Ev tekstili sektöründe önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan TETSİAD'da yapılan genel kurul ile yeni başkan seçildi. Katılımın yüksek olduğu seçimlerde toplam 924 oy kullanıldı. Oyların 524'ünü alan Murat Şahinler, derneğin yeni başkanı seçildi. Rakibi Ufuk Ocak ise 403 oyda kaldı. Birlik beraberlik ve dayanışma mesajlarının ön planda olduğu seçimlerde sonuçların açıklanmasının ardında da bu atmosfer sürdü. Yeni Başkan Şahinler seçim zaferi sonrası şu sözleri sarf etti: "Şu anda çok mutluyum. Biz seçime iki ağabey kardeş gibi girdik. Ufuk Ocak her zaman abim. Seçimi kazandık ve yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hemen işe başlıyoruz." Ev tekstili sektöründe küresel çapta rekabet gücünü artırmak isteyen TETSİAD'ın yeni yönetimi ile birlikte dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve ihracatın geliştirilmesi başlıklarına ağırlık vermesi bekleniyor.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Murat Şahinler - FAYTEKS TEKSTİL

Murat Aluç - ALUÇLAR MODEL

Kadir Beytekin - SERAL EV VE OTEL TEKSTİLİ

İlhan Sicimli - DANTELA NAKIŞ TEKSTİL

Davut Tolga Batallı - ARTEMİS HALI

Yılmaz Söyler - EFOR DEKOR PERDE

Ergin Kaplanbaşıoğlu - AYMES

Ayhan Özsoy - ÖZSOY MEFRUŞAT

Ahmet Cem Parlak - MEDLASS TEKSTİL

Vedat Bülbül - YILSAY TEKSTİL

Fatih Kundak - CASALINA TEKSTİL

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Eren Nazik - NAZİK BRODE TEKSTİL

İsmail Akgün Güvenç - GÜNİFLEKS PERDE

Kenan Erçevik - PERDEKOR TEKSTİL

Ahmet Murat Canavar - CANAVAR TEKSTİL

Tekin Macit - TEKİN MEFRUŞAT

Yaşir Çelik - KOMNET KONFEKSİYON

Ahmet Nuri Baytumur - DİLHAN TEKSTİL

Mustafa Örikli - MUSTAFA ÖRİKLİ TEKSTİL

Sedat Demirel - ÖZGÜRLÜ MONTAJ

Zafer Katrancı - OZANTEKS TEKSTİL

Bahadır Berber - SEBA TEKSTİL

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

Nilüfer Çevikel - NİL-SAN TEKSTİL

Nevzat Halit İlsever - ARLON İPLİK.

Cevdet Turgut - SÜMAŞ TEKSTİL

Erkan Tüzümen - TÜZÜMEN MAKİNA

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Melih Çayırcı - ALYA DOKUMA TEKSTİL

Bülent Endez - PİJON TEKSTİL

Kemal Koç - UÇKÖŞ TEKSTİL

Ersin Pak - PAKPER TEKSTİL