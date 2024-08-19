36 yıldır nitelikli eğitim ve istihdama katkı sağlayan Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle sanayi üretiminde geleceğin önemli teknolojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretim yapılan katmanlı üretimi hızlandırabilmek için “ADDress For Future” projesini hayata geçirdi.

2021 yılında açtığı Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi (KÜME) ile geleceğin mesleklerine yatırım yapan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV); otomotivden medikale, makine üretiminden savunma ve havacılığa, mimarlıktan gıdaya kadar pek çok sektörde kullanılan katmanlı üretim teknolojisinin Türkiye’de yayılımını hızlandırmayı hedefliyor. Projede aynı zamanda finansal zorluk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz destek oluyor.

Dört eğitimden oluşuyor

Katmanlı üretime yönelik dünyada ilk olan eğitim platformu ADDress For Future projesinde; imalat sanayinin katmanlı üretim teknolojisine yönelik farkındalığı ve uygulama seviyesinin artırılması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor. 20’den fazla uzman tarafından hazırlanan platform, birey düzeyine göre kişiselleştirilmiş öğrenme ve başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere toplamda üç seviye sertifikasyon programı barındırıyor. Eğitim platformu, “Yeni Başlayanlar için Eklemeli İmalat, Orta Seviye için Eklemeli İmalat, İleri Seviye için Eklemeli İmalat ve Eklemeli İmalat Endüstrisinde Girişimcilik” olmak üzere 4 eğitimden oluşuyor. 50 saatten fazla video, sunum ve sınav içeren platforma ücretsiz olarak https://addressforfuture.myenocta.com internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.