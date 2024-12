Türkiye’nin en çok UR-GE projesi yürüten Odası olan BTSO, Bursalı firmaların ihracatını artırarak, yeni pazarlara açılmasına liderlik etmeye devam ediyor. BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü UR-GE projesi kapsamında yaklaşık 40 kişilik bir heyetle İngiltere’nin başkenti Londra’da iyi uygulama örneği ziyareti gerçekleştirildi. Yeşil bina ve verimli enerji teknolojileri kullanımında öncü bir role sahip olan İngiltere’deki uygulamalar hakkında deneyim transferi gerçekleştirmek üzere düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis ve Komite Üyeleri ile küme üyeleri katıldı.

Program kapsamında ilk olarak İngiltere’de önemli projelere imza atan Türk müteahhitlik şirketi Ant Yapı UK Yönetici Müdürü Cengizhan Karaduman ve Genel Müdürü Ertan Demirkıran ile bir araya gelen BTSO heyeti ardından 1931 yılından bu yana faaliyet gösteren The Building Centre’da merkezin Genel Müdürü John Bonning’den sektördeki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı ve “New Homes in New Ways” sergisini inceledi.

Saha ziyaretleri

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı’yı ziyaret eden firmalar, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ise BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, MÜSİAD İngiltere Şubesi Başkanı Murat Bingöl ve İngiltere’de yerleşik iş insanlarından İngiltere ekonomisi, Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve inşaat sektöründeki fırsatlara ilişkin bilgi aldı. İngiltere’nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketi Berkeley Group’un yapımı süren şantiyelerinde yeşil bina standartları, yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve sürdürülebilir iş modellerine ilişkin bilgi alan firmalar ayrıca Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İngiltere inşaat sektörü ile ticaret ve yatırım olanakları değerlendirildi.

Türkiye’nin en çok UR-GE projesi yürüten Odası olan BTSO, Bursalı firmaların ihracatını artırarak, yeni pazarlara açılmasına liderlik etmeye devam ediyor. BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü UR-GE projesi kapsamında yaklaşık 40 kişilik bir heyetle İngiltere’nin başkenti Londra’da iyi uygulama örneği ziyareti gerçekleştirildi. Yeşil bina ve verimli enerji teknolojileri kullanımında öncü bir role sahip olan İngiltere’deki uygulamalar hakkında deneyim transferi gerçekleştirmek üzere düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis ve Komite Üyeleri ile küme üyeleri katıldı.

Program kapsamında ilk olarak İngiltere’de önemli projelere imza atan Türk müteahhitlik şirketi Ant Yapı UK Yönetici Müdürü Cengizhan Karaduman ve Genel Müdürü Ertan Demirkıran ile bir araya gelen BTSO heyeti ardından 1931 yılından bu yana faaliyet gösteren The Building Centre’da merkezin Genel Müdürü John Bonning’den sektördeki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı ve “New Homes in New Ways” sergisini inceledi.

Saha ziyaretleri

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı’yı ziyaret eden firmalar, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ise BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, MÜSİAD İngiltere Şubesi Başkanı Murat Bingöl ve İngiltere’de yerleşik iş insanlarından İngiltere ekonomisi, Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve inşaat sektöründeki fırsatlara ilişkin bilgi aldı. İngiltere’nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketi Berkeley Group’un yapımı süren şantiyelerinde yeşil bina standartları, yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve sürdürülebilir iş modellerine ilişkin bilgi alan firmalar ayrıca Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İngiltere inşaat sektörü ile ticaret ve yatırım olanakları değerlendirildi.