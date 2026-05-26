KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX 2026, toplam 200 bin metrekarelik alanda ve 11 salonda sektör profesyonellerini buluşturdu. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar çok sayıda ülkeden alım heyetlerinin ziyaret ettiği fuarda; sürdürülebilir üretim, dijitalleşme, inovasyon, teknik tekstiller, akıllı kumaş uygulamaları ve tasarım odaklı koleksiyonlar ön plana çıktı.

Bursa’dan güçlü katılım

Türkiye’nin ev tekstilindeki en güçlü üretim merkezlerinden biri olan Bursa ise fuarda geniş katılımıyla dikkat çekti. Aralarında perde, döşemelik kumaş, havlu, yatak tekstili, dekoratif tekstil, teknik tekstil ve kumaş üretimi alanlarında faaliyet gösteren 174 Bursalı firma, yeni sezon koleksiyonlarını ve üretim kabiliyetlerini dünya pazarına sundu. Bursa’dan katılım sağlayan firmalar arasında sektörün köklü markalarının yanı sıra yenilikçi üretim anlayışıyla öne çıkan yeni nesil şirketler de yer aldı.

Sürdürülebilirlik odaklı çözümler ilgi gördü

Fuarda sürdürülebilirlik odaklı çözümler büyük ilgi gördü. Firmalar; geri dönüştürülebilir ürünler, çevre dostu üretim süreçleri, sürdürülebilir hammaddeler ve dijital baskı teknolojileri alanındaki yeni uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrası tekstil sektöründe daha da önem kazanan karbon ayak izi yönetimi, enerji verimliliği ve izlenebilir üretim modelleri de HOMETEX 2026’nın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İhracata büyük katkı

Ev tekstili sektöründe ihracatın geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyan organizasyon, üretici firmalar ile uluslararası satın almacıları doğrudan bir araya getirerek yeni iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırladı. Bursa’dan katılan firmaların fuar boyunca yeni koleksiyonlarını tanıtmasının yanı sıra yeni pazarlara açılması, ihracat bağlantıları kurması ve mevcut ticaret hacimlerini artırması hedeflendi.

Ömer Bolat

Ticaret Bakanı

Güven veren ülke konumundayız

HOMETEX, 33 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen uluslararası fuar organizasyonlarından biri haline geldi. Geçmişte sektör Frankfurt’a giderdi, bugün ise Türkiye uluslararası ticaretin ve fuarcılığın önemli merkezlerinden biri konumuna ulaştı. HOMETEX de bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tekstil ve konfeksiyon sektörü, ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahip. Türkiye bugün bu alanda 211 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tekstil ve konfeksiyon ihracatında dünyada 7’nci, Avrupa Birliği’nde ise 3’üncü sıradayız. Ev tekstili sektöründe ise Avrupa lideri, dünyada 5’inci konumdayız.

HOMETEX’i prestijli fuar kapsamına aldık ve destek miktarlarını artırdık. Ticaret Bakanlığı olarak alım heyetlerinden UR-GE projelerine, fuar desteklerinden marka programlarına kadar sektörümüzün yanında olmaya devam ediyoruz. Küresel ticarette yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye; üretim gücü, tedarik kabiliyeti ve lojistik avantajıyla güven veren bir ülke olmayı sürdürüyor. Kriz dönemlerinde uluslararası müşterilerin ilk yöneldiği adres yine Türkiye oluyor.

Mustafa Gültepe

TİM Başkanı

Sadece üretmek yeterli değil

Fuarlar, ticaret heyetleri ve alım heyetleri ihracatta yaşanan kayıpların telafi edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye olarak mal ihracatımızı 273 milyar dolardan 282 milyar dolara çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekstil sektörümüz 2025 yılında 9,4 milyar dolar, hazır giyim sektörümüz ise 16,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türk ev tekstili sektörü; kalite, tasarım ve güven konusunda dünyada güçlü bir marka altyapısına sahip. Ancak küresel rekabet her geçen gün daha sert hale geliyor. Artık sadece üretmek yeterli değil. Daha verimli üretmek, daha yenilikçi olmak, daha güçlü markalar oluşturmak ve katma değerli ihracatımızı büyütmek zorundayız.

İbrahim Burkay

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vizyonumuzu dünyaya gösteriyoruz

HOMETEX, Türkiye’de fuarcılık kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunan köklü organizasyonlardan biridir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 30 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif alanları arasında yer alıyor. Türkiye son yıllarda üretim, ihracat ve teknoloji alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bu dönüşüm sürecinde özel sektörümüz de güçlü bir sorumluluk üstlendi.

Türkiye bugün ev tekstilinde trendlerin belirlendiği önemli merkezlerden biri haline geldi. Ev tekstili sektörümüz, 3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla tekstil ve konfeksiyonun en güçlü ürün gruplarından birini oluşturuyor. HOMETEX’te firmalarımız yeni koleksiyonlarını dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturuyor. Bu fuar, sektörümüzün tasarım kabiliyetini, üretim kalitesini ve ihracat vizyonunu dünyaya gösteren güçlü bir vitrindir.

