FIAT Professional’ın en iddialı oyuncusu olan Doblo, bugün 6’ncı jenerasyonuyla ticari hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, yüksek konforu, geniş yükleme alanı ve güvenlik seviyesiyle binek araçlara da ciddi bir rakip konumunda. İlk kez 2000 yılında, yerli olarak ülkemiz yollarına çıkmaya başlayan FIAT Doblo, yılın ilk 4 ayı sonunda sınıfının lideri olmaya devam ediyor. Doblo’nun 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yılın ilk 4 aylık döneminde 10 bin 507 adet Doblo satışı ile 2025’in aynı dönemine göre satışlarımızı iki katından fazla artırdık. 2026 yılında minivan segmentinde ilk 4 ayda yüzde 23,7’lik segment payı ile lideriz. Sınıfının lideri Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo adeta vites büyütmemizi sağlayacak” dedi. Bursa’da yerli olarak üretilen ticari modellerle birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Altan Aytaç, şöyle devam etti: “Özellikle ticari modellerde tüketicinin yerli modellere bakışı çok farklı. Scudo ve Ulysse gibi yerli modellerimizin de kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte, yılın ilk dört ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesiyle birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Orta ticari araç segmentinde FIAT liderliği

FIAT’ın yerli üretim modelleriyle orta ticari araç segmentinde de çok başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade eden Altan Aytaç, “FIAT Scudo ve kardeşi Ulysse ile birlikte orta ticari araç segmentinde yılın ilk 4 ayında 3 bin 171 adetlik satışa ulaştık. Bu rakam bize yüzde 26,1’lik bir segment payı sağladı. Bir başka deyişle orta ticari araç segmentinde satılan 4 araçtan biri Scudo veya Ulysse oldu” diye konuştu.