Mudanya Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen UTİYAP 3. Experience Talks programına konuşmacı olarak EPSA YKB Nurcan Özdemir katıldı. Özdemir, salonda bulunan 300’ü aşkın UTİYAP üyesi ve misafirlere iş hayatının başlangıcından bugüne yaşadıklarını samimi ve yüreklere dokunan bir dille anlattı. Experience Talks açılış konuşmasında konuklara hitap eden Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yöneticiler Platformu (UTİYAP) Başkanı Halil Coşkun: “Ekonomimiz küresel krizlerin, tedarik zinciri sorunlarının ve yüksek enflasyonun etkisini hissediyor. Ancak büyüme potansiyelimiz yüksek. KOBİ’lerin işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın da yüzde 70’i oluşturduğu bir ekonomimiz var. Sanayimizde düşüşler olsa da bu yapı içerisinde üretim gücümüzü yeniden ayağa kaldırabilecek bir kimyamız olduğu da aşikar ve bu kalkışı yapacak iradede bizlerde mevcut. Geleceğe güvenle bakmamızda bizlere önemli bir veri de kadın istihdamının yüzde 27’lerden bugün yüzde 36seviyesine çıkması da yatıyor. Biliyoruz ki bu oran yeterli değil, zira kadın emeği olmadan gelişim olmaz. İşte bu noktada EPSA YKB Nurcan Özdemir hanımefendi, azmin, çalışmanın ve kadın girişimciliğinin ülkemizdeki en önemli sembollerinden birisidir. Kendisinin tecrübeleri hepimize ışık olacaktır” şeklide konuştu.

İZONUR’DAN EPSA’YA

Sekreter olarak girdiği firmada 7 yıllık yoğun çalışma sonrasında pazarlama müdürü konumuna geldiğini ve sektöründe büyük bir tecrübe elde edebildiğini vurgulayan Özdemir şunları anlattı: “1999 yılında Gazcılar’da 35 metrekarelik bir iş yerinde kendi işimi sıfır sermaye ile İzonur’u kurdum. Aslında maddi sermayenin ötesinde sektör içerisindeki bağlantılarım benim sermayem oldu diyebiliriz. İşlerimizin nereye geleceği hayatımızın nereye geleceğini bilemeyiz. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu tahmin etmektir. İzonur’la verdiğimiz mücadele ve elde ettiğimiz başarılar bizi 2007 yılında uygulama yapan marka olmaktan öte üretim yapan hale gelmemizi sağladı. Barakfaki’de kurduğumuz EPSA ile bugün iki fabrikada toplamda 40 bin metrekarede üretim gerçekleştiriyoruz.” Yaklaşık olarak 1 buçuk saat sahnede kalan Özdemir samimi ve insani duygulara dokunan sunumuyla 300’ü aşkın izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Özdemir’in sunumunun ardından BESA Müşavirlik, Almino Mobilya sponsorluğunda gerçekleştirilen UTİYAP 3. Experience Talks etkinliğinde UTYİAP’a yeni üye olanlara üyelik belgeleri takdim edildi. Geceye MARSİFED Başkanı Osman Akın, İMSİAD Başkanı Şeref Demir, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, Arif Demirören, ünlü ekonomist Doç Dr. Filiz Eryılmaz ve çok sayıda misafir katıldı.