KFA Fuarcılık olarak HOMETEX başta olmak üzere uluslararası ölçekte önemli organizasyonlara imza atıyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın prestijli fuar destekleri sektörümüz açısından büyük önem taşıyor. Bakanlık destekleriyle gerçekleştirilen alım heyetleri sektörümüze yeni ticaret kapıları açıyor. 600’e yakın firmamızın katıldığı bu organizasyonun üretimimize, ihracatımıza ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.

Murat Şahinler

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital ekosistemle buluşuyoruz

HOMETEX, Türk ev tekstili sektörünün üretim kapasitesini, tasarım vizyonunu, ihracat gücünü ve küresel rekabet yetkinliğini dünyaya gösteren çok önemli bir organizasyon haline geldi. HOMETEX artık sektörümüzün dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Yakın coğrafyamızdaki savaşlara ve küresel ekonomide yaşanan kırılmalara rağmen fuarımız katılım gücünü korumayı başarmıştır.

Bu yıl fuarımızı 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda ve 600’e yakın katılımcı firmayla gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 45 ülkeden 250’den fazla iş insanını alım heyeti kapsamında firmalarımızla buluşturuyoruz. Bu tablo, sektörümüzün uluslararası pazardaki gücünü net şekilde ortaya koyuyor.

Ev tekstili sektörünün geleceğinde dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve tasarım odaklı üretim belirleyici olacak. Biz de bu doğrultuda HomeTex.org platformunu hayata geçirdik. Bu platform ile üreticileri, markaları, tasarımcıları ve global alıcıları aynı dijital ekosistemde buluşturmayı hedefliyoruz. Firmalarımız burada kendilerini dünyaya tanıtma ve profesyonel alıcılarla 7/24 iletişim kurma imkanına sahip olacak.

Ev tekstili sektörüne verdikleri desteklerden dolayı Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’a da teşekkür ediyoruz.

Özer Matlı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Kentin gücünü ortaya koyuyoruz

HOMETEX, Türk ev tekstili sektörünün uluslararası pazarlardaki gücünü ortaya koyan çok önemli bir organizasyon. Sektör temsilcilerimizin yeni koleksiyonlarını, üretim kabiliyetlerini ve tasarım güçlerini dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturması açısından büyük değer taşıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme hedefleyen firmalarımız için HOMETEX sadece bir fuar değil, aynı zamanda yeni iş birliklerinin ve ticari bağlantıların kurulduğu stratejik bir platform niteliğinde. Türkiye’nin ev tekstilindeki kalite algısını güçlendiren bu organizasyonun ihracat hedeflerimize önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum.

Bursa, tekstil ve ev tekstili alanında üretim kültürü, teknik altyapısı ve ihracat tecrübesiyle Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri. HOMETEX gibi uluslararası ölçekte ses getiren organizasyonlar da Bursa’nın bu gücünü daha görünür hale getiriyor. Fuara katılan firmalarımız hem yeni pazarlara açılma fırsatı yakalıyor hem de mevcut ticari ilişkilerini güçlendiriyor. Bunun yanında fuar; konaklama, ulaşım, lojistik ve hizmet sektörleri başta olmak üzere kent ekonomisine çok yönlü bir hareketlilik sağlıyor. Bursa’nın üretim ve ihracat merkezi kimliğini pekiştiren önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.

Onur Kutlualp

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Teknolojiyle Bursa öncü oluyor

HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda DOSABSİAD üyesi firmalarımızın stantlarını ziyaret ederek sektör temsilcilerimizle bir araya geldik. Bugün sektörümüzün en önemli gündemleri arasında artan üretim maliyetleri, finansmana erişim, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve küresel pazarlarda rekabet gücünü koruma çabası yer alıyor. Bu süreçte verimlilik, tasarım, markalaşma ve katma değerli üretim firmalarımız açısından çok daha kritik hale gelmiş durumda.

Fuarda özellikle dijital baskı teknolojileri, sürdürülebilir kumaşlar, çevre dostu üretim yaklaşımları ve tasarım odaklı koleksiyonlar dikkat çekici. Ev tekstilinde rekabet artık üretim kapasitesinin ötesine geçerek yenilikçi, esnek ve yüksek katma değerli ürünler geliştirme kabiliyetiyle şekilleniyor.

Bursa; köklü tekstil birikimi, güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye’nin ev tekstili ihracatında önemli bir güce sahip. DOSABSİAD üyelerimizin HOMETEX’te ortaya koyduğu başarılı temsil de Bursa’nın üretim kalitesini ve ihracat vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Gülten Demir Varol

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı

BUTTİM’İ uluslararası pazara açacağız

HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nı, BUTTİM Ticaret Merkezi’ni ve bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızı dünyaya açmak adına çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu tür uluslararası organizasyonlar, firmalarımızın küresel ölçekte görünürlüğünü artırırken aynı zamanda yeni ticaret kapılarının açılmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Hedefimiz, BUTTİM’i yalnızca bölgesel ölçekte değil, uluslararası alanda da güçlü bir ticaret merkezi haline getirmek. Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan başta BTSO ve TETSİAD olmak üzere KFA Fuarcılık’a teşekkür ediyoruz. Sektörümüzün gelişimi ve ihracat gücümüzün artması adına bu tür iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz.

