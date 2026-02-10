Türkiye’nin ilk yerli metal eklemeli imalat makinesini üreten Ermaksan, metal 3D yazıcılarıyla titanyum, kobalt-krom, nikel, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi ileri alaşımlarda prototipten seri üretim seviyesine kadar parça üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, makine geliştirme gücünü kendi tesislerindeki parça üretimi deneyimiyle birleştirerek sanayiye doğrudan çözüm sunuyor. Metal 3D yazıcı yatırımı yapmadan eklemeli imalattan faydalanmak isteyen firmalara prototip, fonksiyonel test parçası ve düşük–orta adetli seri üretim hizmeti sunuyor. Şirketin kendi mühendislik ekipleri tarafından yürütülen bu süreçte; tasarım optimizasyonu, malzeme seçimi ve üretim parametreleri uygulamaya özel olarak belirleniyor. Böylece eklemeli imalat, teorik bir kabiliyet olmaktan çıkıp doğrudan üretime entegre edilen bir sanayi çözümüne dönüşüyor. Metal 3D yazıcılar, savunma ve havacılık sanayiinde kritik bir dönüşümün öncüsü olarak öne çıkıyor. Bu ileri teknoloji, jet motorlarının türbin kanatçıkları, yanma odası bileşenleri ve yakıt enjektörleri gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı karmaşık parçaların üretiminde kullanılırken, aynı zamanda insansız hava araçlarının (İHA) hafif gövde yapıları, füze sistemlerinin hassas güdüm parçaları ve askeri araçların zırh komponentlerinin imalatında da devreye giriyor. Geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla %70'e varan ağırlık azaltması sağlayan bu teknoloji, tedarik zincirinde bağımsızlık sunarak kritik parçaların yerli üretimini mümkün kılıyor ve malzeme israfını %90'a kadar düşürerek maliyet avantajı yaratıyor. Ermaksan’ın sunduğu bu çözüm, özellikle kritik savunma platformlarına yönelik parça üretiminde, geleneksel yöntemlerle üretimi zor veya mümkün olmayan karmaşık geometrilerin hayata geçirilmesini sağlayarak Türkiye’nin savunma ve havacılıkta teknolojik bağımsızlık hedeflerine stratejik katkı sunuyor.

Dental ve medikalde kişiye özel üretimi hızlandırıyor

Ermaksan’ın metal 3D yazıcıları, dental ve medikal uygulamalarda yüksek hassasiyet gerektiren parçaların daha hızlı ve tekrarlanabilir şekilde üretilmesini destekliyor. Dental alanda implant, protez iskeleti, kron ve köprü altyapıları kişiye özel olarak üretilebiliyor; uyum ve kalite seviyesi artıyor. Medikal tarafta ise kalça-diz protezleri ve kafa-yüz implantları gibi vücuda takılabilir bileşenler, titanyum ve kobalt-krom gibi biyouyumlu alaşımlarla üretilebiliyor. Şirket, cerrahi aletlerde de ergonomiye göre özelleştirme imkânı sunarak ronjür, kerrison ve cerrahi makas gibi enstrümanların klinik ihtiyaçlara göre üretilmesini mümkün kılıyor; böylece sağlık profesyonellerinin iş akışı hızlanırken hastaların daha konforlu ve etkili tedavi süreçleri destekleniyor.

Kalıpçılık sektöründe yeni nesil üretim

Metal 3D yazıcılar, kalıpçılıkta özellikle konformal soğutma kanallarına sahip kalıp parçalarının üretimini mümkün kılarak üretim süreçlerine yeni bir esneklik kazandırıyor. Kalıp geometrisine uygun, organik formlu soğutma kanalları sayesinde ısı yönetimi iyileşiyor; soğutma ve çevrim süreleri kısalırken ürün kalitesi artıyor, çarpılma ve deformasyon riski azalıyor. Takım çeliği, maraging çelik ve benzeri dayanımlı alaşımlarla kalıp iç parçaları, sürgüler ve hassas detaylar üretilebiliyor. Ermaksan, bu yaklaşım ile otomotiv, beyaz eşya, plastik ve döküm sektörlerindeki kalıp üreticilerine ürün geliştirmede hız, prototip ve küçük seri üretimde ise rekabetçi bir esneklik sağlıyor.

Otomotiv sektöründe ileri üretim teknolojisi

Ermaksan’ın metal 3D yazıcıları, otomotivde prototip geliştirmeden kısa seri üretime kadar süreçlere hız ve tasarım esnekliği kazandırıyor. Motor bloğu bileşenleri, turboşarj parçaları, egzoz manifoldu, yakıt enjeksiyon sistemi bileşenleri ve süspansiyon parçaları gibi yüksek performans gerektiren uygulamalarda; alüminyum ve titanyum gibi alaşımlarla hafif ve dayanımlı çözümler üretilebiliyor. Elektrikli araçlarda batarya muhafazası, soğutma plakaları ve ısı yönetim parçalarında karmaşık iç kanalların üretimi kolaylaşırken termal performansın iyileştirilmesi hedefleniyor. Birden fazla parçayla oluşturulan kompleks yapılar tek parça üretime indirgenerek montaj ihtiyacı azalıyor ve tasarım bütünlüğü güçleniyor. Bu yaklaşım, otomotiv tedarik zincirinde hızlı geliştirme ve uygulamaya özel parça ihtiyacına pratik bir yanıt sunuyor. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Metal 3D yazıcı teknolojilerimizi yalnızca makine satışı olarak değil, parça üretim hizmetiyle birlikte uçtan uca bir çözüm modeli olarak sunuyoruz. Eklemeli imalatı, erişilebilir bir üretim modeline dönüştürmek amacıyla kendi makinelerimizle farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu parçaları üretiyor, bu deneyimi sanayinin hizmetine sunuyoruz” dedi. Ermaksan, eklemeli imalat kabiliyetlerini yeni malzeme ve uygulamalarla genişleterek sanayide yaygın kullanım hedefliyor. Şirket, yerli üretim ekosistemini güçlendiren iş birlikleriyle Türkiye’nin metal eklemeli imalatta rekabetçiliğini artırmayı ve bu çözümlerini uluslararası pazarlarda büyütmeyi amaçlıyor.