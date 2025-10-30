TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında Gemlik ve Orhangazi'de inşa edilen TOBB Anaokulu binalarının açılış törenleri gerçekleştirildi. Gemlik'te inşa edilen 8 derslik, yemekhane, çalışma salonları ve oyun alanlarının bulunduğu anaokulunun açılış törenine katılan Hisarcıklıoğlu, açılış kurdelesini öğrencilerle kesti. Ardından Orhangazi'ye geçen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, burada da açılışını yaptıkları okulun sınıflarını gezdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış töreninin ardından Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek burada Başkan Erol Hatırlı ve meclis üyeleriyle görüştü. Hisarcıklıoğlu’nun programlarına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik Kaymakamı Osman Canbaba, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, siyasi parti temsilcileri, çevre ilçelerin oda ve borsa yöneticileri de katıldı.

İnegöl’de “İhracatın Yıldızları” ödülleri sahiplerini buldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl da geleneksel hale getirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, kent ekonomisine yön veren firmaların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törende, ihracata katkı sunan işletmeler ödüllerini aldı. İTSO tarafından düzenlenen ‘İhracaın Yıldızları Ödül Töreni’ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücüne değinerek, “İnegöl mobilyanın başkenti konumunda. Bugün 2 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atan bu şehir, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü yansıtıyor. Önümüzdeki süreçte en büyük rakibimiz Çin olacak. Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için markalaşmaya, inovasyona ve katma değere odaklanmalıyız” dedi. Törende, sektörlerinde ihracata sağladıkları katkılarla öne çıkan firmalar ödüllerini aldı. Mobilya kategorisinde, 1.’lik ödülü Leta Sandalye’ye, 2.’lik ödülü Saloni Mobilya’ya ve 3.’lük ödülü ise Weltew Mobilya’ya verildi. Tekstil sektöründe 1. Küçük Çalık, 2. İSKO, 3. İse Marteks oldu. Gıda sektöründe 1. Fine Food, 2. Erbak Uludağ, 3. İse Frigo Pak ödüle layık görüldü. Kimya kategorisinde 1. Eskapet, 2. Serra Sünger ödüllendirildi. Otomotiv yan sanayide Murat Kablo ihracat başarısıyla ödül aldı. Ulaşım ve iç ticaret kategorisinde Ortakçı Cam ödülün sahibi oldu. Orman ürünleri sektöründe 1. ‘nin ismi açıklanmazken 2. Foresra, 3. Ateş Orman Ürünleri ödül aldı. Makine-metal kategorisinde ise ilk iki sıradaki firmaların isimleri açıklanmazken, 3.’lük ödülü Metelax’a verildi.