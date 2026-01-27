Eğitim alanında bugünün ve geleceğin ‘En’lerini yetiştiriyor olmanın kararlılığıyla her yıl olduğu gibi bu sene de Bursa’da binlerce öğrenciye ayrıcalıklı eğitimin kapılarını açan Uludağ Koleji, Bursluluk Sınavı’nda rekor katılıma imza attı. Çocukların ve gençlerin geleceği adına önemli bir fırsat sunulan Bursluluk sınavında öğrenciler, hayallerindeki eğitime bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşadı. Bursa halkının eğitime gösterdiği önemin göstergesi niteliği taşıyan bu rekor katılım, Uludağ Koleji'nden yüzde 100’e varan eğitim bursluluğu imkanı ile taçlandırılıyor.