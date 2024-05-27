AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde 11 holde toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, 700’ü aşkın firma stant açtı. Bursa’dan 219 firmanın katılarak adeta çıkarma yaptığı fuarın açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı

Herkesin bu fuarı görmesi lazım

Fuar; stantları, trend alanları, seminerleri ve zengin içeriği ile muhteşem bir organizasyon. Herkesin bu fuarı mutlaka gezip görmesi lazım. Böylesine muazzam bir fuar organizasyonunu düzenleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’ı, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram’ı ve fuarın ev sahibi İTO Başkanımız Sayın Şekib Avdagiç’i kutluyorum. Fuarın sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Mustafa Gültepe

TİM Başkanı

Bu fuarlar bizlere ilham veriyor

Tekstil, hazır giyim ve ev tekstili sektörleri bir bütün içerisinde Türkiye’nin geçmişinde sanayileşmeyi başlatan en güzide sektörlerin başında geliyor. Toplamda 30 milyar doların üzerinde bir hacimle, katma değeri üçüncü olan ortalama sektörden bahsediyoruz. 32 sene bir fuarı devam ettirmek kolay değil. Bu fuarlar bizlere ilham veriyor.

İbrahim Burkay

BTSO YKB

Daha büyük potansiyele sahip

Ev tekstili sektörü, bugüne kadar başardıklarından çok daha fazlasını başarma potansiyeline sahip. TETSİAD ve KFA Fuarcılık’ın özverili çalışmaları, İFM’nin de destekleri sayesinde, HOMETEX’i dünya çapında bir fuar haline getirdi. Ev tekstili sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği merkez Türkiye. Ülkemizin ortalama ihracat değerine baktığımızda bizim sektörümüz 4 katı artı değer üretiyor. Ev tekstili sektöründe en katma değerli ürünü üreten ve nihai alıcıya ulaşan önemli bir organizasyona sahibiz. Bu gücü bizim eksiltmeden devam ettirmemiz gerekiyor. O da, bu birlik ve beraberlikle olacak.

Hasan Hüseyin Bayram

TETSİAD YKB

Kilogram başı ihracatı 9 doların üzerinde

Türkiye’nin çatı kuruluşu olarak temsil ettiğimiz ev tekstili sektörünün ekonomik anlamda ülkemize katkıları oldukça fazla. 180 ülkeye yıllık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili sektörü, kilogram başı ihracat değerini 9 doların üzerine çıkararak ülkemize en fazla katma değer sağlayan ve dünya pazar payı açısından kıyaslandığında da lider sektörlerden biridir. Ev tekstili sektörü olarak bizler de üretimden yatırıma kadar her alandaki stratejimizi, yeşil mutabakat eylem planı doğrultusunda yani sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konularını dikkate alarak sürdürüyoruz. TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuarımızın sektörümüze daha fazla değer oluşturacağına yürekten inanıyorum.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

Fuar genel itibariyle olumlu

Her sene fuarlar bizleri oldukça endişelendiriyor. Bu, Türkiye adına çok önemli bir fuar, çünkü dünyanın en büyük ikinci fuarı şu anda. Bu sene aşırı bir kalabalık olmamasına rağmen, nitelikli bir kalabalık var. Bazı beklediğimiz ülkeler şu anda yok, ama tabi bu küresel krizden kaynaklı. Netice itibariyle zaten bu, beklentimiz doğrultusundaydı. Fuar genel itibariyle olumlu. Zaten bir firmanın aynı yerde bulunması, istikrar açısından da oldukça önemli. O sebeple biz son yıllarda bazı fuarlardan çıksak da, tekstil sektörü olarak, tercih edilen fuarlar bildiğiniz gibi Frankfurt Heimtexil ve burası. Hometex’in önemi daha da artıyor. Bizim için sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da bu uluslararası fuar olması hasebiyle, Türk markası olması hasebiyle zaten oldukça önemli bir fuar. Biz gelen müşterilerimizden, bayilerimizden yeni siparişler aldık, memnunuz fuardan.

