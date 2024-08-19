Ali Osman İğrek tarafından kurulan ve yaklaşık 80 yıllık tecrübesiyle model, döküm ve talaşlı imalat konularında hizmet veren İğrek Makina, her geçen yıl üretim tesisine yatırım ve iyileştirmeler yapıyor. İğrek Makine, otomotiv sac şekillendirme kalıpçılığı, takım tezgahları üretimi, enerji, çimento ve madencilik, dişli ve ring üretimi, havacılık, gemi üretimi, inşaat ve yapı sektörlerinin kalıp, redüktör, ana parça gibi taleplerine uygun projelendirme yeteneği ile üretim gerçekleştiriyor. Bursa’da makina, döküm ve metalürji sektörünün önde gelen firmalarından olan ve dökümcülüğün yanı sıra CNC takım tezgâhları da üreten İğrek Makina, Ar-Ge yatırımları ile hem üretimdeki katma değeri artırıyor hem de ülkemizin ithalata bağımlı olduğu makineleri yerli olarak birçok sektörün hizmetine sunmaya devam ediyor. Kendi tasarım ve üretimi olan CNC takım 80 yıllık geçmişi ile ülkemizin sanayi alanında gelişmesine öncülük eden İğrek Makina, yüksek teknoloji ürünleri ile fark yaratmaya devam ediyor.

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, “Piyasaya sunduğumuz CNC tezgahlarımız, yüksek kapasite ve hassasiyetleri ile otomotiv ve havacılık sektörlerinin dikkatini çekmektedir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile çalışmak her zaman önceliğimizdir. 5 MW’lık güneş enerjisi üretim tesisimiz 2018’den beri devrededir. Enerji üretimi konusunda yatırımlarımız sürecek. Yeni döküm fabrikamızda özellikle rüzgar enerjisi türbinlerine yönelik döküm tedariğinde dünya çapında bir aktör olacak” dedi.

Yerli üretim, yüksek teknoloji

İğrek Makina’nın, tasarımları kendisine ait, yüksek yerlilik oranına sahip CNC takım tezgahları üretmekte olduğunu hatırlatan İğrek, şunları söyledi:

“Yerli üretim, yüksek teknolojili, yüksek hız ve hassasiyete sahip CNC freze ve dik torna takım tezgahları tasarım ve üretimini gerçekleştirmekteyiz. Ana ürünümüz köprü tipi büyük ve geniş ebatlı CNC freze tezgahıdır. 5 eksende simültane işleme yeteneği ile dökme demir, çelik, paslanmaz çelik, titanyum, kompozit malzemeler gibi değerli malzemelerin katma değeri yüksek işlemeleri konusunda tezgâhımız Avrupa’da ses getirmekte. Geçtiğimiz yıl MATEF İstanbul fuarında bir de yeni modelimizin lansmanını yaptık. Bu da bir beşik tipi tablalı CNC 5 Eksen Freze ve Torna özellikli işleme merkezidir. Bu tezgahlar pi yasadaki genelde Asya menşeli standart makinaların çok üstünde performans ve hassasiyete sahip olduğu için vasıflı otomotiv, havacılık ve uzay sektörlerine çalışan firmaların dikkatini çekmiştir. Bu yıl başında TUSAŞ tesislerinde yerli uçak üretimi projelerinde kullanılmak üzere 10 metrelik 5 eksen frezemiz devreye alındı, çalışmakta.”