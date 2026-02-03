Görüşmeye Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da katılırken toplantıda özellikle mühendislik alanındaki ortak çalışmalar, Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik konular ele alındı. Üniversite bünyesinde yürütülen akademik çalışmaların sanayiye entegrasyonu ve öğrencilerin uygulamalı projelerle sektöre daha güçlü hazırlanması üzerinde duruldu. Durmazlar Holding’in sanayi deneyimi ile üniversitenin akademik birikiminin bir araya gelmesinin, hem Bursa hem de Türkiye sanayisi açısından önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çekilen görüşmede, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliklerinin önemi vurgulandı. Taraflar, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak yeni ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.