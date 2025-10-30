Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) organizasyonunda UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil’in katılımları ile bir dizi programa imza attı. ‘İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri’ konulu panel öncesinde açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin genel sekreterlik bazında ikinci büyük birliği olan UİB’in ihracatı 2024 yılında yüzde 6 artarak 38,6 milyar dolar ile rekor bir seviyeye ulaştığını belirtti. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde de UİB ihracatı yüzde 13 artarak yaklaşık 32 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Baran Çelik, 2025 yılını 42 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı ile kapatacaklarını öngördüklerini aktardı. Türkiye’deki tek birlik konumunda bulunan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nde (OİB) de 2024 yılı ihracatlarının yüzde 6 artışla 37,2 milyar dolara çıkarak otomotiv endüstrisinde tarihinde en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Çelik, “Bu yıl 40 milyar doların üzerinde ihracat ile rekor yenileyeceğiz. Buradan tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ihracata devam eden firmalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türk Ticaret Bankası Bursa Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdik. 112 yıllık tarihiyle Türkiye'nin ilk özel sermayeli milli bankası olma özelliğini taşıyan Türk Ticaret Bankası’nın yenilenen yapısıyla faaliyetlerine yeniden başlaması ihracatçılarımız için sevindirici bir gelişme oldu. Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu, finansmana erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde ihracatçı firmalarımızı İhracatı Geliştirme A.Ş. Türk Ticaret Bankası ve Eximbank desteklerinden daha fazla faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

“Dijital ve yeşil dönüşüm hayatımızın merkezinde yer alıyor”

Konuşmasında dünyanın sürekli bir değişim içerisinde olduğunu belirten Baran Çelik, “Bugün dijital ve yeşil dönüşüm hayatımızın merkezinde yer alıyor. Türkiye olarak dünyadaki güçlü konumumuzu sürdürmek, yaşanan değişimlere ayak uydurmakla mümkün. Biz de UİB olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyor, sektörlerimizin güncel ihtiyaçları doğrultusunda projelere destek oluyoruz. Bu dönüşüm sürecinde eğitimi, tasarımı, inovasyonu, Ar-Ge ve markalaşmayı en kritik önceliklerimiz olarak dikkate alıyoruz. Otomotiv ve Tekstil sektörlerinde düzenlediğimiz etkinlikler ile her yıl girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor, başarılı projelere gerekli eğitim, mentorluk, ofis ve laboratuvar desteği veriyoruz. Artık genç girişimcilerimiz arkalarında biz ihracatçıların olduğunu biliyor ve bu güvenle hareket edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bursa, otomotiv sektöründe bir üretim üssü”

Toplantıya katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise konuşmasında Bursa'nın otomotiv sektörü için bir üretim üssü olma konusunda olduğunu belirterek, "Bursa'nın üretim gücünün bir meyvesi olan TOGG'un geçtiğimiz günlerde otomobilin mucidi olan Almanya'ya gerçekleştirdiği ilk ihracatın bir dönüm noktası olduğuna ve sektörümüzün başarılarını daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz" dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, açılışın ardından yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığının faaliyet bazında ihracat verilerine göre Bursa'nın 2024 yılında gerçekleştirdiği 18,3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 7 pay aldığını ve en fazla ihracat gerçekleştiren 4'üncü şehir olduğunu hatırlattı. Bursa'nın bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatta artış trendini devam ettirdiğini ifade eden Ağar, yüzde 9,6 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Ağar, Bursa'nın otomotivden tekstile, makineden gıdaya uzanan geniş bir üretim yelpazesiyle Türkiye'nin kalkınmasında öncü bir rol üstlendiğine değinerek, şöyle devam etti: "Şehrimiz son 19 yılda 18 kez ihracat şampiyonu olan, 2024 yılında 37 milyar 200 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdüren ve 2025 yılının ilk 9 ayında da ihracatını 30 milyar 200 milyon dolara çıkaran otomotiv sektörü için bir üretim üssü olma konusundadır. Nitekim Bursa'nın üretim gücünün bir meyvesi olan TOGG'un geçtiğimiz günlerde otomobilin mucidi olan Almanya'ya gerçekleştirdiği ilk ihracatın bir dönüm noktası olduğuna ve sektörümüzün başarılarını daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemiz artık sadece otomobil üretmekle kalmamakta, mühendislik yüküyle, tasarımıyla, teknolojisiyle dünya markalarının stratejik bir partneri olmaktadır."