözümlerimizi potansiyel alıcılarla buluşturduk. Bu etkinliklerde elde ettiğimiz olumlu geri bildirimler ve artan müşteri memnuniyeti, Ermaksan’ın global pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisine sunduğumuz ileri teknoloji sistemlerle teknoloji odaklı büyümemizi bu alanda da sürdürdük. Sektörde dijitalleşme, enerji verimliliği ve yüksek hassasiyetli üretim taleplerindeki artışı yakından takip ederek, bu beklentilere yanıt verecek çözümlerimizi sürekli olarak genişlettik.

2025 yılında, Ermaksan olarak yenilikçi çözümlerimizi daha da ileriye taşıma ve global pazardaki rekabet gücümüzü artırma hedefindeyiz. Üretim süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyon alanındaki yatırımlarımıza hız vererek, müşterilerimize daha hızlı, verimli ve çevre dostu çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, 60. yılımızı kutlayacak olmanın heyecanıyla, sektördeki öncü konumumuzu daha da pekiştirecek projelere imza atacağız.

Hem yerel hem de global pazardaki müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında olarak, sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve müşteri odaklı yeniliklerle sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2025 yılı için belirlediğimiz hedefler arasında, sektörde fark yaratacak ürünler geliştirme ve yenilikçi teknolojilerle global varlığımızı güçlendirme önceliğimiz olacak. Ermaksan olarak, yüksek kalite ve yenilikçi çözümlerimizle, müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olmaya 2025 yılında da devam edeceğiz.

Engin Çetiner

Bekamak YKB

İlk çeyrekten sonra canlanma umuyoruz

Bekamak olarak 2023 yılında başlatmış olduğumuz yeni yatırımların büyük bir kısmını tamamlayarak, işletme kapasitemizi artırmış durumdayız. Pazarın küçülmesi nedeniyle bu yatırımların istihdama katkısı henüz somutlaşmamıştır. 2024 yılı sektörümüz için genel olarak biraz durgundu. Yeni pazarlarla açılmamıza rağmen ihracatımızın ana lokomotifi olan Avrupa pazarındaki ve iç piyasadaki ekonomik durgunluk 2024 yılının 2023 yılına kıyasla yüzde 20’lik düşüşe sebep oldu.

2025 senesinin ilk çeyreğinde belirsizlik ve durgunluğun devam edeceğini öngörmekteyiz. 2025 geri kalan kısmında piyasaların canlanması ve yapmış olduğumuz yatırımlarla istihdam, üretim, ihracat ve satışta artış olacağını planlamaktayız. Gelecek yıl için planımız yeni pazarlarla ve müşterilere ulaşarak ihracatımızı artırmaktır. 2025 yılı için önemli risk faktörlerinden biri, üretim (hammadde, enerji ve iş gücü) maliyetlerindeki artışlardır. Bu durum, rekabetçi gücümüz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Turan Cesur

Cesurbend YKB

Yatırımlarımızın sonuç vermesini bekliyoruz

2024 yılı sektörler geneline bakıldığında firmamız açısından da durağanlık göstermiştir. Ancak bunu fırsata çevirebilmek adına böyle bir dönemde yeni projelere ağırlık vererek, yüksek beklentilerimiz olan 2025 yılı için hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Ar-Ge yatırımları ve yeni ürün lansmanları ile firmamızın pazar konumunu güçlendirmesini öngörüyoruz. Sanayi 4.0 uygulamalarının benimsenmesi ile üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, verimliliği artıracak. Firmamızın bu alandaki yatırımlarının sonuç vermesini bekliyoruz. 2025 yılı için Asya-Pasifik ve Afrika gibi gelişen pazarlarda daha etkin olma çabaları, yeni iş fırsatları yaratabilir. Yerel partnerlerle iş birlikleri artırılabilir. Yerli üreticilerin, Çin ve diğer düşük maliyetli üreticilerle rekabet edebilmek için yenilikçi çözümler geliştirmesi, rekabet gücünü artırabilir. Pazar iyileşmeleri, yenilikçilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında atılacak adımlar, başarıyı getirebilir.

Özgür Yıldız

SİFF Elektromekanik Genel Direktörü

Sorunlar yapısal, kriz 2026’nın ortasına kadar sürer

2024 yılı ülkemiz ve ülkemizin karşılıklı ticarette bulunduğu bölgeler açısından çok olumlu geçmedi. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de; dünya ticaretinde, üretimde ve teknolojisinde yapısal değişikliklere neden olan bir takım inovatif hareketlerdi. Ardından gelen ikinci neden de, ekonomik nedenlerdi. Pandemi sonrası toparlanmayan emtia piyasası, yoluna girmeyen para piyasaları, ayrıca dünyanın iki önemli bölgesinde devam eden savaşlar nedeniyle. SİFF Elektromekanik açısından 2024 yılı olumlu diyebileceğimiz bir çizgide geçti. Üretimimizi, istihdamımızı, satış rakamlarımızı, ihracatımızı ve ciromuzu 2021, 2022 ve 2023 yıllarına göre ciddi anlamda artırdığımız bir yıl oldu. Ülkemizde süregelen ve oldukça hatalı pozisyonda bulunan döviz kuruna ve ihracatın önündeki engellere rağmen, 2016 ve 2017 yıllarında aldığımız bir takım yatırım kararlarının sektörel bazda firmamıza yansıması, ayrıca son birkaç yıl içinde piyasaya sürdüğümüz yeni teknolojiler ve bu teknolojiye ihtiyacı olan büyük endüstriyel kuruluşlar nedeniyle biz bu rakamlarımızı artırdık, artırmaya da devam edeceğimizi düşünüyoruz.

Makro açıdan bakarsak, 2025 yılının hem ülkemiz, hem de karşılıklı ticaret yaptığımız bölgeler açısından, daha da genel bakış açısıyla global piyasalar açısından çok olumlu geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Hatta 2025 yılındaki durağanlık ve düşük ticaret hacmi, 2026 yılının ortalarına kadar sarkacaktır. Özellikle otomotiv ve bağlantılı endüstrilerin, düşük seyreden üretim ve satış rakamlarının 2026 yılının ortalarına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü ortada ekonomik bir gerekçeden ziyade, yapısal problemler var ve bu yapısal geçiş sürecinde de yeni ürünler ve teknolojiler, yeni müşteri beklentileri, yeni müşteri tüketim motifleri tam olarak ortaya çıkıp oturmadan, bu kriz sürecinin atlatılması mümkün değil.

Bizim SİFF Elektromekanik olarak 2025 yılından beklentimiz, piyasaya süreceğimiz yapay zeka destekli ürünler, ileri teknoloji ürünleri, yeni üretim tekniklerine uygun özellikle karanlık fabrikalarda çalışan ürünler sebebiyle pazar payımızın, üretim adetlerimizin, ciromuzun artması yönünde olacak. Mutlak surette istihdam rakamlarımızı da artıracağız. 2025 yılının şirketimiz açısından olumlu geçeceğini düşünürken, umuyoruz ki 2026 yılında da bu süreci devam ettiririz ve ülkemiz ve ekonomimiz açısından da olumlu sonuçlarını görürüz.

İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik&Oemak Kurucu Ortağı

Yakaladığımız ivmeyi, sürdürülebilir büyümeye dönüştüreceğiz

2024 yılı, firmamız için verimli geçti. CNC freze, işleme merkezi ve torna makinelerimizin teknolojik üstünlüklerini, kalitesini ve dayanıklılığını gösterme fırsatı bulduk. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ciddi anlamda güzel geri dönüşler aldık. Yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurarak yurtiçinde olduğu kadar yurt dışı pazarında da daha güçlü bir yer edinme fırsatı yakaladık. Bu süreçte markamızın bilinirliğini artırırken, potansiyel müşterilerimizin güvenini de pekiştirmiş olduk. Bu gelişmeler bize büyük bir ivme kazandırdı ve sektördeki rekabetin artmasına rağmen bizim için büyüme yılı oldu diyebilirim.

2025 yılı için heyecanlıyız çünkü 2024’te yakaladığımız ivmeyi, yeni stratejilerle sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Özellikle yurtdışı satışlarımızı arttırmayı ve yeni pazarlara girmeyi planlıyoruz. Teknolojik yatırımlarımıza devam ederek yenilikçi çözümlerimizi daha da ileriye taşıyacağız. 2025 yılında yüksek verimlilik sağlayan makineler geliştirmeye devam ederek sektörde dijitalleşme trendini ilerletmeyi ve buna paralel olarak endüstriyel çözümlerin makinelerimize entegrasyonuna devam etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha kaliteli makineler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda operasyonel verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacağız. 2025 yılı bizim için daha fazla uluslararası başarı ve pazar payı kazanma yılı olacak. Bu hedeflere ulaşmak için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Mesut Barut

