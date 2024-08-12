Oral diagnozun erken müdahale, maliyet tasarrufu ve komplikasyonların önlenmesi yönüyle de büyük önem taşıdığını dile getiren Eyrice ADSM Diş Hekimi Bülent Cansabuncu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Oral diagnozun önemi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir. Ağız ve diş sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi, olası sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, diş hekimleri ve sağlık kuruluşları, halka yönelik bilgilendirme kampanyaları düzenlemeli ve düzenli diş muayenesinin önemi vurgulanmalıdır. Koruyucu diş hekimliği, diş ve diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılan çalışmaları kapsar. Bu alanda yapılan uygulamalar, ağız hijyeninin sağlanması, düzenli diş hekimi kontrolleri, flor uygulamaları, fissür örtücü tedaviler ve beslenme tavsiyelerini içerir. Koruyucu diş hekimliği, hastalıkların oluşmadan önlenmesini amaçlayarak, bireylerin ağız ve diş sağlığını uzun vadede korumalarına yardımcı olur. Bu, hem hastaların yaşam kalitesini artırır hem de tedavi maliyetlerini düşürür.”

Özel Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Bülent Cansabuncu açıklamasını, “Ağız ve diş sağlığında oral diagnoz, genel sağlığımızın korunmasında ve geliştirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Kurumumuzun uzman hekimleri ile yapılan konsültasyonlar sayesinde, hastalarımız için en doğru teşhis ve tedavi planlaması yapılmakta ve sağlık sorunlarının önüne geçilmektedir. Herkesin düzenli olarak diş muayenesine gitmesi ve ağız sağlığına özen göstermesi, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir” diyerek tamamladı.