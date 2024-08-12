Sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alan firma, 1982 yılında Hüseyin Kumru tarafından Bursa’da kuruldu. 2001 yılında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ne (NOSAB) taşınan Burpres Metal Sanayi, halen burada yer alan 1800 metrekare kapalı alanda üretimini sürdürüyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat yapan firma, dünyanın farklı ülkelerine de Destak markasıyla ihracat gerçekleştiriyor. Burpres, manuel ve pnömatik hızlı bağlama sıkma elemanları (Clamp), kayar otomat takım tutucular, çok noktadan kilitlenebilir teleskopik mekanizmalarla birlikte başta otomotiv, sağlık ve tarım sektörüne hizmet veren, Türkiye’de ve dünyada önde gelen yerli üreticilerin başında yer alıyor.

Burpres Metal Sanayi A.Ş, endüstri lideri olmaya devam ederek global ölçekte tanınan bir marka haline gelmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiş durumda. Teknolojik yenilikleri yakından takip ederek ürün yelpazesini sürekli genişleten firma, tasarım ve imalat yetkinliklerini de bu kapsamda günden güne geliştiriyor. Burpres Metal Sanayi A.Ş, müşterilerine sadece üstün kalitede ürünler sunmakla kalmayıp aynı zamanda onların iş ve ürün güvenliğini sağlamak için titizlikle çalışıyor. Firma, ayrıca sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ederek, çevreye duyarlı üretim süreçleriyle gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Burpres Metal Sanayi A.Ş, özverili ekip çalışmasıyla, yaratıcılığı teşvik eden bir ortamda sürekli ilerlemek ve sektöründe örnek bir şirket olmak istiyor.