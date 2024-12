Türkay Eyrice

Eyrice Dental Grubu YKB

Hedefimiz büyüme odaklı stratejiler geliştirmek

2024 yılı, firmamız ve sektörümüz açısından özellikle küresel ve yerel ekonomik belirsizliklerin etkilerini yoğun olarak hissettiğimiz, çeşitli fırsatlarla büyüme ivmesi yakaladığımız, belirli zorluklarla karşılaştığımız bir yıl oldu.

2025 yılına ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz, pazar payımızı artırmaya yönelik daha fazla büyüme odaklı stratejiler geliştirmek, çalışan sayımızı artırarak istihdam sağlamaya devam etmek yönünde olacaktır. Sektördeki rekabetin giderek arttığının bilincinde olarak, üretim ve hizmet sunum kapasitemizi genişletmeyi, dijitalleşme yatırımlarımızı artırmayı ve müşteri memnuniyetini artıracak yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle sağlık turizmi başta olmak üzere üretim ayağında diş protez ihracatı ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla 2025 yılında sektörümüze değer katmayı hedefliyoruz.

Cenker Ural

Lima Logistics Kurucu Ortağı

Lima Europe’la bize yeni iş fırsatları yaratacak

Lima Logistics olarak yılı ikiye ayırıyoruz. Yılın ilk altı ayı, olması gerekenden daha iyi ve verimli geçti. İkinci dönem özellikle Kurban Bayramı sonrası biraz düşüş oldu. Dünya genelinde maalesef bir daralma söz konusu. Biz otomotiv sektörünün her yıl ağustos ayında durmasına alışkınız ama bu yıl temmuz ve ağustos aylarında durdu. Daha önce bir ay duran sektör, bu yıl iki ay durdu. Eylül ayı itibariyle biraz hareketlenmeye başladı ama yeterli düzeyde değil; kötü de değil. Bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir büyüme gerçekleştirdik ve bu süreçte biz odağımızı yurtdışına kaydırdık. Lima Europe adında yeni bir marka oluşturduk. Temmuz ayında Hollanda’da ofisimizi açtık. Türkiye’den arkadaşlarımızı Hollanda ofisimizde görevlendirdik. Otomotiv sektörüne yönelik yurtdışındaki faaliyetlerimizi artık Lima Europe üzerinden yapacağız. Bu durum bize yeni iş fırsatları yaratacak. Ayrıca operasyonel maliyetlerin kontrolü bizim kontrolümüzde olacağı için maliyetlerimiz de düşecek.

2025 yılına umutla bakıyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için ekip olarak full konsantre çalışıyoruz. Sektördeki faaliyetlerimizi sürdürürken hedeflerimiz doğrultusunda yeni teknolojiler ve süreç iyileştirmeleri ile operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyerek; özellikle taşıma süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyonun yaygınlaştırılması ve bu bağlamda maliyetlerimizi düşürmeyi planlıyoruz. Global konumumuzu güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda etkin rol oynamak en önemli hedeflerimiz arasında. Bir diğer önemli hedefimiz ise “Lima Green” projemiz ile çevresel etkileri azaltarak sürdürülebilirlik alanında fayda sağlamayı ve daha çok farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik ve Gümrükleme YKB

2025 yılında sektörümüzün rahatlamasını bekliyoruz

Tedarik, üretim ve satış faaliyetlerinin başlangıcı ile tamamlayıcısı durumunda olan lojistik sektörü, global ekonomik gelişmelerden kaynaklanan satın alma değişikliklerinden etkilenmektedir. Bunu 2024 yılında belli bir oranda hissederken, sabit maliyetlerin yanı sıra girdi maliyetlerinin sürekli artıyor olması lojistik sektörünün üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor. Öte yandan, lojistik faaliyetlerin yanı sıra hizmet verdiğimiz kurumların depolama ve gümrükleme konularındaki gereksinimlerine de hızlı ve entegre çözümler üreten ESA Lojistik ve Gümrükleme olarak biz 2024 yılında 10. yaşımızı tamamladık.

2025 yılında sektörümüzün rahatlamasını beklerken, ESA Lojistik ve Gümrükleme olarak global gelişmeler doğrultusunda yeni yıldan itibaren önümüzdeki dönemde alacağımız pozisyonlarla ilgili hedeflerimizi belirledik. ESA olarak 2025 yılında eğitim ve kurumsallaşma çalışmalarına da ağırlık vererek büyümemizi sürdüreceğiz.

Çetin Yıldırım

Uludağ Koleji YKB

Dünya vatandaşları yetiştirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz

Kurum kültürümüzün bize getirdiği sorumlulukların bilinciyle ‘bilimin ışığında’ ve ‘toplumsal ve çevresel farkındalıkla’ ülkemize yeni değerler kattığımız bu yılımızda eğitim camiasına birçok ‘ilk’leri daha katmakla birlikte elimize almış olduğumuz bu başarı bayrağımızı yeni kulvarlara taşımaya devam ediyoruz.

World’s Best School Prizes (Dünyanın En İyi Okulu) yarışmasında ülkemizi temsil etmiş olmanın gururuyla yeni yılımıza başlangıç yaptığımız 2024 senemizde; Profesör ve Doçent ve Öğretim Görevlilerimizle geliştirdiğimiz ‘Bilim Kurulu’ ve ‘Uludağ Gelişim Akademisi’ oluşumumuzla öğrencilerimizin ‘sosyal hayatta etkin rol oynamaları’, akademik başarılarının yanı sıra ‘üretken’, iletişimi kuvvetli’, ‘iyi bir ekip üyesi’ ve ‘iyi bir lider’ bireyler olmaları adına geleceği güçlü yarınlara taşıyacak yeni projelerle fark oluşturmaya devam ediyoruz.