Nümerik Mühendislik&Oemak Kurucu Ortağı

Dünya genelindeki pazarlara daha etkin ulaşacağız

2024 yılı bizim için makine ve yazılım entegrasyonunu daha da derinleştiğimiz, teknolojinin üretim süreçlerine olan etkisinin artırdığımız bir yıl oldu diyebilirim. Bu yıl sadece mekanik altyapıyı değil, aynı zamanda yazılım tabanlı çözümleri de ön plana çıkaran yenilikçi makineler geliştirmeye odaklanırken, makinelerimizin verimliliğini artırmak, hata paylarını minimize etmek ve üretim süreçlerini optimize etmek adına büyük yatırımlar yaptık. Müşterilerimize makineleri kolayca programlama, izleme ve dijital ortamda test etme imkânı sunduk. 3D görselleştirme ve simülasyon araçları sayesinde, kullanıcılar olası sorunları önceden tespit ederek üretim süreçlerinde önemli zaman tasarrufu sağladı. Özellikle robot entegrasyonuyla, daha az insan müdahalesiyle, daha güvenli, hızlı üretim yapılabilmesine destek olduk.

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, verimliliği artırmayı ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi başardık. Sonuç olarak, 2024 yılı bu anlamda verimli ve başarılı bir yıl oldu. Teknoloji ile güçlenen makinelerimizle daha hızlı, daha doğru ve daha güvenli üretim gerçekleşirken, markamızı da bir adım öne taşımayı başardık.

2025’te, yine teknolojiye yatırım yaparak, makinelerimizi her yönüyle daha akıllı hale getirmeyi ve dünya genelindeki pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşmayı planlıyoruz. CNC makinelerimizin yüksek kaliteli üretimi ve yazılım çözümleri konusunda yurtdışı pazarına odaklanarak, teknolojiye dayalı çözümlerimizle küresel ölçekte fark yaratmayı ve pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz.

Hasan Torun

Teslamak Genel Müdürü

Böyle giderse kapanma ve işten çıkarmalar artar

2024’ün ilk çeyreğinde yurtiçinde ve yurtdışında gelen talepler doğrultusunda çeşitli projelere imza attık. 2 çeyrekten yıl sonuna kadar ne yazık ki piyasalardaki olumsuzluktan herkesin etkilendiği kadar biz de etkilendik. Özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlerin fiyat konusundaki aşırı rekabetçi yaklaşımı yurtiçindeki yerli üreticileri çok zor durumda bıraktı ve halen etkisinde kalmaya devam ediyoruz. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve hükümetin yerli üreticilerin finansal konulardaki çözümlerini bekliyoruz. Piyasaların rahatlaması için çeşitli formülleri ortaya koyması gerekiyor. Eğer bu şekilde durum ederse özellikle iç piyasadaki firmaların işçi sayısında azalma veya işyeri kapatma konusunda çeşitli haberlerle karşı karşıya kalabiliriz.

Ne yazık ki hiçbir gösterge, gelecek ile ilgili bir projeksiyon ortaya koymamıza fırsat vermiyor. Dünyadaki ve çevremizdeki gelişmeler hedef koymamıza engel oluyor. Dolayısıyla yatırım yapma durumlarını ne yazık ki ertelemek zorunda kalacağız. Umarım hem yurtiçinde hem de yurtdışında hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumlu gelişmeler olur. Bu ülke için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya heyecanımızı kaybetmeyiz. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık ülkemize katkıda bulunmak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmeli

2024 yılı, hemen tüm sektörler için küresel kriz ve piyasaları etkileyen daralmanın gölgesinde geçti. Bu durum ülkemiz için daha da zordu. Ülkemizde yüzde 25’in üzerine çıkacağını öngördüğümüz bu daralmanın, yatırım aracı olan makinelerin, satış ve satış sonrası hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı etkilemesi de kaçınılmaz. Geneli baz aldığımızda, firma olarak başarılı sayabileceğimiz bir yıl olmakla birlikte, geneli etkileyen bu durum tabii ki müşterilerimizin yatırım süreçlerini ve dolayısıyla bizleri de etkiledi. Biz de mevcut süreci müşterilerimiz için kolaylaştırmak amacıyla, ödeme opsiyonlarında birçok iyileştirmeler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunların yanı sıra, pazar payımızı büyütebilmek ve boşalan tüm noktalara nüfuz edebilmek adına, zorlu geçen 2024 yılı ekonomisine rağmen hedeflerimiz arasında yer alan yüzde 20 istihdam artışını sağladık ve saha servis hizmetlerimizde daha etkin ve dinamik bir hale geldik. Bu, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet unsuru demek iken, potansiyel müşterilerimiz için de yatırım tercihlerini bizlerden yana kullanmalarını sağlayan güveni tahsis etti. Bu konuda son 6 ay içerisinde muazzam oranlarda olumlu dönüşler aldık.