Tüm sektör temsilcilerini, iş dünyasını ve uluslararası ziyaretçilerimizi standımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. BUTTİM olarak kapımız herkese açık. Yeni iş birlikleri, güçlü bağlantılar ve verimli görüşmeler için tüm ziyaretçilerimizi standımıza davet ediyoruz.

Özdilek Holding’den sınırları aşan yenilik

Özdilek, yarım asrı aşan köklü geçmişiyle Türkiye’de ev tekstili denince akla gelen ilk ve en güvenilir markaların başında yer alıyor. Bursa’da başlayan yolculuğumuz, bugün bizi banyo ve yatak odası tekstili gruplarında hem yurt içinde hem de küresel pazarda çok önemli bir noktaya taşıdı. Yıllık üretim kapasitemiz ve ödün vermediğimiz kalite anlayışımızla sadece bir üretici değil, ev tekstili trendlerini belirleyen öncü bir firma konumundayız. Hem Ar-Ge yatırımlarımızla yenilikçi ürünler geliştiriyor hem de entegre üretim gücümüzle Türk tekstilinin dünyadaki imajını başarıyla temsil ediyoruz.

Bu yıl HOMETEX’te, Özdilek’in tasarım gücünü ve geniş üretim yelpazesini yansıtan çok özel bir seçkiyle yer aldık. Ev tekstili alanında üretimini gerçekleştirdiğimiz tüm markalarımızın ürünlerini tek bir çatı altında ziyaretçilerimizle buluşturduk. Standımızda hem ilkbahar - yaz koleksiyonumuzun dinamik parçalarına hem de önümüzdeki sezonun trendlerini belirleyecek sonbahar - kış koleksiyonu ürünlerimize geniş yer ayırdık. Ayrıca büyük ilgi gören lisanslı ürün gruplarımız da standımızın öne çıkanları arasındaydı.

Bunların yanı sıra fuar alanlarının fiziksel sınırlarını aşan bir yeniliğe imza attık. Standımıza entegre ettiğimiz VR gözlük (Sanal Gerçeklik) uygulaması sayesinde, misafirlerimize alanda fiziki olarak sergileyemediğimiz diğer desenlerimizi de üç boyutlu olarak deneyimleme fırsatı sunduk. Böylece tekstildeki üretim gücümüzü modern teknolojinin imkânlarıyla birleştirdik.

Genel olarak fuarlardaki katılımcı ve ziyaretçi sayıları küresel maliyetlerin etkisiyle değişkenlik gösterse de HOMETEX bizim adımıza oldukça verimli ve hareketli geçti. Standımızı ziyaret eden yerli ve yabancı alıcı kitlesinin bilinçli ve sonuç odaklı olması, doğrudan iş birliğine yönelik nokta atışı görüşmeler gerçekleştirmemizi sağladı. Fuar boyunca kurduğumuz bu nitelikli temasların, önümüzdeki süreçte güçlü ticari ortaklıklara ve sıcak satış başarısına dönüşeceği konusunda ümitliyiz. Markalarımıza olan ilginin katlanarak artması, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti.

Pınar Taşdelen Engin

Polyteks Yönetim Kurulu Başkanı

Ziyaretçilerin ilgisi beklentimizi karşıladı

Polyteks 1986 yılında Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. Sentetik iplik konusunda uzmanlaşan ve kurulduğu günden bu yana kaliteli üretim yapmayı hedefleyen firmamız , her geçen gün kapasitesini yükseltmiş ve müşteri talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırmıştır.

Güçlü finansal yapısıyla faaliyetlerini bugün, 40.000m² üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde sürdürmektedir. Ayda 3.600 tonu aşan POY, ekru ve renkli FDY, tekstüre, gipe ve bükümlü iplik üretimi bulunmaktadır. Özellikle ev tekstili, giyimlik (outdoor, iç giyim, çorap vb.), döşemelik, halı sektörü, otomotiv vb.birçok farklı alana yönelik hem standart hem de fonksiyonel özellikli polyester iplikleri 20 denyeden 4.000 denyeyekadar üreterek hizmet vermektedir.

Sektörü, pazarı ve müşteri isteklerini analiz eden; teknolojiyi ve yenilikleri takip eden; insana ve doğaya önem veren firma olmak her zaman hedefleri arasında yer almıştır.

Doğaya önem veren üretim teknikleri ile sürdürülebilirlik bilincini ön plana çıkaran ürünleri ile sektörde önemli yer edinmektedir.