Öğrencilerimizin yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlediğimiz akademik ve sosyal kazanımların hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini desteklediğimiz Çift Dilli Eğitim programımız öğrencilerimizin yabancı dili içselleştirme süreçlerine önemli ölçüde hız kazandırıyor. Bu doğrultuda, çocuklarımızın akademik derslerinde hem İngilizce hem Türkçe iki dilde eş zamanlı eğitim almalarını desteklediğimiz bu programımızda öğrencilerimiz, sanat ve spor becerilerini geliştirmeye yönelik branş derslerinde İngilizce öğretmenleri eşliğinde yabancı dili sosyal alanlarda da deneyimliyor. Öğrencilerimize Amerika ve Avrupa’daki üniversitelere sınavsız geçiş imkanı sunmuş olduğumuz ‘Çift Diploma Programımız öğrencilerimizin kariyer hedeflerinin belirlenme sürecine önemli bir kapıları açıyor.

Uludağ Koleji olarak ulusal ve uluslararası alanda elde etmiş olduğumuz şampiyonluklar ve başarı derecelerimiz ile her yıl olduğu gibi bu yıl da başarı öyküleri yazmış olmanın gururunu yaşadık. Spordan sanata, bilimden teknolojiye hayatın her alanında ‘ezber bozan’, ‘çağı yakalayan’ metotlarımızla her yeni dönemde eğitimde fark oluşturmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.

Gelişim ve ilerlemeyi kendimize ilke edindiğimiz geleceği şekillendirme sürecimizde; gençlerimizi, çocuklarımızı yeni deneyimlerle buluşturacağımız, onlara yeni yaşam becerileri kazandıracağımız, toplumsal ve kişisel sorumluluk bilinci olan, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, sorumluluk ve sağduyuya sahip, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, araştıran, merak eden, üreten ve geliştiren özgüvenli bireyler ve dünya vatandaşları yetiştirme yolunda Uludağ Koleji olarak kararlılıkla ilerliyor, geleceği sevgiyle kucaklıyoruz.

Erdem Kaya

Erdem Kaya Patent YKB

Sektörde dijital dönüşümün etkileri daha da hızlanacak

2024 yılı, müvekkillerimize stratejik rehberlik sunarak yenilikçi ve başarılı projelere imza attığımız bir yıl oldu. Hukuki gelişmeleri yakından takip ederek müvekkillerimizin fikri mülkiyet varlıklarını koruma odaklı çözümler sunduk ve sektördeki yeniliklere hızla adapte olduk. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında attığımız adımlar sayesinde, bu alanlardaki gelişmeleri yakından izleme fırsatı bulduk. Bu başarılarımız uluslararası alanda da takdir topladı; kazandığımız ödüller ve "Yılın Patent Ofisi" unvanı, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da lider bir hizmet sağlayıcı olduğumuzun göstergesi oldu. Firmamız için büyüme ve gelişimle dolu bir yıl olarak geride bıraktığımız 2024, müvekkillerimizin güvenini daha da pekiştirdi.

2025 yılında, sektörde dijital dönüşüm etkilerinin daha da hız kazanmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda, fikri mülkiyet takip süreçlerini hızlandıracak yapay zeka destekli çözümler ve dijital platformlar üzerinde çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Yeni yıl için temel hedeflerimizden biri de yurt dışında yeni iş birlikleri kurarak küresel ölçekteki hizmet kapasitemizi artırmak yönünde olacak. 2025’te de sektörde öncü bir rol üstlenerek müvekkillerimize değer yaratmayı, aynı zamanda ülkemizde fikri mülkiyet bilincinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de ve uluslararası alanda yüksek standartlarda danışmanlık sunmaya devam ederek ekosistemi güçlendirmeye kararlıyız.

Simge KAYA

Özbay Eğitim Kurumları YKÜ

Sürdürülebilir büyüme ve dijitalleşmeye odaklandık

Özbay Eğitim Kurumları olarak Bursa’da 1989 yılından bu yana kaliteden ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmek için adımlar atıyoruz. Bu yıl sürdürülebilir büyüme ve dijitalleşmeye odaklandık. Ancak 2024 yılında ülkemizde yaşanan enflasyonist ortam, kredilere ulaşımın güçlüğü, temel maliyet kalemlerimizdeki fiyat artışları firmamız ve sektörümüz açısından bu yılın zorlu geçmesine sebep oldu. Sektörümüzde maliyet kaynaklı birtakım daralmalar olduğunu gözlemliyoruz.

Sürücü eğitimlerini veren kurumlar olarak kamu adına hizmet üretiyoruz. Ama teşviklerden, KOSGEB desteklerinden faydalanamıyoruz. 2025 yılı için sektörel manada beklentimiz; eğitim ve sınav araçlarımız için ÖTV muafiyeti ve eğitim ücretlerinde KDV indirimi ile KOSGEB desteklerinden ve devlet teşviklerinden yararlanabilmek. Ulusal manada beklentimiz ise elbette ki gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, enflasyonun düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik anlamda güven ortamının tesis edilmesidir. Gerekli zamanda, doğru adımların atılmasıyla daha aydınlık günlere kavuşmamız mümkün.

Gürsel Durmuş

Ekonomi Grup YKB

Faizler düşürülürse, toparlanma sürecine gireriz

2024 yılı yüksek faiz sıkı para politikası dolayısıyla önceki yıllara göre işlerde kapasite düşüklüğü yaşadık. Mevcut politikalar devam ederse 2025 yılı yarısına kadar bu daralma ve kapasite düşüklüğünün devam edeceğini, bu süreçte faiz düşürülmesinin de etkisiyle, tekrar toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum.