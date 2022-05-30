Sektörün kalbi BUSWORLD’de attı

Otobüs endüstrisinde dünyanın en saygın ve en yüksek ticaret potansiyelli fuarı olarak Belçika, Hindistan, Gü-neydoğu Asya, Uzak Doğu, Orta Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika’da düzen-lenen Busworld fuarlarının Türkiye ayağı Busworld Turkey, HKF Fuarcılık ve Busworld International ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. HKF Fuarcılık Genel Müdürü Bora Çakıcı, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Busworld Turkey 2022 fuarının Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası otobüs endüstrisi ve yan sanayi fuarı olduğunu söyledi. İlk Busworld fuarının, 1971’de Belçika’nın Kortrijk şehrinde gerçekleştiğini aktaran Çakıcı, “9. kez İstanbul’da düzenlenen Busworld Turkey ise Busworld takviminde Avrupa, Hindis-tan, Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Asya, Kuzey Amerika ile birlikte yer alıyor. Bu yıl asaleten ve temsilci olarak yerli ve yabancı 173 şirket, ürün ve hizmetlerini Busworld Türkiye fuarında sergiledi” ifadelerini kullandı.

Alım heyeti çalışmaları düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen alım heyeti çalışmaları kapsamında birçok ülkeden sektör profesyoneli alıcının, fuarı ziyaret ederek katılımcı firmalarla birebir görüşmeler yaptığını anlatan Çakıcı, “Toplam 15 ülkeden gelen yabancı basın ve medya mensubu, fuarımızı ziya-ret edecek ve katılımcı olan şirketler ve ürünleri hakkında yayınlarında haber yaptı.” 3 gün süren fuarda, 173 yerli ve yabancı otobüs endüstrisinde söz sahibi firma yer aldı. Fuara Bursa’dan da 48 firma katıldı.

Sevda KESKİN GÜLMEZ

Güleryüz Otomotiv YKB Vekili

Fuardaki ilgiden memnun kaldık

Fuar, bizim için tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile yeni projelerimiz hakkında konuşmak, potansiyel yeni müşterilerimiz ile tanışmak ve yeni araçlarımızı tanıtma fırsatı bulmak adına oldukça önemli. Bu anlamda BUSWORLD Fuarı’nın bizim açımızdan çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Var olan ve gelecekte yapacağımız yeni iş birlikleri hakkında detaylı görüşmeler yaptık. Fuar süresince yurt içinden gelen ziyaretçilerimizin yanı sıra Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizi standımızda misafir ettik. Bunlar içerisinde Almanya ve İtalya’dan gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. BUSWORLD’e bir adet 11 metre çift katlı, bir adet 12 metre şehir içi ve bir adet seri üretimine yeni başladığımız 8,5 metre elektrikli otobüsümüz ile katıldık. Fuarda sergilediğimiz 3 aracımızın da gördüğü ilgi bizleri gerçekten çok memnun etti.

Rengin EREN

Erener Otomotiv Dış Tic. Md.

Verimli bir döneme girildiğinin habercisi

BUSWORLD, otobüs ve minibüslerin yanı sıra otobüs endüstrisine ait parça, aksesuar, ekipman ve hizmetleri sunan dünyanın en büyük fu-arlarından biri. 3 yıl aranın ardından 9. kez İstanbul’da düzenlenen BUS-WORLD TURKEY fuarında Erener olarak 4 farklı aracımızı sergiledik. Uzun bir aranın ardından katılımın yüksek olmasını sektör açısından oldukça verimli bir döneme girildiğinin habercisi olarak yorumlayabiliriz. Bu yılki BUSWORLD’e ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerin-den katılım oldu. Covid-19 dönemiyle birlikte şehir içi toplu taşımacılığa yönelik artan talep doğrultusunda geliştirdiğimiz Mercedes Sprinter Efes -City modelimize fu-arda ilgi oldukça fazla oldu. Firma olarak elektrikli ve CNC motorlu araç projelerimiz de gündemimizde. En kısa sürede bu ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.