Sürdürebilirlik tüm dünyanın olduğu gibi Polyteks’in de öncelikli gündem maddesi. Son 5 senede sektörün talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürün satışlarımızı 5 kat arttırdık. Geri dönüşümlü ipliklerin yanı sıra doğada çözülebilen biodegradable ipliklerin üretimine başladık. Bu iplikler doğada çözünür ve gübreleşebilir özelliktedir, böylece tamamen doğaya geri dönebilmektedirler. POLY-Bio markası altında üretimini yaptığımız bu ipliklerin yakın gelecekte oldukça başarılı olacağına inanmaktayız. Sürdürülebilir üretim motivasyonuz, gelecek nesillere yaşamaya değer bir dünya bırakmak konusundaki kararlılığımızdır. Fuar süresince hem uzun yıllardı iş birliği yaptığımız firmalarla hem de yeni firmalarla görüşme şansımız oldu. Ürünlerimizi sektörün taleplerine göre şekillendirdiğimiz ve buna uygun çözümler sunduğumuz için ziyaretçilerin ilgisi beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz

Hasan Moral

Moral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Güçlü imajımızla iyi noktalara ulaşacağız

Moral Tekstil olarak, ev tekstili alanında perdelik ve döşemelik kumaş üretimi gerçekleştiriyoruz. Bursa merkezli firmamızda, üretimimizin büyük bir kısmını dış pazara yönlendirerek 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Kurulduğu ilk günden bu yana katılımcısı olduğumuz bu fuarın, firmamızın büyümesinde ve global bağlar kurmasında her zaman çok büyük faydasını gördük. Bu yılki fuarda da özellikle keten ve pamuk gibi doğal elyaflar üzerine yoğunlaştığımız yeni koleksiyonlarımızı sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk. Bunun yanı sıra otel ve kontrat projelerine yönelik olarak geliştirdiğimiz; yanmaz ve güç tutuşur özellikli teknik kumaşlarımız ile dış mekân (outdoor) kumaş gruplarımız da bu seneki fuar hazırlığımızın en güçlü parçalarını oluşturuyor. Açıkçası küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve uluslararası taraftaki mevcut konjonktür nedeniyle bu yıl fuardan çok büyük bir beklentimiz yoktu; nitekim ziyaretçi sayılarında da ister istemez bir azalma ve yavaşlama hissediliyor. Ancak fuar, tam olarak bizim beklentilerimiz doğrultusunda bir seyir izliyor. Her şeye rağmen burası bizim fuarımız ve önümüzdeki yıllarda organizasyonun çok daha güçlü ve canlı geçeceğine inanıyoruz. Türkiye, ev tekstili alanında son derece güçlü ve köklü bir üretim altyapısına sahip. Bugün dünyada Türk ev tekstili ürünleri kalitesiyle ve tasarımlarıyla artık net bir şekilde markalaşmış durumdadır. Bu güçlü imaj ve potansiyel sayesinde sektörümüzün geleceğini çok parlak görüyor, ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Irmak İrman Gazioğlu

Minteks YK üyesi

Güçlü yapı inşa ediyoruz

Hometex 2026, markamız adına son derece stratejik bir platform niteliği taşıyor. Bugün yalnızca ürün geliştiren bir marka değil; tasarım, üretim ve global marka yönetimini aynı vizyon altında buluşturan güçlü bir yapı inşa ediyoruz.

Global pazarlarda sürdürülebilir büyümenin artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; tasarım gücü, koleksiyon hikâyesi, marka kimliği ve değişen yaşam kültürünü doğru okuyabilme yetkinliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

Minteks olarak son yıllarda üretim altyapımızı, tasarım geliştirme süreçlerimizi ve koleksiyon vizyonumuzu bu dönüşüm doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Özellikle ev tekstili ve ev giyiminde yalnızca trendleri takip eden değil; trend oluşturan, sektöre yön veren ve hikâye anlatabilen güçlü bir marka yapısı oluşturmayı hedefliyoruz.

Arda İrman

Minteks YK üyesi

Yeni pazarlara açılma hedefimiz açısından verimli geçti

Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan farklı uluslararası pazarlara uzanan iş birlikleriyle Minteks’in global marka değerini daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

2025 yılının son çeyreğinde Moskova Crocus Expo IEC’de düzenlenen Hometextile & Design Fuarı ile başlayan uluslararası fuar sürecimizi; 2026 yılında Almanya Heimtextil Frankfurt ve IFCO Istanbul Fashion Connection fuarlarıyla sürdürdük. Hometex 2026 ile birlikte yıl içerisindeki dördüncü büyük uluslararası buluşmamızı gerçekleştirmiş olduk.

Hometex 2026, mevcut iş birliklerimizi güçlendirmenin yanı sıra yeni pazarlara açılma hedeflerimiz açısından da oldukça verimli geçti. Önümüzdeki dönemde de tasarım, üretim ve ihracat gücümüzü bir araya getirerek uluslararası pazarda daha güçlü, sürdürülebilir ve kalıcı bir yapı kurmaya devam edeceğiz.

Sadi Etkeser

Harput Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Müşteri memnuniyetini odağımıza alıyoruz

Harput Tekstil olarak, 1980 yılında Bursa’da üretim odaklı yatırımlarla faaliyetlerimize başladık ve köklü geçmişimizle büyümemizi istikrarlı şekilde günümüze kadar sürdürdük. 1995 yılında Demirtaş’ta ilk dokuma makinelerimizi devreye alarak üretim gücümüzü önemli ölçüde artırdık. Bugün ise modern tesislerimiz ve güçlü markalarımızla sektörün öncü oyuncularından biri konumundayız.

Harput Holding’in amiral gemisi olarak; iplikten dokumaya, boya, baskı ve apre süreçlerine uzanan entegre üretim altyapımızla müşterilerimize uçtan uca çözümler sunuyoruz.

Müşteri memnuniyetini her zaman odağımıza alarak hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarlarda güçlü ve sürdürülebilir bir marka olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Şirket olarak, ev tekstili alanında estetik ve işlevselliği bir araya getiren ürünlerimizi fuar ziyaretçileriyle buluşturduk. Tül ve fon perdelerden, çarşaflık kumaşlara uzanan geniş ürün yelpazemiz, yaşam alanlarına şıklık ve konfor katarken, yüksek kalite standartlarımızla da dikkat çekmektedir.

Aynı zamanda, hem tasarım hem de kumaş kalitesi açısından fark yaratan koleksiyonlarımız, ziyaretçilerimizden yoğun ilgi gördü.

Bunun yanı sıra Harput Tekstil, kaplamalı kumaş üretiminde de kalite ve fonksiyonelliği bir araya getirmektedir. Stor ve zebra perdeye özel olarak geliştirdiğimiz kumaşlar; ışık kontrolü, dayanıklılık ve estetik görünümüyle modern yaşam alanlarına yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Fuarı değerlendiren Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, organizasyona ilişkin görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

“Dünya ticareti dijitalleşme ile birlikte dönüşürken, fuarlar sektörün ortak akıl geliştirdiği ve yeni iş birliklerinin şekillendiği önemli merkezler olmaya devam ediyor. HOMETEX de bu anlamda sektörümüzün en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin tekstildeki üretim gücünü, tasarım kabiliyetini ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte daha güçlü konumlandırmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Ev tekstili sektörü, değişen tüketici beklentileriyle birlikte sürekli dönüşüyor. Özellikle sürdürülebilir üretim, çevre dostu malzemeler ve fonksiyonel tasarımlar ön plana çıkıyor. Biz de Harput Tekstil olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi ve yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz.

Emre Yılmaz

Marsteks YKB

Sektörümüzün geleceği parlak

Katıldığımız Hometex Fuarı’nda, grup şirketlerimizden Yılsay Tekstil ve Marsteks olarak yerimizi aldık. Fuar genelinde katılımımızı bu iki güçlü firmamızla sağladığımız için değerlendirmelerimizi de bu eksende paylaşmak isterim. Yılsay Tekstil olarak, Belette markamız altında döşemelik kumaş ve dokuma üretimi gerçekleştiriyoruz; Marsteks tarafında ise raşel örme ile yuvarlak örme yatak kumaşı imalatına odaklanıyoruz. Bu yılki fuarda özellikle raşel örmelerimizi ve dokuma döşemelik kumaşlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Fuar standımızda hem dokuma hem de raşel örme grubundaki yeni koleksiyonlarımızı sergiledik. Bu süreçte Ar-Ge ekibimiz gerçekten çok yoğun ve başarılı bir çalışma yürüttü. Şunu gururla ifade edebilirim ki; standımızda gördüğünüz tüm ürünlerin tamamı, sırf bu fuar için özel olarak tasarlanan ve üretilen özel koleksiyonlardan oluşuyor. Hometex'te bu yıl tamamen döşemelik kumaş üstünlüğümüzü ön plana çıkaran bir stratejiyle ilerliyoruz. Fuar bizim açımızdan son derece verimli ve güzel geçti. Standımızda hem halihazırda birlikte çalıştığımız mevcut müşterilerimizi hem de ihracat kanadında devamlı irtibat halinde olduğumuz potansiyel iş ortaklarımızı ağırladık. Hometex Fuarı bizi bu yıl da yanıltmadı. Her yıl olduğu gibi yine bizim açımızdan çok başarılı bir organizasyon oldu. Hatta açık konuşmak gerekirse, bizim de katıldığımız Almanya'daki Heimtextil Fuarı'nı bu sene Hometex'in geçtiğini söyleyebilirim. Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak, Hometex’ten çok daha fazla verim aldığımızı net bir şekilde ifade edebilirim. Türkiye, bugün ev tekstili sektöründe dünyada öncü ve lider ülkelerden biri konumunda yer alıyor. Bu topraklarda ev tekstili sektörü asla bitmez. Bursa'dan Denizli'ye kadar pek çok şehrimiz bu üretimin lokomotifi durumunda. Ev tekstili çok geniş çaplı bir sektör olduğu için bu tarz fuarlar bizler için çok bağlayıcı ve büyük önem taşıyor. Sektörümüzün geleceğini çok parlak ve açık görüyorum.

Burak Anıl

Anılsan Havlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ev tekstili sektörü dinamizmini korumaktadır

Firmamız, 1975 yılından bu yana havlu, bornoz ve otel tekstili alanında entegre üretim anlayışıyla faaliyet göstermekte olup, kalite ve sürdürülebilir üretim prensiplerinden ödün vermeden sektörün gelişimine katkı sunmaktadır. Bu yıl katılım sağladığımız fuarda, yenilikçi koleksiyonlarımızı ve modern tasarım anlayışımızı sektör profesyonelleriyle buluşturmanın memnuniyetini yaşadık. Fuarın yoğun ve hareketli geçmesi, Türk ev tekstili sektörünün uluslararası pazardaki güçlü konumunu bir kez daha göstermektedir.

Küresel ölçekte artan maliyet baskıları ve rekabet koşullarına rağmen, ev tekstili sektörü dinamizmini korumaya devam etmektedir. Özellikle hızlı üretim kabiliyeti, müşteri odaklı hizmet anlayışı, inovatif ürün geliştirme süreçleri ve kaliteli üretim altyapısı sektörümüzün en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Firmamız da bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarını, tasarım gücünü ve sürdürülebilir üretim yaklaşımını ön planda tutarak müşterilerine yüksek katma değerli ürünler sunmayı sürdürmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada; değişen tüketici beklentilerine hızlı uyum sağlayabilen, çevre dostu üretim anlayışını benimseyen ve global pazarlarda rekabet gücünü artıran markaların ön plana çıktığını görmekteyiz. Biz de köklü tecrübemizi modern üretim teknolojileriyle birleştirerek hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda güçlü iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz.

Fuarda sergilediğimiz yeni koleksiyonlarımızın gördüğü ilgi, doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde de kalite, güven ve yenilik odaklı yaklaşımımızla sektörümüze değer katmayı sürdüreceğiz.

Onur Kırayoğlu

Kırayteks Yönetim Kurulu Üyesi

Ürünlerimize olan ilgi memnuniyet vericiydi

Kırayteks Technical Textiles olarak teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimi alanında faaliyet gösteriyoruz. Özellikle sistem perdeleri, güneş koruma kumaşları ve farklı kullanım alanlarına yönelik yenilikçi tekstil çözümleri geliştiriyoruz. Üretim gücümüzü sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırımlarıyla destekleyerek global pazarlarda faaliyet göstermekteyiz. Fuarda teknik tekstil grubumuz altında özellikle dekoratif dış mekan kumaşları ve karartma, screen ve yanmazlık özellikli perde kumaşlarımızı sergiledik. Bunun yanında sürdürülebilirlik odaklı, geri dönüştürülebilir ve yüksek performanslı yeni nesil ürünlerimiz de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuar bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya gelme hem de yeni müşterilerle bağlantılar kurma fırsatı yakaladık. Özellikle yenilikçi ve fonksiyonel ürün gruplarımıza olan ilgi memnuniyet vericiydi.

Ahmet Cürebal

Aymina Tekstil İhracat Sorumlusu

Şehrimiz için üretiyoruz

Bursa tekstil sektörünün köklü üreticilerinden Aymina Dokuma Tekstil Limited Şirketi olarak, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerimizde perdelik, fon, tül ve masa örtüsü üretimimize aralıksız devam ediyoruz. Firma olarak küresel pazardaki gücümüzü korumak adına yılda iki büyük fuara katılım sağlıyoruz; bunlardan biri Almanya Frankfurt’taki Heimtextil, diğeri ise İstanbul’da düzenlenen HomeTex Fuarı. Yılda iki kez katıldığımız bu organizasyonlar, firmamızın vizyonunu sergilemek adına bizim için oldukça yeterli ve verimli geçiyor. Bu yıl katıldığımız 2026 HomeTex Fuarı da bizim için gayet başarılı ve hareketli başladı. Fuarın henüz ikinci gününde olmamıza rağmen ilk günden itibaren yakaladığımız sirkülasyon, başlangıçtaki beklentilerimizin oldukça üzerine çıktı ve gelecek adına ümitlerimizi tazeledi. Sektör temsilcileri olarak hacmi çok büyük alıcıların yanı sıra, küçük ölçekli alıcıların da fuara ilgi göstermesini pazardaki dinamizmin korunması açısından oldukça sevindirici ve gelecek vaat eden bir gelişme olarak görüyoruz. Aymina Tekstil olarak yenilikçiliği merkeze alıyor ve senede iki kez özel kreasyon hazırlıyoruz. Her fuar için ayrı bir koleksiyon geliştirerek müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu fuarda da ağırlıklı olarak tül ve fon perdelerimizi sergiledik. Bunun yanı sıra özellikle proje bazlı çalışmalara odaklandığımız masa örtüsü grubumuzla da öne çıkıyoruz. Fon, perde ve masa örtüsü ürün gruplarımızın tamamında, iplikten özel olarak üretilen FR (güç tutuşur) kalitesindeki koleksiyon kitaplarımızı müşterilerimizin beğenisine sunduk. Ev tekstili sektörünün geleceğini değerlendirirken hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamamız gerektiğine inanıyorum. Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve bunların tetiklediği ekonomik krizler dünya genelinde hissediliyor. Ancak biz Türkiye'deki ve Bursa'daki üreticiler olarak bu tür krizlerle mücadele etmeyi, zorluklar karşısında esneklik kazanmayı öğrendik. Karşılaştığımız her zorluğa rağmen üretimimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem firmamızın hem tekstilin kalbi olan Bursa’mızın hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Niyazi Güçyiğit

Farbe Dekor CEO

Yeni nesil ürünler ön planda

Biz Farbe Dekor olarak Bursa’da üretim yapan köklü bir firmayız. Aslında dördüncü kuşak mobilyacı bir geçmişten geliyoruz. Ancak 1980 yılından bu yana perde sektörüne yönelik dekoratif ürünler ve aksesuarlar üretiyoruz. Faaliyet alanımız tamamen perdecilere yönelik; perdenin bağlandığı tüm aksesuarları ve tamamlayıcı ürünleri üretiyoruz.

