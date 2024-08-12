Temelleri 1975 yılında kurulan Ertuğrul Körüstan Makine’ye dayanan Gera Crane, yerli bir firma olarak başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin vinç ihtiyacına cevap veriyor. 250 kilogramdan 125 tona kadar tüm ağırlıkları kaldırmak üzere vinç üretimi gerçekleştirebiliyor. Ürün grupları ise gezer köprülü vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, zincirli vinçler, taşıma arabaları, proses vinçleri, elektromanyetik kaldırma ekipmanları ve yük tutuculardan oluşuyor.

Gera Crane Genel Müdürü Ufuk Balun, HTV - Heavy Transfer Vehicle markası sanayinin hizmetine sundukları ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Özel olarak tasarladığımız transfer aracımız istenilen özelliklerde tonajda ve uzunlukta üretilebilmektedir. Sahip olduğu hareket kabiliyeti sayesinde en dar alanlarda bile yükün kolay bir şekilde taşınmasına olanak sağlar. 4 tekerlekte de bağımsız dönme özelliği mevcuttur. Boyut, yük kapasitesi, akü ömrü, tabla tipi ve sanayinin ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. 8 saat şarj süresine sahip ve uzaktan kontrol edilebilen sistemle her türlü oluşabilecek soruna karşı çözüm üretebilir. Üretimin kalbi olan Bursa’da Beyçelik, Coşkunöz gibi birçok sanayi firmasında kullanılmaya başlamıştır.”