2025 yılına baktığımız noktada ise mevcut gidişatın umut verici görünmesi için yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmesi gerektiği aşikâr. Kurumlar olarak, bu durumu fırsata çevirmek için var gücümüzle çalışmakla birlikte, daha genel kapsamda olumlu adımlara ve stratejilere de ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizde 2025 yılı ilk çeyrek ekonomisinin ve yatırım faaliyetlerinin, 2024 yılının son 6 aylık döneminin kötü bir kopyası olacağını öngörmek ihtisas gerektirmeyen bir konu. Ancak devlet ve kamu kurumlarınca yürütülmekte olan faaliyetlerde hissedilecek faydalar sonucu, enflasyon etkisinin ülkemizde azalması ve yabancı yatırımcıların tekrar tercih sebebi olması da ihtimaller dahilinde. Güçlü bağları ve ekonomimize siyasi sebeplerle dolaylı etkisi olan ABD’nin başkanlık seçimleri de ülkemize yönelik dış yatırımcının güven politikasında etkili olacaktır.

Ülkemiz için olumlu bir ikinci yarı ümit ettiğimiz 2025 yılında bizler de Lothbrog olarak var gücümüz ile çalışmaya hem yapısal olarak hem de hizmet kalitesi anlamında büyüme hedeflerimizden taviz vermeden yürümeye gayret göstereceğiz. 2025 yılı için şirketimiz adına en büyük hedefimiz, “Lothbrog Makine” ismini akıllara güven tahsis eden, kalıcı ve sürdürülebilir bir marka imajını geliştirmek ve bunun tüm gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmek. Bu oluşumu sağladığımızda geri gelmesi muhtemel pazar aktivitesi için daha güçlü ve daha hazır olacağız.

Musa Saydı

Alpmac Genel Müdürü

İhracat yapan firmalara destek verilmeli

2024 yılı yeni fabrikamıza geçişimiz ve yeni makine ekipman yatırımlara ile birlikte büyüme yılı olarak gerçekleşti. Özel makine üretimleri ile dünyadaki daralmaya rağmen, kapasite arttırarak devam edebildik, bunda AR-GE ve inovatif makine ve çözümler üretebilme yeteneği etkili oldu. Ancak global krizler ve Uzakdoğu ürünlerinin fiyat rekabet negatif etkileri tabi ki zorlayıcı etken olarak önümüzde duruyor.

Çin rekabeti yıllar önce de vardı. Teknoloji geliştikçe Çinli firmaların adaptasyonu kabul edelim ki, bizden daha hızlı, dolayısı ile rekabet gücü de o oranda artıyor. Avrupa pazarı krizden daha derin etkileniyor ve 2025’te de beklenti, bunun devam edeceği yönünde. Ancak yaşadığımız son 5 yılda gündem çok hızlı ve beklenti ötesinde de değişebiliyor. Bizler ekonomist değiliz, geleceği görme, tahmin etme durumumuz da yok. Dolayısı ile kendi işimize odaklanmamız gerekiyor bu süreçte ve daha pozitif olmak zorundayız. Diğer yaklaşım da, bazı ülkelerin ürettiği daha doğrusu Avrupa’da, Japonya’da üretilen makinelerin müşteri profili biraz daha farklı, çözümleri ve finalde çıkan makinedeki gerek işçilik gerek fonksiyonellik gerek verimlilik hedefleri çok daha ileride, fiyatla rekabet noktasından da daha uzaktalar. Bu durumda, yapmamız gereken bu fiyat ve maliyet odaklı üretimden daha katma değeri yüksek makine ve çözüm üretme konusunda bakış açımızı değiştirmek. Müşteriyi dinleyip, gözlemleyip prosesin tamamına hakim olup, farklı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bazen bazı kavramlar havada kalıyor, inovasyon, verimlilik gibi kavramların içini gerçekten doldurmak gerekiyor. Bizim avantajımız genç, dinamik, motivasyonu olan ve hemen adapte olan teknik ekiplerimiz ve mühendislik gücümüz. Vizyoner yönetim anlayışı ile bu avantajı kullanarak, tüm üretimi daha ileri noktaya taşımak gerekiyor ve en önemlisi makine üretim becerilerimizi.

Rekabette fiyat ve maliyet odaklı birbirine benzeri teknoloji ve tasarımları yapan firma ve ülkeler hem kendilerini hem de dünyayı daha ileri noktaya taşıyamazlar. İlk başta rekabet avantajını hızlı kullanıyorlar ve tüm dünyayı zorluyorlar bu doğru ama ancak aynı ivme ile ilerlemeleri pek de mümkün değil.