Sektörümüzde yıllar içinde ürün trendleri de ciddi şekilde değişti. Eskiden “rustik” dediğimiz halkalı sistemler çok daha yoğun talep görürdü. Bu ürünler hâlâ satılıyor ancak bugün artık raylı sistemler ve motorlu çözümler çok daha fazla ön plana çıkmış durumda. Biz de her yıl ürünlerimizin üzerine yenilik koymaya, değişen taleplere ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Fakat açık konuşmak gerekirse, pandemiden sonraki son 3-4 yıldır fuarlarda her geçen yıl daha belirgin bir gerileme yaşanıyor. Geçen yıl nispeten daha iyi geçtiğini düşünerek umutlanmıştık ancak bu yıl şu ana kadar ciddi bir hareketlilik göremiyoruz. Bu fuarda standımızın dekorasyonunu tamamen kendimiz yapmamıza rağmen yaklaşık 600-700 bin lira civarında önemli bir maliyet oluştu. Buna rağmen henüz somut bir sipariş alabilmiş değiliz. Açıkçası bu maliyetin karşılığını çıkarıp çıkaramayacağımızı şu an kestiremiyoruz.

Elbette uzun vadeli düşündüğünüzde fuarlara katılmak marka değeri açısından önemlidir. İnsanlar sizi görüyor, bilinirliğiniz artıyor. Ancak günün sonunda satış yapabilmeniz ve harcadığınız bütçenin karşılığını alabilmeniz gerekiyor. Sonuç alamayınca da “fuar iyidir” algısı üretici açısından sorgulanmaya başlıyor çünkü harcanan maliyetler artık ciddi boyutlara ulaştı.

Bugün aynı bütçeyi farklı bir kanala, örneğin sosyal medya reklamlarına yönlendirdiğinizde çok daha hızlı ve aktif geri dönüş alabiliyorsunuz. Bana göre geleneksel fuarcılık anlayışı artık eski etkisini kaybetmeye başladı ve kendini yenilemek zorunda. Artık insanlar oturdukları yerden bile sosyal medyayı doğru kullanarak kendilerini çok büyük ve güçlü bir marka gibi gösterebiliyor. Dijital dünyada oluşturulan algının etkisi her geçen gün daha da büyüyor.

Öte yandan ev tekstili ve dekorasyon sektöründe küresel rekabet baskısı da ciddi şekilde hissediliyor. Özellikle Çin üretimi fiyat avantajıyla piyasada çok güçlü bir konuma geldi. Kaliteyi bir kenara bıraksanız bile maliyet açısından ciddi bir üstünlükleri var. Eskiden otomotiv sektöründe aynı başarıyı gösteremiyorlardı ancak bugün baktığınızda dünyanın birçok alanında çok hızlı ilerliyorlar. Çok disiplinli ve yoğun çalışıyorlar ve son birkaç yıldır bunun küresel sonuçlarını almaya başladılar.

Bu durum yalnızca bizim sektörümüzde değil, mobilya dahil birçok üretim alanında hissediliyor. Geçtiğimiz günlerde mobilya sektöründeki üreticilerle de görüştük; onlar da aynı şekilde Çin’in düşük maliyetli üretiminden ve rekabet baskısından şikâyet ediyor. Türkiye’de ise yüksek genel giderler ve artan işçilik maliyetleri nedeniyle ne üretirsek üretelim pahalı kalıyoruz.

Açıkçası bana göre bu yıl piyasalar daha da zorlaşacak ve önümüzdeki süreçte de bu sıkıntılı tablo devam edecek gibi görünüyor. İşletmeler artık çoğu zaman sadece ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak bir işveren için en zorlayıcı konu yüksek maliyetlerden bile önce belirsizliktir. Çünkü önünüzü göremediğiniz zaman yatırım yapmak da yapmamak da risk haline geliyor. İnsanlar doğal olarak temkinli davranıyor ve yatırımlarını erteliyor.

Belirsizlik ortamı gerçekten karanlıkta yürümeye benziyor. Nereye basacağınızı bilemediğiniz için herkes çok daha ürkek ve kontrollü hareket ediyor. Yakın zamana kadar Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fuara gelemeyen müşteriler vardı. Sonrasında İranlı ve Azeri müşterilerde hareketlilik görüyorduk, şimdi onların da ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Piyasada ne eski alıcı yoğunluğu ne de ziyaretçi trafiği kaldı.

