Ömer Annaç

Dayland Grup YKB

Hedeflerimize ulaşmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz

2023 yılı, küresel ekonominin ılımlı bir toparlanma eğilimine girmesini beklediğimiz ancak beklentilerin altında performans gösterdiği bir yıldı. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu şartlar, 2024 yılında da etkisini sürdürdü. Küresel çapta faiz oranlarının düşmeye başlaması için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Faizin yüksek olmasından dolayı finansa ulaşımı oldukça güç bir hale getirdi. Bu nedenle 2024 satış hedeflerimizin yüzde 30 gerisinde kalma durumu söz konusu.

Ancak grup firmalarımız olarak 2025 yılına hazırlık olarak yatırıma devam etmekteyiz. 2025 yılını hedef olarak aldığımızı söylemek doğru olmaz. Şirket yönetimi olarak hedefimiz 2030 yılıdır. Ancak biliyorum, her gecen yıl lehimize olacaktır. 2025 yılı hedefimiz; TEKNOSAB yatırımımızı tamamlayıp üretime geçmek. 2026 yılı hedefimiz filtrasyon sistemleri üzerine yeni yatırıma başlamak. 2027 yılı hedefimiz batarya sistemleri AR-GE çalışmalarımızı başlatmak. 2028 yılı hedefimiz seri olarak batarya üretimine başlamak. 2029 yılı hedefimiz atıklardan enerji üretimi alt yapısını hazırlamak. 2030 yılı hedefimiz yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye’de ilk 10’a girmek.

Ahmet Parseker

Simpet Akaryakıt YKB Yrd.

2026 yılını görmek asıl hedef olmalı

2024 yılı boyunca akaryakıt sektöründe özellikle toptan satış bölümünde satış anlamında problem hiç yaşanmadı diyebiliriz. Fakat ikinci yarıda piyasadaki nakit problemi bizim sektörümüze de yansıdı. Konkordato ilan eden firmaların sayısındaki artış ve yazılan çeklerdeki artış, tabii ki bizim sektörümüzü de etkiledi. Bu da ne yazık ki sektörde bazı oyuncuların sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

2025 yılının da en azından ilk yarısının zorlu geçeceği belli. Yurt dışındaki daralma ve piyasada likidite problemi yaratan ama gerekli olan enflasyonla mücadele ile birlikte az hasarla 2026 yılını görmek asil hedef olmalı herkes için. 2025 yılının 2. Yarısı itibari ile faizlerin düştüğü, likidite probleminin olmadığı bir ekonomiye ilk adımı atarız diye umut ediyorum.

Ebru Koçak

Erkay Maden Ar-Ge Sorumlusu

Ferrokrom üretimi ile ülke ihracatına katkı sağlayacağız

Türkiye, krom madenciliğinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz dünya krom rezervlerinin yaklaşık yüzde 10-11’ini elinde bulunduruyor. Ancak bu yılın başında krom ihracatında ciddi bir düşüş yaşandı. 2024 yılı krom sektörü, zorlu koşullarla geçti ve bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Sektördeki maliyet artışları ve döviz kurlarının istikrarsızlığı firmanın karlılığını olumsuz etkiledi. Krom sektöründe, rekabetçi bir ortamda sürdürülebilirliği sağlamak için enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve finansal konularında iyileştirilmesi yönünde beklenti içerisindeyim. Firmamız stratejik adımıyla, yüzde 100 yerli sermaye ile dev bir sanayi yatırımıyla Ferrokrom tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

2025 yılı ve gelecek hedefimiz; BG Ferrokrom tesisimiz tam kapasite yılda 60.000 ton yüksek karbonlu ferrokrom üretimi ile ülke ihracatına katkı sağlamaktır. Ülkemizin krom potansiyelini zengin yataklar sayesinde arttırmayı, büyüme ve üretim ile bu vatanın eşsizliğini dünya ile paylaşmayı hedefliyoruz.