2025’te daha fazla gayret ve özveri göstererek daha çok çalışarak üreterek, düşünerek, tasarlayarak başarılı olacağımıza eminiz. Türkiye’deki ve özellikle Bursa’daki insan gücüne de güveniyoruz.

Yani şunu her zaman söylüyorum; her ülkenin her coğrafyanın insan yapısına göre, imalat kalite seviyesi, tasarım yeteneği, destek noktasında müşteri memnuniyet seviyesi, yönetim anlayışı değişiyor ve farklı ve ürün katma değeri de buna göre belirleniyor. Rakip Uzakdoğu ülkeleri bizden daha hızlı gelişim gösteriyorlar. Makineleşme yatırım malı, fabrika binaları ekonomik olarak artırılıp oluşturmaktan ziyade, insan odaklı düşünüp önce bunu ele almak gerekiyor artık. Makine imalatında senarist de, yönetmen de, oyuncu da, teknik ekip de biziz, tüm sorumluk bizde. Dezavantajı, günahı ile sevabı ile tüm sorumluluk sizde, üretici olarak bizde.

Diğer konu da, devletin de bu noktada makine imalatı ve öncelikle ihracat yapan firmalara destek olması gerekiyor, koruması gerekiyor. Toplam satışımızın yüzde 90’ı oranında ihracat yapan bir firma olarak, düşük kur politikası yüksek faiz finansmana ulaşma yüksek üretim alanı maliyeti, sorunları… Toplam maliyette neredeyse Avrupa ile aynı noktada olmamız, bizi gerçekten zorluyor. Sektör temsilcileri ile görüş alınmadan çıkarılan yeni kurallar, ihracatçının önündeki büyük engeller, KDV iadelerinin uzun süre alması ve döviz kurunun enflasyon karşısında erimesi. Bunlar ciddi sorunlar.

Her ne olursa olsun gidilecek yolumuz var, bulacağımız çözümler, fark yaratacağımız konular var. 2025’te de gerek toplam ciroyu, gerek kapasiteyi arttırıp, yeni makineler tasarlayıp, mevcutları geliştirip girmediğimiz pazarlara gireceğiz, mevcut olanı arttıracağız. Bu yıl full elektrikli, enerji verimliliği yüksek bir makine, hibrit yine düşük elektrik tüketim olan bir makine modeli ürettik. Endüstri 4.0 uyumlu 5.0 hazırlıklı makineler, bu yeni tasarım diline Greentech adını verdik. Yine yeni cnc folder caka makinesini ürün gamına ekledik.

Yeni makine modellerimiz ile birlikte, sektörde de bilinen teknik olarak güçlü, ticari olarak da güven veren ve müşterilerimize toplam çözümü tek elden sunan Alpmac olarak 2025’te de büyüme hedefine erişeceğimizi umuyoruz.

Deniz Kahyaoğlu

Kamsan Makine Satış ve Paz. Direktörü

2025 yılından beklentimiz yüksek

2024 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Makine sektörü durgun, az yatırımlı, belirsizliklerle dolu bir sene geçirdi. Biz sektördeki bu durgunluk dönemini, kendimizi ve ürünlerimizi geliştirmek için kullandık. Yeni makine çeşitlerini piyasaya sürdüğümüz, halihazırda üretimde olan makinelerimiz üzerinde bazı geliştirmeler yaptığımız bir yıl oldu.

2025 yılından herkes gibi bizim de beklentimiz yüksek. Sanayi yatırımları için teşviklerin artması, yerli üreticilerin desteklenmesi en baştaki beklentilerimizden. Yurtdışı satışlarını arttırmak, ürünlerimize yeni makineler eklemek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla geliştirme yapmak hedeflerimiz arasında.

Hakan Karsan

Zigana Vinç YKB

Önümüzdeki yıldan umutluyuz

Bölgemizde yaşananlar, ekonomideki istikrarsızlık bizleri de herkes gibi etkilemiş durumda. 2024 yılını durgun geçirdik. 2025 yılından umutluyuz. Enflasyonun düşürülebileceğine inanıyoruz ve ekonomi yönetimine güveniyoruz. Böyle bir sanayi gazetesine demeç verdiğimizden dolayı şunu da hatırlatmak isterim ki, Bursa’da talebi olan KOBİ ticaret merkeziyle ilgili yapılan başvuruların ve taleplerin takipçisi olmanızı, çeşitli platformlarda bunları dile getirmenizi rica ederiz.