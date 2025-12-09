Toplantıda; küresel pazarlarda yaşanan daralma, Çin ve Uzak Doğu kaynaklı agresif fiyat politikalarının sektöre etkileri, dijital dönüşüm süreçleri, rekabet avantajı sağlayan yeni teknolojiler ve devlet desteklerinin önemi gibi kritik başlıklar ele alındı. Katılımcılar, makine sektörünün mevcut konumunu güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir rekabet için izlenmesi gereken stratejik adımları değerlendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantının sektör adına önemli bir buluşma olduğunu belirterek, Türkiye’nin makine üretimindeki kabiliyetleriyle güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti. Burkay, sanayicilerin teknoloji geliştirme kapasitesi, kalite anlayışı ve devlet desteklerinin etkisiyle sektörün önümüzdeki dönemde de önemli atılımlar yapmaya devam edeceğini vurguladı. MEEXX 2025 kapsamında düzenlenen istişare toplantısı, sektörün geleceğine yönelik yol haritasının şekillendirilmesi açısından değerli bir platform olarak değerlendirildi.