Barış Mert

Korteks Genel Müdürü

Ürünlerimize olan talep yüksekti

Hometex fuarı sektör için önemli bir fuar, çünkü firmaları global markalarla bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu bir fuar. Ziyaretçilerin ilgisi, ürünlerimize olan talebin yüksek olması, pazarın dinamiklerine uygun hareket ettiğimizi bir kez daha gösterdi. Sektör açısından verimli bir fuar dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak, fuarların hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.

Fuarda ağırlıklı olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimize yer verdik. Geri dönüşümlü ipliğimiz TAÇ REBORN® ve Biyobozunur nitelikteki TAÇ BIOLOOP® bu özellikli ürünlerimizin başında geliyor. Ayrıca su tüketilmeden renklendirme teknolojisi Dope Dyed kısmında da geniş renk gamımızı ziyaretçilere sunma imkânımız oldu. Yeni ürünlerimiz olan, TAÇ Thermal Touch ve TAÇ Infrared ipliklerden üretilen kumaşları sergiledik. TAÇ Thermal Touch hızlı ve güçlü ısınma, yüksek izolasyon sağlayan konforlu ve ileri teknoloji bir ipliğimizdir. Taç Infrared ise, kızılötesi görünür ışığın yeterli olmadığı durumlarda, gece görüş sistemlerinde kullanılmaktadır. Dünya ekonomisinde genel bir daralma olduğunu hepimiz biliyoruz. Yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve devamında üretim maliyetlerindeki artışın Asyalı rakiplerimize göre çok fazla olması, rekabeti olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte, Uzak Doğu’ya nazaran daha az oranda düşen navlun fiyatları toplam maliyetlerimizi yukarıda tutuyor. Yanı sıra, Ar-Ge/Ür-Ge ve inovasyon odaklı iş modellerinin yetersizliği ve katma değeri yüksek ürün üretememe, kaynakların verimsiz kullanımı gibi sorunlar sektörün başlıca sorunları arasında yer alıyor. Ancak tüm bu tabloya rağmen, önümüzdeki dönemde tekstil sektörünün hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini öngörüyorum. Maliyetlerdeki artışlar, tedarik zinciri sorunları ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi faktörler sektörü zorlayabilir. Ancak, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlere olan ilginin artması, pazarda yeni fırsatlar yaratabilir. Biz de Korteks olarak, her zaman olduğu gibi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 2024 yılında da müşteri eksenli, inovatif ve değer katan ürünler ile yurt dışı pazar payını arttırarak büyümeyi hedefliyoruz. Kalite ve yenilik odaklı üretim yapmak bu yıl da odak noktamız olacak. Küresel arenada birçok tekstil firmasına kaliteli, özgün, yenilikçi ve çevre dostu polyester iplik ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Genel olarak, sektördeki belirsizliklere rağmen, fırsatları değerlendirmek ve pazar payımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bülent Yaşar

Prestıge Mensucat YKB

Geri dönüşümlü serilerimize ilgi büyüktü

Katılımcı firmaların aylardır, büyük bir titizlikle hazırlandıkları Hometex fuarı gerçekleştirildi. Fuara katılım yüksek oldu. Mevcut müşterilerimize yeni pazarlar eklemek arzusu içindeyiz. Kadife, yanmaz, geri dönüşümlü serilerimize ilginin fazla olması bizleri memnun ediyor. Her sektörde olduğu gibi ev tekstili sektöründe de bir durgunluk var. Bunu yeni pazar ve yeni ürün gamları ile aşmaya çalışıyoruz.

Murat Zümbülyuva

Akarca Tekstil YKB

Otel, restoran tekstillerinin payı artışta

Bu yılki Hometex’ten beklentimiz daha düşüktü. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu bir durum var, herkes bunu net bir şekilde gözlemliyor. Şu anda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, aynı zamanda Avrupa’nın birçok ülkesinde de yaşanıyor. Bu sıkıntı biraz daha gidecek gibi görünüyor, çünkü sıkıntı ülkesel değil, küresel boyuta taşınmış durumda. Ama ticarette pik dönemlerinden sonra, bir süre sonra aşağı iniyor. Muhtemelen enflasyonun ülkemizde gerilemesiyle beraber, sıkıntıların aşılacağını düşünüyoruz.

Teknik tekstil konusu biraz da üst seviyeye çıkmaya başladı tüm dünyada. Ev tipi tüketim aşağıya düşerken, otel tipi tüketim artmaya başladı. Tüm dünyada tüketim alışkanlıkları değişiyor. Yeni kuşak evimdeki perdeyi değiştireyim, döşemeyi değiştireyim havasında değil. Daha ziyade tatil yapayım, keyif alayım havasında. Bu durumda HOREKA dediğimiz otel, restoran tekstilleri artmaya başladı. Böylece recycled (geri dönüştürülmüş), yanmaz kumaşlar çok ön plana çıkmaya başladı. Biz de üretimimizi daha çok bu yöne kaydırmaya başladık. Fuar hazırlığımızı buna göre yaptık. Daha önce bu tip kumaşlar yüzde 10’lardaydı, bugün yüzde 40’lara kadar çıktı. Birkaç sene sonra yüzde 60, 70’leri görürüz diye düşünüyüm.

Davut Gürkan

Gürkan Brode Tekstil

Müşterilerimiz için iyi alternatifiz

Brode ve dokuma imalatımız var. Ev tekstili ve bayan dış giyiminde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla fuarları takip ediyoruz. Heimtexil ve Hometex’i özellikle takip ediyoruz. Hometex’in şu avantajı var; ulaşım kolaylığı. Avrupa ve Ortadoğu’nun tam ortasındayız. Genellikle Avrupa tarafına çalıştığımız için de, bu fuar biraz daha önem kazanıyor. Müşterilerimizle yakın diyalogların olması, mesafenin yakın olması ve imalat noktasında, tasarım noktasında iyi destek verdiğimiz için de, onların iyi alternatifi olarak çalışıyoruz sahada. Bu süreç bizim için önemli. Sektörde 30 yılı doldurduk, piyasamız, müşterilerimiz belli artık. Bu biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Fuar iyi geçti. Her firmanın kendine has bir tarzı var. Biz de müşterilerimize göre üretim yapıyoruz, onların taleplerine, beklentilerine göre yapıyoruz.

İsmail Arda İrman

Minteks YKÜ

Cesur renkler, özel nakışlar

Bu yıl Hometex Fuarı'nda sergilediğimiz yeni bornoz ve havlu koleksiyonlarımız, yenilikçi iplik, renk ve kalite seçenekleriyle büyük beğeni topladı. Doğal renk tonları ve özel nakış tasarımlarıyla öne çıkan bu koleksiyonumuz, soft ve yumuşak dokuyu güçlü ve cesur renklerle ustaca birleştiriyor. Modern trendleri klasik öğelerle harmanlayarak yenilikçi bir ifade ortaya koyan tasarımlarımız, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yeni koleksiyonumuzda yer alan ürünler arasında kimono, şal yaka, kapüşonlu bornoz seçenekleri, beach wear giyim ve sabahlıklar gibi çeşitli modeller de bulunuyor.

Fuar boyunca iç piyasadaki müşterilerimizin yanı sıra özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Suudi Arabistan, İtalya, Ürdün, Dubai ve Katar gibi ülkelerden gelen ihracat müşterilerimizle de bir araya geldik. Bu etkileşimler, ürünlerimize gösterilen uluslararası ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi ve fuarın beklentilerimizi karşılaması açısından memnuniyet verici bir deneyim oldu.

Irmak İrman Gazioğlu

Minteks YKÜ

Yenilenen logomuz, yenilikçi ruhumuzu yansıtıyor

Minteks Şirketler Grubu olarak bu yıl 30’uncu yılımızı kutluyoruz ve yenilenen logomuzla karşınızdayız. Yeni logomuz, şirketimizin değerlerini ve hedeflerini yansıtarak butik ve yenilikçi üretim anlayışımızı simgeliyor. Değişim ve güncellemelerle beslenen yenilenme çalışmalarımız, sürekli olarak devam ediyor.

Bu yıl Hometex Fuarı’nda sergilediğimiz Minteks seramik el yapımı dekorasyon ürünlerimiz ve bakır gruplarımız, büyüyen markamızın dinamik yapısına uygun olarak geliştirildi. Minteks olarak, ev tekstil sektöründe sadece ürünleri değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da sunmayı amaçlıyoruz. Her fırsatta, müşterilerimize bu vizyonumuzu aktarıyoruz.

Altay Ocak

Güleser Tekstil YKÜ

Ürün olarak ön plana çıkmak istiyoruz

Kısa bir süre önce İtalya’da fuardaydık. Önümüzde iki fuar var diye iyi hazırlandık açıkçası. Burada farklı özellikte, dışarıda olmayan, kendi ipliğimizi kendi ürettiğimiz ürünlere odaklanmış vaziyetteyiz ki, rekabetten uzak, fark yaratan, katma değer katan… Günümüz dünyasında Uzakdoğu’dan acayip fiyatlarla müşterilere talepler geliyor. Buradan fiyat olarak değil, ürün olarak ön plana çıkmak istiyoruz. O yüzden elimizden geldiğince farklılaşma adına, değer katmak adına kendimizi hep geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle farklı koleksiyonlar, kaliteler mevcut fuardaki standımızda.

Dünyada etkileyen bir süreç var, kimileri için bu pozitif, biz o taraftayız. Çünkü sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu da bizi müşteriler nezdinde ilgi çekici kılıyor. Koleksiyonun dışında sadece onlarla iletişim kurmak bile şirkete ayrı bir değer katıyor. Her fuarda buradayız, böylece alttan gelen jenerasyonun bu işlerin başında olduğunu gösteriyoruz. Biz fark yarattığımız sürece, tercih edilen firma olacağımızı düşünüyoruz. Rekabet tarafında Türkiye sıkıntılı ama fark yaratıldığı taktirde talep olan tarafta olmayı tercih ediyoruz.

Berk Noyan

Berteks YKB

Önemli bir platform sunuyor

Hometex, sektörün aktörlerini ve global alıcıları bir araya getiren ve Türk ev tekstili sektörünün ihracat potansiyeline katkı sağlayan önemli bir organizasyon. Fuar ürünlerin sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, sektördeki network ağlarının genişlemesi ve yeni iş fırsatlarının oluşması için de önemli bir platform sunuyor. Biz de Berteks ailesi olarak uzun yıllardır bu önemli buluşmada yerimizi alıyoruz. Hometex 2024 Fuarı’nda hem Berteks, hem de Plicell standlarımız ile yer aldık. Berteks standımızda ışık geçirmeme, yanmazlık, yüksek kopma ve yırtılma mukavemeti, kolay temizlenebilirlik gibi özelliklere sahip kumaşlarımızı vizyona çıkardık. Ayrıca iç mekanlarda enerji maliyetlerini düşüren Termotex kumaşlarımızı ve tekstil tabanlı duvar kağıtlarımızı da sergiledik. Plicell standımızda da, dünyanın ilk deliksiz Plise perde kumaşı olan Plicell Pro’yu katılımcılarla buluşturduk. Fuarda ayrıca üretim parkurumuza eklediğimiz son teknoloji Honeycomb makineleriyle ürettiğimiz ışık kontrolü, ses ve ısı izolasyonu özellikleriyle öne çıkan Plicell Honeycomb kumaşlarımızı da sergiledik.

Hasan Moral

Moral Tekstil YKÜ

Doğal elyaflı, keten görünümlü, pamuklu ürünler

HOMETEX fuarı zaten oturmuş, bizim de sürekli katıldığımız bir fuar. Mevcut müşterilerimizi görmek için her şeyden önce fuardayız. Tabi piyasanın durumu malum. Çok büyük beklentilerimiz yok ama biz hazırlığımızı yaptık. Bu sene daha çok doğal elyaflı, keten görünümlü, pamuklu – ketenli ürünler üzerinde koleksiyonumuzu oluşturduk. Daha çok pastel tonları, doğal ürünler. Sadece tekstilde değil, birçok sektörde sıkıntı var. Şu anda dünyada ekonomik daralma yaşanıyor, onun etkisini tabi biz de hissediyoruz ama şu anda biraz daha pozitife döndü. Özellikle Avrupa’da. Biz de bu yılın son çeyreğinde daha iyi bir ekonomik ortamın olmasını ümit ediyoruz.

Bilal Tutuş

Öz Tutuş Tekstil Gen. Md.

Her gün fuar varmış gibi çalışıyoruz

Küresel olarak dünyada pandemi sürecinden sonra bazı alışkanlıklar değişti. Bunlar her sektöre olduğu gibi bizim sektöre de yansıdı. İnsanların biraz da tüketim öncelikleri değişti. Daha çok gıda ve teknolojik ürünlere yönelik eğilimler var.

Biz her gün fuar varmış gibi çalışırız. Bunu yapmazsak rekabet edemeyiz piyasada, pazarımızda. Sürekli Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Eskiden sadece fuar için üretirdik, ama artık ekstra bir şey yapmıyoruz, sanmıyorum da kimsenin yaptığını çünkü artık herkes fuarmış gibi çalışmak zorunda kaldı yani. Eskiden fuara bir ay kala, müşterilerin fabrikamıza gelmesini bile istemiyorduk, çünkü kafamız yoğundu.

Ali Güzeldağ

AG Mensucat YKB

Sıkıntıları inovasyon ve pazar çeşitlendirmesiyle aşarız

Ev tekstili sektöründe de HOMETEX, dünya çapında yeri olan bir fuar. Var olan ve yeni ürünlerimizi görücüye çıkarmanın en iyi yöntemlerinden biri. Avrupa ve Balkanlar’a yaptığımız çalışmalar var, onları bu fuarda görücüye çıkarıyoruz. Özellikle keten ve doğal elyaflı geri dönüşümlü gruplarda ürünlerimizi sergiledik hometex fuarında.

Ayrıca Sektör şu anda değişim sürecinden geçiyor.

Sıkıntılarımızı inovasyon ve pazar çeşitlendirmesiyle aşarız. Ev tekstili sektöründe Türkiye’nin dünyada sayılı bir konumu var. Bu konumunu iyi koruması, güçlü bir şekilde, sağlam yerinde durması gerekiyor. Bu nedenle yeniliğe açık, rekabetçi fiyatlarla bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Bölgesel savaşlar nedeniyle sorun yaşamaktayız ama her haliyle yeniliğe açık olan, pazarı güncel olan, bir şekilde ayakta kalacaktır. Türkiye’de ev tekstili sektörünün altyapısı çok kuvvetli, böyle bir sektör kolay kolay geriye düşmez. Zorluk yaşar ama geri düşmez. Çin ve bölge ülke ülkelerinin (Mısır, İran v.s) üretime girmesi, biz üreticileri bir nebze zorlayacaktır. Rekabetçi fiyat konusunda dönemsel sıkıntılarımız var ama bunu yeniliklerle, inovasyonla, pazar çeşitlendirmesiyle bunu aşacağız

Fatma Ayyıldız

BEFASE Tekstil YKB

Ürün gamımızda daha doğallığa döndük

Yabancı müşterilere ihraç ediyoruz genellikle malımızı. Ağırlıklı olarak Rusya, Ortadoğu ve yakın Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Yurtdışına satış yaptığımız ülke sayısı aşağı yukarı 22’yi buluyor. Bu sene ürün gamımızda daha doğallığa döndük, daha doğal, bambu, doğal lifler, pamuğa döndük özel tasarımlarımızla. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanan genel olumsuz ekonomik durum, tekstil sektörünü diğer sektörlerden daha fazla etkiledi. Çünkü bizim yaptığımız iş, işin lüks tarafında.

Diğer yandan, asgari ücretin Türkiye’de çok zamlanmış olması, bizi özellikle etkiledi. Rakip ülkelerde asgari ücret 200 dolarken, bizde bir çalışanın toplam maliyeti 1000 doların altına düşmüyor, 1300 dolara kadar çıkıyor. Malın yüzde 30’unu işçi maliyeti etkiliyor. Ne oluyor, biz piyasadan yüzde 15-20 pahalı kalıyoruz. İstediğiniz kadar standart yapın.

Erdoğan Akyıldız

Ustaoğlu Tekstil Gen. Md.

Bizim için fuar verimli geçti

Fuar, verimli geçti bizim için. Heimtextil’e de katılıyoruz biz. Orası biraz sıkıntılı geçiyor; Arap coğrafyası, Rusya, Afrika’dan gelemiyorlar vizeden dolayı. Burada, oradan da müşterilerin gelmesiyle yoğun bir fuar geçiriyoruz. Desen ve koleksiyonlarımızı altı ayda bir yeniliyoruz. Bu fuara da 5 aylık bir hazırlık yaptık. Onları sunmak için geldik.

Giyim, tekstil sıkıntılı ama ev tekstili çok sıkıntılı değil, o kadar olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi, müşteri portföyü çok dağınık. Ben Ustaoğlu Tekstil olarak 42 ülkeye ihracat yapıyorum. Dünya üzerinde 100 küsur ülkeye biz ev tekstili satabiliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde de müşterilerimiz bölük bölük. Böyle olunca sıkıntı olmuyor. Ama tekstil ve giyim denildiğinde, orada müşteri grupları belli. İşte, Zara’ya satmak zorundayım, buna satmak zorundayım diyor. Ev tekstili, tekstil sektörünün içinde bu konuda biraz ayrışıyor. Sıkıntı olacaktır ama ileride. Şu anda çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.

Ayhan Denizci

Ayhan Denizci Tekstil sahibi

Çin’e karşı rekabet gücümüz düştü

Fuar, birçok insanın buluşma ve görüşme yeri. Bu fuara daha özenle hazırlanıyoruz çünkü özellikle yakın coğrafyadan gelen müşteri sayısı çok fazla. Yeni teknolojilerle ürettiğimiz yeni perdelerimizi sunuyoruz fuarda müşterilerin, alıcıların beğenisine. Bunun hatta ön tanıtım ve çalışmalarını da yaptık.

Ev tekstilinde sıkıntılar yeni değil, özellikle pandemi sonrasında sıkıntılar gittikçe artmaktadır. Bunun birinci sebebi, maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı rekabet gücümüzün tüm dünyada düşmesi. Benim özellikle çok iyi iş yaptığım, mal sattığım Uzakdoğu bölgesi var; Singapur, Malezya, Endonezya. Çin’e yakın olmasına rağmen ben her ay oralara mal satıyordum ama şimdi satamıyorum. Niye satamıyorum, rekabet gücümüz düştüğünü için satamıyorum. Bizim maliyetlerimizi iyi bir şekilde tekrardan gözden geçirip, iyi bir maliyetle, iyi bir fiyatla piyasaya çıkmamız gerekiyor. Ama şu anda Türkiye ortamında bunu yapmamız imkansız. Artı, burada devletin de ihracatçıya çok fazla bir desteği yok. Bu konuda çok fazla zorluyorlar, özellikle kredi faizlerinin yüksek olması, kurun hala yerinde sayması ve bununla birlikte işçiliğin, enerji maliyetlerinin artması, işimizi çok daha zorluyor. Yani bizi ileride çok iyi günler beklemiyor.

