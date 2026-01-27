Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Işık, sezaryenle doğum yapan her annenin bir sonraki gebeliğinde yeniden sezaryen olmak zorunda olmadığını belirterek, toplumda yerleşmiş yanlış bir algıya dikkat çekti. Op. Dr. Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Günümüzde ‘Bir kez sezaryen, her zaman sezaryen’ düşüncesi geçerliliğini yitirmiştir. Uygun hastalarda sezaryen sonrası normal doğum güvenle gerçekleştirilebilir. Doğru hasta seçimi ve yakından takip, bu sürecin en önemli unsurlarıdır” dedi.

Bilimsel değerlendirme ile güvenli doğum

Hayat Hastanesi’nde sezaryen sonrası normal doğum kararı, detaylı bir tıbbi değerlendirme sonucunda veriliyor. Annenin genel sağlık durumu, önceki sezaryenin nedeni, rahimdeki kesi tipi, gebeliğin seyri ve bebeğin durumu gibi birçok faktör titizlikle ele alınıyor. Doğum süreci ise deneyimli sağlık ekibi eşliğinde ve 24 saat hazır tutulan ameliyathane koşullarında yakından izleniyor. SSVD’nin anne açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Op. Dr. Merve Işık, “Normal doğum, annenin daha hızlı toparlanmasını sağlar, enfeksiyon riskini azaltır ve günlük yaşama dönüş sürecini kısaltır. Ayrıca doğum sürecine aktif katılım, annenin psikolojik olarak kendini daha güçlü hissetmesine de katkı sağlar” şeklinde konuştu.

Anne adaylarına özel danışmanlık

Hayat Hastanesi, sezaryen sonrası normal doğum planlayan anne adaylarına gebeliğin ilk döneminden itibaren bireysel danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu sayede anne adaylarının bilinçli bir şekilde sürece hazırlanması ve kendileri için en doğru doğum yönteminin belirlenmesi amaçlanıyor. Op. Dr. Merve Işık açıklamasını, “Her gebelik kendine özgüdür. Bizim önceliğimiz, anne ve bebeğin sağlığını esas alarak en güvenli ve en doğru doğum yöntemini birlikte kararlaştırmaktır” sözleriyle tamamladı.