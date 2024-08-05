GÖKSEL BAŞARAN

Isıtan Makine 1959 yılında küçük bir atölye olarak kurulup, metal işleme atölyelerine, teneke ve soba imalatçılarına hizmet verecek döküm kordon ve kollu silindir makineleri ile imalat hayatına başladı. Bunu izleyen yıllarda tüketicilerin taleplerine dayalı AR-GE ve teknik ilerlemeler sayesinde hidrolik ve mekanik silindir makineleri daire kesme makinelerini de üretmeye başladı.

Firma, bugün 60 yılı aşkın bir süre ve uzun nesillerdir süregelen bir üretim kültürü ve anlayışına sahip. Silindir ve kordon makinaları ana kalemler olmak üzere sac levha boru ve profil işleme makinalarının, toplam 15 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 150 personel ile üretimini yapan firma, ürünlerini başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 85’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Ar-Ge’ye yaptığı yatırımın yanı sıra yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında da adımlar atıyor. Son olarak Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin Yeşil OSB sürecinde “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında düzenlediği “Su Yönetimi” konulu “Sürdürülebilir Sanayi Yarışmasında” değerlendirmeler sonucunda Isıtan Makine “En İyi Uygulama “kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy’dan ödülünü alan Isıtan Makine çalışanlarını firmanın Genel Müdürü Serkan Şahin tebrik etti.