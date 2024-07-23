Osmangazi Belediyesi, ilçenin eğitim, kültür ve sosyal yaşamına değer katan iki önemli eseri, tek çatı altında Osmangazililerle buluşturdu. Osmangazi Meydanı’nda iki kat olarak hayata geçirilen projenin ilk katında yer alan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, zengin kitap koleksiyonu ile Osmangazili kitapseverlerin vazgeçemediği adres olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan kütüphane, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sunuyor. Türk klasikleri, dünya klasikleri ve güncel edebiyat kitaplarından oluşan 10 bin kitap kapasitesine sahip Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Osmangazi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı dokuzuncu kütüphane oldu.

Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak. Osmangazili gençler, zengin kitap koleksiyonuna sahip kütüphaneden aldıkları eserleri okurken, kahvelerini de yudumlayacak. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe, kentin tam merkezinde yer alması ve Osmangazi Metro İstasyonu çıkışının hemen yanındaki konumu ile kolay ulaşım imkanı da sunuyor.

Aydın: “Bir sonraki kütüphanemizin ismi İsmail Hakkı Tonguç olacak”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kıbrıs’ta 50 yıl önce barışın temelini atan başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi. Açılışını yaptıkları kütüphanenin ismini aldığı Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı’na liyakatle gelmiş bir felsefe öğretmeni olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Günümüzde Milli Eğitim’in durumunun içler acısı olduğunu görüyoruz. O yüzden Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi isimler çok önemli. Bu değerli eğitim neferlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Hasan Ali Yücel gibi kıymetli bir öğretmen ve eğitim adamının ismini, burada yaşatıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bir sonraki kütüphanemizin ismine de İsmail Hakkı Tonguç’un adını vereceğiz” diye konuştu.

Aydın: “Özlediğimiz, aydınlık güzel günlere ulaşacağız”

Yaşanan fiyat artışlarından ve enflasyondan dolayı gençlerin bir kafeteryaya giderek sosyalleşmesinin çok zor hale geldiğine dikkat çeken Başkan Aydın, “Genç Kafe’ye gelecek olan gençlerimize ücretsiz kablosuz internet hizmet vereceğiz. Aynı zamanda okullar açıldığında akşamları çorba hizmetimiz olacak. Gençlerimiz kütüphaneden kitaplarını alarak, kafe bölümünde okuyabilecekler. Hasan Ali Yücel, dünya klasiklerini Türkçe’ye çeviren ilk milli eğitim bakanıdır. Bu sebeple de kütüphanemizin adını Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi koyduk. Umarım kitapseverlerimiz ve gençlerimiz bu hizmetimizden faydalanır. Osmangazi Belediye Başkanlığı görevimizde yüz günümüzü doldurduk. Hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah birkaç hafta sonra kadınlarımıza özel bir jimnastik salonunun açılışını yapacağız. Yeni kreşlerin temellerini atacağız. Temelini attığımız tesislerin ise açılışını gerçekleştireceğiz. Osmangazi’de hep birlikte özlediğimiz, aydınlık güzel günlere ulaşacağız” diye konuştu.

Öztürk: “Osmangazi’de çok güzel şeyler oluyor”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Osmangazi’de çok güzel şeyler oluyor. Bir tarafta çağdaşlığı hedefleyerek, Cumhuriyet değerlerimizi en güzel şekilde yaşatmış olan Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, diğer tarafta ise geleceğe dair umudumuz olan gençlerimize hizmet verecek olan Genç Kafe. Hasan Ali Yücel, dünyanın önünde bir Türkiye ve Türk milli oluşturmak için çok emek vermiş bir aydınımız. Bu mücadelenin en güzel örneği de Köy Enstitüleri’ni kurmasıdır Hasan Ali Yücel demek, ne çocuklarımızı, ne gençlerimizi ne de ülkemizin bir karış toprağını terk edemeyiz, demektir. Türkiye’nin tek bir çocuğunun dahi kaderine terk edilme lüksü yok. O çocuk, Nobel ödülü alan bir kimya profesörü olabilir. Türkiye, çağdaş, bilimsel ve dünyanın önünde bir ülke olacaktır; diyorum. Bizim amacımız, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirip, devletin tüm imkanlarından eşit şartlarda faydalanmasını sağlamaktır.”

