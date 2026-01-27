EY Winning Women EMEIA programı, güçlü potansiyele sahip kadın girişimcileri destekleyerek, işlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları bilgi, ağ ve kaynaklara erişimlerini sağlayan küresel bir iş geliştirme platformu olarak çeşitli çalışmalar yapıyor.

Güne Yiğitali Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nde yerel bir köy kahvaltısı ile başlayan heyet; gün boyunca Ulu Camii, Yeşil Türbe, Bursa Kalesi, Tophane ve Koza Han gibi şehrin simge yapılarını ziyaret etti. Bursa’nın gastronomik zenginliklerini de deneyimleyen lider kadınlar; tahinli pide, cantık, İskender Kebap ve kestane şekeri gibi yerel lezzetlerle şehrin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğin ev sahibi Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, Bursa’nın girişimci kadınlar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bursa, hem tarihi güzellikleri hem de kültürel derinliğiyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri. EY Winning Women EMEIA programı kapsamında bir araya geldiğimiz 10 lider kadın arkadaşımla, iş hayatındaki deneyimlerimizi Bursa’nın büyüleyici atmosferinde paylaştık. Bu gezi, kadınların iş dünyasındaki temsilini artırma ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı güçlendirme hedefimize hizmet eden, motivasyon dolu bir buluşma oldu."

Katılımcılardan Tam Not

EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin bu anıyı çok özel kıldığını ve unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirtirken, Mother Goddess Travel Agency YK Başkanı Doğa Taşlardan ise, "Uludağ'ın zirvesinden Ulu Cami'nin ihtişamına uzanan bu masalsı günde, doğanın ve tarihin büyüsüyle şekillenen anlar ruhumuzda silinmez izler bıraktı" dedi. Belkıs Sanat Kurucusu Belkıs Aktürk ise, değerlendirmesini "Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, adeta bir açık hava müzesi. Güneşten kar yağışına kadar dört mevsimi bir günde yaşadığımız, geçmişin izleriyle dolu dört dörtlük bir deneyimdi" ifadesiyle yaptı.