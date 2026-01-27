Etkinlikte konuşan Faveo Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Barış Gül, insan kaynakları yönetiminin sahada ve çalışanla temas halinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bizler insan merkezli iş yapıyoruz. Bu odaktan ayrıldığınız zaman ne yaparsanız yapın bağ kopuyor. Öncelikle çalışana dokunmak gerekiyor” dedi. İnsan kaynakları uzmanları ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, insan kaynakları dünyasında değişen dinamikler, çalışan deneyimi ve yeni nesil uygulamalar ele alındı.

Etkinliğin “İK’da Deneyim Odaklı Yaklaşımlar” başlıklı panelinde değerlendirmelerde bulunan Dr. Barış Gül, özellikle üretim ağırlıklı şehirlerde İK’nın görünür olmasının kritik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Masa başında oturan İK’cı olmayın. Özellikle Bursa gibi mal ve hizmet üreten bir şehirde çalışanlar mutlaka insan kaynakları yöneticisini yanında görmek istiyor. Masasında oturan insan kaynakları yöneticisi mesleğini güçlü hale getiremez; mutlaka sahada olmalısınız. Çalışanlara dokunan insan kaynakları uzmanları her zaman başarılı oluyorlar.”

“Ortak dil, ortak kültür ve sürdürülebilir bağlılık şart”

Faveo Danışmanlık’ın Bursa merkezli bir yapı olarak Türkiye’nin birçok ilinde hizmet verdiğini belirten Dr. Barış Gül, kurumların sürdürülebilir başarı için ortak kültür ve ortak dili güçlendirmesi gerektiğini söyledi:

“Her işletmenin en üst yöneticisinden en yeni işe girmiş çalışanına kadar kendisine özgü ortak bir dili olmalı. Şirket hedefleri ve stratejileri bir bütündür; tepedeki CEO da makine başındaki operatör de bu hedefler ile ortak kültürü bilmeli. Bunu insan kaynakları yöneticisi yapmalıdır.”

Çalışan bağlılığının güçlendirilmesinin verimlilik ve süreklilik açısından belirleyici olduğunu ifade eden Dr. Gül, sistemli bir yapının önemine de değinerek şunları söyledi:

“Çalışanların işine ve çalıştıkları kuruma bağlılığının sağlamlaştırılması gerekiyor. Bunun için çalışanların rahat çalışmaları sağlanmalı. Mutlaka sistemler kurulmalıdır. Sistem dediğimiz de ortak kültürü ve iş süreçlerini oluşturabilmektir. Böylece bağlılığı, devamlılığı ve verimliliği artırabiliriz.”

“Dijitalleşme önemli ama insan odağı kaybolmamalı”

İnsan kaynaklarında dijitalleşmenin süreçleri kolaylaştırdığına dikkat çeken Dr. Barış Gül, teknolojinin insan odağının yerine geçmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu süreçleri kolaylaştırabilmek için dijitalleşmek elbette önemli ama öncelik insan odağından uzaklaşmamalı.” dedi. Panelin ardından Dr. Barış Gül, katılımcıların sorularını da yanıtladı.