Tüm bunlara rağmen yine de iyimser olmaya çalışıyoruz. Ancak mevcut piyasa koşullarında biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Şu an sektörün genel havası maalesef çok parlak görünmüyor.

Başar Sezer

Tülart Tekstil Kurucusu

Geniş ürün yelpazesine sahibiz

Firmamız Tülart Tekstil, 2019 yılında Bursa merkezli olarak kuruldu. Aslına bakarsanız biz çok daha öncesinden beri bu sektörün içindeyiz; daha önce "Mufate Brode" adı altında brode üretimi yapıyorduk. 2019 yılında ise ayrı bir firma kurarak dokuma alanına da adım attık ve dokuma tezgâhları satın aldık. Tülart Tekstil olarak yolumuza devam ederken makine sayımızı artırdık ve parkurumuzu güncelledik. Şu anda halihazırda 20 adet armürlü dokuma tezgâhımız bulunuyor. Aylık ortalama 180 bin ile 200 bin metre arasında bir üretim kapasitesine sahibiz. Üretimimizin yüzde 30 ile yüzde 40 arasındaki kısmını ihracata yönlendirirken, yüzde 60-70 oranında ise yerli piyasaya, yani iç pazara çalışıyoruz. İç piyasada ayrıca yaklaşık 45 başlıktan oluşan bir setimiz var; bu setle kesim hizmeti ve toptan hizmet de sunuyoruz. Bu dönemde öne çıkan ürünlerimize baktığımızda, ağırlıklı olarak armür grubunun dikkat çektiğini söyleyebilirim. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; keten vari ürünler, hafif simli ve yarı geçirgen özelliğe sahip kumaşlar biraz daha ön plana çıkmış durumda. Sektör olarak son gerilimler sebebiyle piyasada bir daralma gözüküyor. Yurt dışıyla daha iyi rekabet edebilmemiz için yeni yöntemlere ihtiyacımız var.

Refik Ceylan

Elart Tekstil Genel Müdürü

Yerli üretim değeri önemli

Elart olarak yaklaşık 40 yıla yaklaşan tecrübemizle ev tekstili sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yatak örtüsü, nevresim takımı, pike, battaniye, dekoratif tekstil ve çeyiz gruplarında üretim ve satış yapıyoruz. Türkiye genelindeki bayi ağımız, mağazalarımız ve e-ticaret kanallarımızla geniş bir müşteri kitlesine ulaşıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz sadece ürün satmak değil; bu topraklardan çıkan güçlü bir dünya markası oluşturmak. Bu yüzden son yıllarda özellikle tasarım, marka kimliği, dijitalleşme, yapay zekâ destekli dönüşüm ve müşteri deneyimi konularına ciddi yatırım yapıyoruz. Türkiye’de üretimin değerine inanıyoruz. Değişen dünya düzeninde hem hızlı hem esnek hem de kaliteli üretim yapabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elart olarak geçmişten gelen tecrübemizi, yeni nesil vizyonla birleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Fuarda özellikle 2026 yeni koleksiyonlarımızı ve yeni sezon konsept ürünlerimizi ön plana çıkardık. Modern çizgiler taşıyan günlük kullanım ürünleri, yeni nesil çeyiz grupları, kombin setler ve özel kampanya ürünleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca fuara özel hazırladığımız avantajlı kampanya ürünleri ve sınırlı stok fırsatları da vardı. Hem yurtiçi hem yurtdışı müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı segmentlerde ürünler sunduk. Bu yıl özellikle tasarım dili daha güçlü, daha sade ama daha premium algısı oluşturan koleksiyonlar üzerinde yoğunlaştık. Müşteri artık sadece ürün değil; hikâye, konsept ve yaşam tarzı satın alıyor. Biz de koleksiyonlarımızı bu anlayışla hazırladık. Genel olarak verimli ve umut verici bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sektörün mevcut ekonomik şartları kolay değil. Hem Türkiye’de hem dünyada maliyet baskıları, finansman giderleri ve talep daralmaları yaşanıyor. Buna rağmen fuarda müşterilerin yeni ürünlere ve doğru fiyatlı koleksiyonlara ciddi ilgisi olduğunu gördük. Özellikle bayi tarafında yeni sezon için sipariş isteğinin yeniden canlanmaya başladığını hissettik. İnsanlar artık sadece uygun fiyat değil; hızlı teslimat, güvenilir marka ve sürdürülebilir iş ortaklığı arıyor. Biz de Elart olarak fuarı sadece satış yapılan bir alan değil, aynı zamanda sektörü okumak, müşteri beklentisini anlamak ve geleceği analiz etmek için önemli bir platform olarak görüyoruz. Bu açıdan bizim için oldukça değerli geçti. Ev tekstili sektörü dönüşümün tam ortasında. Artık eski alışkanlıklarla büyümek çok zor. Önümüzdeki dönemde tasarım gücü, marka değeri, dijitalleşme, hızlı tedarik ve veri yönetimi sektörün kaderini belirleyecek. Özellikle e-ticaretin ve yapay zekanın sektörü ciddi şekilde değiştireceğini düşünüyorum.