11 ayda 1,1 milyon otomotiv üretildi

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu. Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde yüzde 74 olarak belirlendi.

Ticari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2020’nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 507 bin 399 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı, yılın 11 ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13’lük pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 16, avro bazında ise yüzde 12 arttı.