Sarıbal: “Bilgiyi üretmek, çoğaltmak ve yaymak zorundayız”

Bilgiyi üretmek, çoğaltmak ve o bilgiyi yaymak adına herkesin okuması ve kütüphanelerden faydalanması gerektiğine vurgu yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, “Hasan Ali Yücel, çağdaşlık demek, bilim demek, yurttaşlık demek ve gericiliğe karşı demokrasi demektir. Bu kütüphaneye ve kafeye gelen gencinden yaşlısına herkesin, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç gibi değerlerimizi mutlaka bilmeleri ve onların bizlere öğrettiklerini okumaları gerekiyor. Neden Köy Enstitüleri’nin kapatıldığını ve bunun bizlere ne gibi olumsuzluklar yaşattığını bilmemiz gerekiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunu; bilgi. Bilgiyi üretmek, çoğaltmak ve o bilgiyi yaymamız gerekiyor. Televizyonlardan veya internetten yapılan biz sizin yerinize düşünürüz algısına yenik düşmemeliyiz. O yüzden bu kütüphane çok önemli. Herkesin bir fikri ve düşüncesi olmalı. Bu fikir ve düşünce de çok okuyarak elde edilmelidir. Birey demek, düşünen, tartışan, konuşan, fikri olan demektir. Ancak tüm bunların altını bilgi ile doldurmalıdır. İşte o zaman millet olarak güçlü olacağız. Nasıl bir Türkiye istiyorsak ve nasıl bir Türkiye hayal ediyorsak, bunu oluşturmamız için mutlaka okumalıyız” dedi.

Kayışoğlu: “Gençlerimizin bu kütüphanede yollarını bulmasını diliyorum”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet aydınlanmasının öncülerinden olan Hasan Ali Yücel’in adının verildiği bu güzel kütüphane ve Genç Kafe’nin açılışının hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu son günlerde fazlaca konuşuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bir yandan kurtuluş mücadelesi verirken, diğer yanda da geri kalmışlığa karşı da mücadele ortaya koydu. Atatürk’ün eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonu devam ettirerek, dünyada eğitim anlamında örnek bir model ortaya çıkaran kişi ise Hasan Ali Yücel, oldu. Dünya klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesi, üniversitelerin ve bilimin özgürleşmesi adına gerçekleştirdiği adımlar ve çıkardığı kanunlar, bugün Cumhuriyetimizin ayakta kalmasının temel sebeplerinden biri oldu. Bugün buradan saygıyla ve minnetle kendisini anıyoruz. Kütüphaneye, bu değerli aydınımızın isminin verilmesinden dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin burada yollarını bulmasını, cumhuriyetin temel niteliklerini ileriye taşımasını ve aydınlık yarınları oluşturması için bu kütüphaneden faydalanmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Batır törende yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi’nin bu yılı Hasan Ali Yücel Yılı ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Hasan Ali Yücel, 64 yıllık yaşamının ardından, unutulmaz etkileri bugün de devam eden, önemli eserler ve çalışmalar bırakmıştır. Eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanında birçok başarı ve ilklere imza atmıştır. Hasan Ali Yücel, öncelikle iyi bir öğretmendi. Osmangazi Belediyemizin bu anlamlı ve vefalı davranışıyla eğitim babamız Hasan Ali Yücel’in adını ve özellikle dünya klasikleri adına vermiş olmasından dolayı, başta Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da, yeni yönetim kurulu olarak öncelikle gençlik meclisi oluşturacaklarını belirterek, “Bu güzel Genç Kafe ve kütüphaneyi bizlere armağan ettiği için Başkanımız Erkan Aydın ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Osmangazi gençliği adına konuşan Ahmet Can Sevik ise Türk genci olarak böyle anlamlı ve önemli açılışa tanıklık etmekten dolayı çok büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi’nin kazandırdığı bu kafe, biz gençler için güzel bir buluşma noktası olacak. Öğrenci kenti Bursa’ya böylesine önemli bir kütüphane ve kafeyi bir arada kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum.” diye duygularını dile getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.