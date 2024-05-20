‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; son teknoloji ürünleriyle, sektörün tek çatı altında bir araya geldiği küresel buluşmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Ermaksan çatısı altında Türkiye’nin ilk metal 3D eklemeli imalat teknolojisini üreten Ermaksan Additive, dental sektöre yönelik 3 boyutlu yazıcı çözümleriyle dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan IDEX İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı’nda ses getirdi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen, dünya ağız ve diş sağlığı sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan IDEX İstanbul; Avrupa, Afrika, Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 150’ye yakın ülkeden gelen binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, fuar süresince Ermaksan’ın teknoloji harikası ürünlerine ilgi yoğun oldu.

Ziyaretçiler, organizasyon süresince Ermaksan Additive tarafından geliştirilen ENAVISION 120 ve ENAVISION 165 metal 3D yazıcı teknolojilerini ve dental sektöre yönelik çözümleri yerinde deneyimleme fırsatı buldular. ENAVISION 120 ve 165 serileri, kompakt tasarımıyla hızlı ve verimli üretim imkânı sunuyor. Laboratuvarlar ve ofis ortamları için özel olarak tasarlanan bu modeller; dental, medikal, akademik ve araştırma uygulamaları için ideal.

Düşük maliyetli ve verimli

Güçlü Ar-Ge altyapısı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, tasarımdan üretime tüm süreçlerde müşterilerine çözüm ortağı olan Ermaksan’ın yeni nesil imalat teknolojisi olarak öne çıkan 3D metal eklemeli imalat makinesi; havacılık ve uzay, enerji, otomotiv, kalıpçılık, deniz araçları, medikal, dental, el aletleri ve tüketici ürünleri gibi çeşitli endüstriyel sektörlerde düşük maliyet ve yüksek verimlilik sunuyor.

ENAVISION eklemeli imalat makinesi ile kullanıcılarına esneklik, verimlilik, çeviklik, sürdürülebilirlik sağladıklarını ve firmaların operasyonel mükemmeliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olduklarını kaydeden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan IDEX İstanbul Fuarı’ndan başarılı sonuçlarla döndük. Uzun yıllara dayanan teknoloji üretim tecrübemizi yenilikçi yaklaşımımızla birleştirerek, sektörün ihtiyacına yönelik ileri teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.