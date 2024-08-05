Perakende, lojistik ve sanayi başta olmak üzere pek çok farklı sektör için vazgeçilmez ürünler arasında yer alan raf sistemleri üretimi konusunda yarım asra yakın tecrübesiyle Bursa’da üretim yapan Gökçelik, çalışanlarıyla birlikte yarıyıl performansını değerlendirdi. Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda kurum yetkileri 2024’ün ilk altı ayını gözden geçirirken yılın ikici yarısı ile ilgili de stratejilerini masaya yatırdılar.

Toplantıda hazır bulunan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras ve Genel Müdür Zafer Barış Yazan raf sistemleri, depo sistemleri, e-ticaret, ihracat ve iç piyasa satış performansları, kurumsal yatırımlar, AR-GE çalışmaları, yeni ürünler, 4. fabrika Gökçelik Depo Sistemlerinin büyütülmesi, makine teçhizat ve TEKNOSAB’daki yer alan yeni fabrika yatırımı gibi pek çok konuyu ilgili departman yöneticileriyle birlikte masaya yatırarak durum değerlendirmesinde bulundu.

Aras: “Üstün performansınızdan dolayı tebrik ederim”

Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras toplantının sonunda yaptığı kapanış konuşmasında küresel ve bölgesel gerginlikler, ekonomide yaşanan başta yüksek enflasyon ve düşük kur gibi olumsuzluklara rağmen hedefleri yakalama konusunda gösterilen üstün performans nedeniyle çalışanları kutladı. Toplantının ardından Bursa Sheraton Hotel’de düzenlenen motivasyon gecesi ise renkli anlara sahne oldu. Yemekli gecede Gökçelik Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Bahar Erkan’ın dans hocası Ahmet Gezen ile sunduğu tango gösterisi büyük beğeni topladı. Karaoke ile devam eden gecede çalışanlar, gruplar halinde sahne alarak gönüllerince eğlendiler.