Esat Karaoğlan

BAZA Home Tekstil Üretim Planlama Sor.

HOMETEX’e ilk kez katıldık

Fuara ilk kez katıldık BAZA Home adına, ilk deneyimimiz oldu bu bizim. Kreasyonun tamamı yeni, hem pamuk hem polyester. Birçok farklı dokuda kumaştan ev tekstiline yön vermek amacındayız. Güzel çalıştık, çok iyi hazırlandık fuara. Umarım herkes için güzel olur fuar. Gördüğümüz kadarıyla bütün firmalar ciddi hazırlık içinde.

Maliyetler gerçekten çok yüksek, özellikle ihracatçı firmalar için. Rakiplerle rekabet etmek gerçekten çok zor oluyor bizim için. Burada ayrışmak için inovasyonla daha çok katma değeri yüksek ürünler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü, küresel anlamda ciddi bir zorluk var tekstil piyasasında. Küresel anlamda bu yüksek maliyetlerle çok yarışamıyoruz ama katma değerli ürünlerle, farklılaşıp oradan bir şekilde yolumuza bakmaya çalışıyoruz.

Mustafa HAYKIR

Özdilek Holding

Tekstil Operasyonları Genel Müdürü

Özdilek Ev Tekstili olarak 27 yıldır Hometex Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’na katılıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en yeni koleksiyonlarımızı fuarda müşterilerimizin beğenisine sunduk. Koleksiyonumuzda yer alan maskülen ve natürel ürün grupları ile çeyiz seti çeşitleri ilgi gördü.

Ülkemizde yaşanan ekonomik şartlar, yüksek enflasyon, döviz kurunun baskılanması, maliyet artışları ve Uzakdoğu ülkeleri ile yaşanan yoğun rekabet, her sektörde olduğu gibi ev tekstili sektörünü de etkiledi. İç pazarda satın alma gücündeki azalmaya ve piyasadaki durgunluğa rağmen markalarımız, kendi perakende satış noktalarımız ve yaygın satış ağımız sayesinde bu süreçten olumsuz etkilenmedik. Önümüzdeki dönemde; iç piyasada yeni pazarlama ve satış stratejileri ile mevcut potansiyelimizi güçlendirmeyi, dış piyasada ise mevcut müşteri portföyümüzü korurken markamızın yurt dışındaki satışlarını artırmayı hedefliyoruz.

Hem yetişmiş iş gücüne hem de teknolojik üretim altyapısına sahip olan ülkemizde, yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı rekabette zorluk yaşanmaktadır. Kısa vadede süreç böyle devam edebilir ancak ekonomik koşullardaki iyileşmeler, orta vadede sektörde canlanmayı sağlayacaktır.

Şule Sağıroğlu

İpekiş Rooms Satış ve Paz. Md. Yard.

Katılımcı portföyü beklenen seviyede

Ev tekstili sektörü, zorlayıcı rekabet koşulları ve dünya genelinde azalan satın alma taleplerinden negatif etkilendi. Bu yıl da sektör için bir çıkış noktası arayacağımız ve katma değerli işlerde farklılık yaratmak için daha çok çalışmamız gereken bir yıl olacak. Ancak geçen senelere göre fuarlara olan katılımlardaki düşüşü göz önünde bulundurduğumuzda, beklenen seviyede katılımcı portföyü ve yoğunlukta bir fuar oldu diyebiliriz. Fuarda daha çok fonksiyonel dış mekan, yün keçe ve teknik tekstil kumaşlarımız ön plana çıktı.