Tekstil baskısında kullanılan doğalgazı yüzde 80 oranında azaltacak bir buhar sistemi geliştiren ve baskının kumaşa fikse edildiği süreçteki prosesi değiştirerek önemli bir verimlilik artışı sağlayan Gümüş Enerji, büyük bir başarıya daha imza attı ve yeni geliştirdiği makine için de TÜBİTAK’tan destek aldı.

Tekstil sektöründe enerji tasarrufunun ve verimliliğin her geçen gün daha çok anlam kazandığını belirten Gümüş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Tekstilde özellikle boyahane kısımlarındaki prosesleri düzenleyerek önemli bir tasarruf mümkün. Tekstilde boyar maddeyi kumaşa tutundurmada kumaşın türünün büyük önemi var ve bu kumaş türüne göre makineye ihtiyacınız oluyor. İşlerin bol olduğu dönemlerde bu yatırımlar kolaylıkla yapılabiliyordu. Ancak günümüzdeki maliyetleri de düşündüğümüzde her kumaş türü için bir hat kurmak çok güç. Üstelik bu hatların işletme maliyetlerini de düşünürsek fiyatın oldukça önemli olduğu tekstilde büyük bir verimsizlik ile karşılaşabiliyoruz. Bu konudan yola çıkarak 3 makinenin yaptığı işi tek başına yapabilen hem polyester, hem pamuklu, hem de karışık kumaşları boyarken kullanılabilecek bir makine geliştirdik” diye konuştu.

TÜBİTAK’tan destek

Geliştirdikleri ürünün patent sürecini tamamladıklarını ve TÜBİTAK desteği için de gereken onayı aldıklarını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

“Kullandığımız yöntem ile boyanın fikse edilmesi sürecinde kullanılan boyar madde miktarı azaldığı gibi su kullanımı da düşüyor. Boyar madde miktarı az olduğu için yıkama ünitesinde su ile birlikte hava kullanarak bu süreci tamamlayabiliyoruz. Daha önceden geliştirdiğimiz makinedeki sistemi de dahil ettiğimiz yeni sistemimiz harici bir buhar kazanına ihtiyaç duymadan standart prosese göre doğalgazda yüzde 70 tasarruf sağlıyor. Daha az boyar madde atılımı olacağı ve su ile hava birlikte kullanılacağı için su kullanımında da yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir tasarruf sağlıyor. Bir kazan sistemine bağlı çalışmadığı için işletme maliyeti düşük, aynı gün içerisinde farklı kumaşlarda boyama yapabilme imkanı sunan, aç-kapa özelliği ile dikkat çeken Q TERM isimli bu projemiz TÜBİTAK TEYDEB 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenmeye uygun buldu. Projemiz kapsamındaki sistem, toplu olarak baktığımızda yüzde 75 oranında verimlilik sağlıyor.”