Mesut ERDUMAN

Erduman Otomotiv YK Üyesi

Hareketli ve sonuç odaklı bir fuar

Busworld Otomotiv Endüstrisi sektöründe bir dünya markası. Üretici ve tüketici arasında potansiyel bir güven oluşturuyor. Hareketli ve sonuç odaklı. Öncülüğü açısından değerlendirebiliriz ve bu durumda sektörde ciddi bir yeri var. İki yıl aradan sonra düzenlenen fuar kesinlikle beklentilerimizi karşıladı. Pandemi dönemi tüm dünya açısın-dan oldukça zorlu geçti. Özellikle dünya turizmi açısından bakarsak iki yıl aradan sonra yeniden stantlarda olmak ve tüketiciyle bir araya gelmek memnun edici bir durum. Fuar süresince Almanya, Rusya, Japonya, Abu Dhabi, Katar, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan ve İrlanda gibi ülkelerden birçok ziyaretçiyi ağırladık. Firma olarak BUSWORLD’de yeni ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Değişen dünya trendlerine özel olarak bu yıl fu-arda elektrikle çalışan iki tip midibüs sergiledik. Elektrikli araçlara talep tüm dünyada her geçen gün artmakta. Gerek sürdürülebilir ve temiz bir iklim açısından gerekse artan petrol maliyetleri açısından bir değerlendirme yaptığımızda müşterilerimizden ciddi bir geri dönüş alacağımıza inanıyoruz. Bu geçiş sürecini özellikle dünya iklimine borçlu olduğumuzu düşünürsek; bu dönüşüme öncü olmayı hedeflediğimizi söyleyebiliriz. Her şehir derin bir nefes alsın!

Dr. Şükrü KAYAOĞLU

Palaz Safety Belts YKB

Sektörün en etkili fuarı

BUSWORLD’u, otobüs ve minibüs sektöründe yan sanayi ürünlerini sergilemek ve tanıtmak adına en etkili fuar olarak tanımlamak doğru olacaktır. İki yıl sonra düzenlenen bu organizasyon bütün sektörün ilgi gösterdiği bir fuar oldu. Katılım yoğun ve ilgi yüksek oldu. Bu durum da bizleri ayrıca mutlu etti. Fuar süresince Avrupa Birliği ülkelerin-den yoğun ilgi olduğunu çok net bir şekilde gözlemledik. Fuarda yeni nesil yolcu kemer ikazı veren ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Ayrıca özel olarak otobüs ve minibüs için tasarladığımız tekerlekli sandalye sabitleme sistemleri ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu.

Rafet MUTLU

Bursa Trim Oto Dış Tic. Sorumlusu

En ideal platform

BUSWORLD uzun geçmişi sebebiyle bu sektörde dünyanın en çok bilinen ve ünlü fuarı olduğu için, en son ürünlerimizi ve yeniliklerimizi kitlelere tanıtmak için ideal bir platformdur. Bu fuarı markamızın binlerce ziyaretçinin önünde sergilemeyi önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İki yıl aradan sonra çok yeni müşteri ol-masa da mevcutta çalıştığımız müşterilerin bizleri ziyaret etmesi beklentimizi karşıladı diyebiliriz. Fuara yabancı ziyaretçi olarak Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun katılım oldu. BUSWORLD’de yeni geliştirdiğimiz otobüs pencerelerini ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk.

Gezer KESKİN

Sege Taşıt Koltukları ve Oto. YKB

3 yeni ürün sergiledik

BUSWORLD Fuarı, otobüs ve minibüs üreticileri için önemli bir organizasyon. Çok iyi planlamış ve organize edilmiş sektörün en önemli firmalarının bir araya getirildiği bu fuarda Sege Seat olarak biz de katılımcı olarak yer aldık. İki yıl aradan sonra yapıldığı için oldukça hareketli ve dolu bir fuar geçirdik. Standımızı ziyaret eden müşterilerimize cevap ver-meye zaman bulamadık. Yabancı müşteri ve ziyaretçi açısından katılım çok iyiydi. Sege olarak yeni geliştirdiğimiz üç tip yeni ürünümüzü fuarda sergiledik. Bu ürünler havalı elektrikli sürücü koltuğu, elektrikli araçlar için hafifletilmiş yolcu koltuğu ile şehir içi koltuğu, M1 serisi için kayar ve kilitli ayak sistemleriydi. Tüm ürünlerimiz ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve çok sayıda sipariş aldık. Bizim açımızdan çok verimli bir fuar geçti.

Adnan NUMAN

CAPPAFE Genel Müdürü

Verimli bir fuar

Bizim gibi üreticiler açısından bu fuara katılmak çok önemli. Çalıştığımız firmaların bir-çoğu burada yer alıyor. 2 yıl aradan sonra yapılan fuarı hem biz üreticiler hem de müşterilerimiz çok özlemiş. Fuara ilgi çok yoğun özellikle Arap ülkeleri ve İsrail’den gelen yurt dışı ziyaretçileri var. Hedefe kitlemiz fuarda yer alan katılımcılar ve ziyarete gelenler. 25 yıldır her türlü araç iç ve dışındaki plastik aparat ve aksesuarların üretimini yapmaktayız. Ziyaretçilere inovatif özel ürünümüz olan Cappafe markasıyla araç aksesuarlarını Campoo markasıyla mini karavanımızı sergiledik. Orijinal her türlü aracın aksesuarlarının yanı sıra araçlara özel tasarım ürünlerin üretimini yapıyoruz. Ürünlerimizi e-ticaret sitemiz üzerinden de satarken 2 yıl garanti veriyoruz. BUS-WORLD fuarı hem katılımcılar hem de ziya-retçiler açısından çok verimli geçti.