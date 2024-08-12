Bursa merkezli olan ve 45 yıllık tecrübesiyle raf ve depo sistemleri üretimi konusunda Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olan Gökçelik, 2023 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı ihracatçı birliklerinden biri olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İMMİB) ilk 1000 firma listesinde yer almayı başardı.

Dünyanın 70’ten fazla ülkesine ihracat gerçekleştiren şirket Türkiye’nin yanı sıra dünya perakende markalarının da çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. AR-GE, teknoloji, dijitalleşme, tasarım ve insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla büyümesini emin adımlarla sürdüren şirket dünya pazarından aldığı payı da her geçen yıl büyütmeye devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu büyüme stratejisi ile dünya dostu ürünler ve çevre dostu üretim gerçekleştiren Gökçelik, dünya markası olma yolunda da girişimlerde bulunuyor. Turquality programına dahil olmak için süreci başlatan şirket 2025 yılında global marka olmak için stratejik yol haritasını uygulamaya sokacak.

Aras: “Kararlılıkta çalışmaya devam edeceğiz”

Gökçelik A.Ş. kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras alınan sonuç ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Yarım asır önce küçük bir atölye ile çıktığımız yolculuğumuz bugün 5 ayrı fabrikada, en son teknolojiye sahip makine parkurları ve tecrübeli çalışanlarımızla devam ediyor. Bugüne değin biriktirdiğimiz memnun müşterilere yenilerine katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İkinci kuşak ile birlikte yeni çağın gerektirdiği dönüşümü sağlama noktasında zorluk yaşamadan değişimi gerçekleştirmeyi başardık. Şimdi hedef küresel bir marka yaratmak. Bu azim ve kararlılıkla bu hedefimize de mutlaka ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.