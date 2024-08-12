Yenilikçi projeleri ve uluslararası standartlardaki başarısıyla ASME, NFPA gibi kuruluşlardan yetki belgeleri alan firma, GES ve biyometanizasyon tesisleriyle Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sağladı.

Bursa’da 1998 yılında kurulan EVO Mühendislik, 20 yılı aşkın süredir proje, müşavirlik ve taahhüt alanlarında faaliyet gösteriyor. Uzman mühendislik kadrolarıyla Türkiye genelinde ve uluslararası alanda hizmet verdiklerini ifade eden EVO Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu; endüstriyel taahhüt, mekanik tesisat projesi, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunduklarını söyledi.

EVO Mühendislik olarak Adıyaman Kahta’daki GES tesisi ve Sivas Şarkışla’daki Biyometanizasyon tesisi ile ülkenin enerji ihtiyacına katkıda bulunurken aynı zamanda çevrenin korunmasına da katkı verdiklerini belirten Şohoğlu, “Çevreyi korumak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Çevre, hepimiz için çok önemlidir. Biz de bu bilinçle, atık bertarafını sağlayarak çevreyi korumaya katkıda bulunuyoruz. Bu konudaki yatırımlarımızı sürdürerek, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.