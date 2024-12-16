AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Bursa’da faaliyet gösteren inşaat firmalarının temsilcileri, faizlerin düşürülmesiyle sektörün hareketleneceği görüşünde birleşiyor. Kentsel dönüşümün sektör ve inşaata bağlı diğer branşlar için en önemli enstrümanlardan biri olduğuna işaret eden firma yetkilileri, hükümetten ve belediyelerden projeleri hızlandırmalarını istedi. Yetkililer, inşaatın niteliksiz yüzbinlerce kişiye istihdam sağladığını belirterek, sektörün sosyal yönüne de dikkat çektiler.

Şeref Demir

İMSİAD YKB

Ekonomik önlemler ve teşvikler kritik önemdedir

2024 yılı, inşaat sektörü açısından oldukça zorlu bir dönem oldu. Özellikle yılın ilk üç çeyreğinde yaşanan durgunluk, sektördeki pek çok firmayı finansal açıdan zorladı. Satışların durma noktasına geldiği bu süreçte hem maliyet artışları hem de bununla parelel olarak vatandaşların hane gelirlerinin yeterince artmaması sektörü olumsuz etkiledi.

Bununla birlikte, 2024’ün dördüncü çeyreğinde, barınma ve konut taleplerinin ötelenmesi ve mevduattaki paranın gayrimenkul sektörüne yönelmesi nedeniyle sınırlı bir hareketlilik yaşandı. Ancak, bu artış istenilen seviyede gerçekleşmedi. Sektörün genel durumunu incelediğimizde, riskli yapı stokunun büyüklüğü ve Türkiye genelindeki acil barınma ihtiyacı, sektörün gelecekte canlanma potansiyeline işaret etmektedir. Firma olarak bu süreçte maliyet yönetimine ve müşteri odaklı yaklaşımlara önem vererek zor koşullara rağmen projelerimizi sürdürebildik. Ancak, bu süreç tüm sektör için olduğu gibi bizim için de öğrenme ve dayanıklılık geliştirme yılı oldu.

2025 yılına, ötelenen konut talebinin etkisiyle daha umutlu bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Bu talep artışı, riskli yapıların dönüşümünün hızlanması ve konut ihtiyacının karşılanması yönünde sektöre ivme kazandırabilir. Ancak bu canlanmanın sürdürülebilir olması, halkın gelir düzeyinin artırılmasına ve uygun finansman modellerine bağlıdır.

Firma olarak 2025 hedeflerimiz kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli ve erişilebilir konut projeleri geliştirmek, kentsel dönüşüm projelerine destek verme, teknolojik yenilikleri projelerimize entegre ederek kalite ve verimliliği artırmak, çevre dostu ve enerji tasarruflu yapıların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak şeklindedir. Bu hedefler doğrultusunda sektördeki diğer paydaşlarla iş birliğini artırmayı ve çözüm odaklı stratejiler geliştirmeyi hedefliyoruz.

2025 yılında sektörün toparlanabilmesi ve daha güçlü bir büyüme yakalayabilmesi için devletin alacağı ekonomik önlemler ve teşvikler kritik önemdedir. Özellikle konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi ve erişilebilir finansman modellerinin geliştirilmesi, vatandaşların konut alımını kolaylaştıracak cazip kredi imkanları sağlanması sektöre olumlu yansıyacaktır. Cazip arsa temini ve maliyet düşürmeye yönelik destekler, uygun fiyatlı arsa temini, özellikle yeni projelerin önünü açmak için hayati önem taşımaktadır. Riskli yapı stokunun hızla dönüştürülebilmesi için kentsel dönüşüm teşviklerinin artırılması gereklidir. İnşaat maliyetlerini düşüren, ekonomik istikrarı sağlayan politikalar sektörü rahatlatacaktır.

Sonuç olarak, 2025 yılının hem sektörümüz hem de ülkemiz için bir toparlanma yılı olmasını umuyoruz. Devletin doğru teşvik politikaları ve sektör paydaşlarının ortak çalışmaları ile inşaat sektörünün ekonomiye olan katkısının yeniden artacağına inanıyoruz. Biz de firma olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Sertaç Karaalp

Alpiş Holding YKB

Asıl rahatlamayı da 2026’nın başında hissedeceğiz

2024 yüksek faiz ve enflasyondan dolayı piyasaların çok keyifli olmadığı bir yıl oldu. 2023’te başlayan yüksek kur ve yüksek faiz süreci bizleri epey bir etkiledi. İnsanlar mevcudu koruma hesabı yaparken tüketicide de geri çekilme duygusu yaşandı. Haliyle bu tüm sektörleri etkiledi. İnşaat sektöründe de kredi faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle gerçek ihtiyaç sahipleri konuta ulaşmada sıkıntı yaşadı.

Bizim açımızdan baktığımız zaman Alpiş İnşaat olarak ekonomik daralmadan dolayı 2023’ün son çeyreğinde önemli bir karar aldık. 30 yıldır bu sektörde oluşumuzun verdiği sorumluluk bilinciyle fedakârlık yapmak gerektiğini düşündük. Hazırladığımız kampanyalarla, 1,29 gibi çok cazip bir faiz oranlarıyla müşterimize ödeme alternatifleri sunduk. Yaptığımız kampanyalar çok başarılı oldu. İnsanların yoğun ilgi gösterdi. Hatta bizden sonra pek çok meslektaşımız bu yönteme döndü. Bu bizim ve sektörümüz açısından 2024’ü kısmen iyi kapatmamıza sebep oldu.

Mali politikalarla birlikte yapısal reformlara da biraz daha önem verilmesiyle özellikle de 2025’in ikinci çeyreğinden, yani altıncı aydan itibaren taşların yerine oturacağını tahmin ediyorum. Asıl rahatlamayı da 2026’nın başında hissedeceğiz. Tabi burada vatandaşa da büyük bir görev düşüyor. Elinde maddi gücü olanların ekonomiye katkı sunması lazım.

Biz krizde de durmadık, her zaman üretmeye çalıştık. 2025 planlarımız da hazır, ivmeyi biraz daha artırmaya çalışacağız. Çok özel 2 tane proje planlıyoruz. Bir de şu an yapımı devam eden Laden House projesinin teslimi var.

Bankalar konut kredi faizlerinde 2024’ün ikinci yarısından sonra üçün altına indi. Ben 2025’in başında Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasıyla birlikte oranların özellikle altıncı aydan sonra ikinin altına ineceğini düşünüyorum. Ama gerçekçi olalım kimse, geçmiş zamanlar gibi 1,20’leri 0,99’ları beklemesin.

Muhammet Adiloğlu

Adiloğlu Grup YKB

2025 yılının daha hareketli geçeceği kanaatindeyim

2024 yılı inşaat sektörümüz açısından durağan geçti diyebiliriz. Alışverişin olmaması, nakit akışının dip seviyede seyretmesi bir önceki yıla göre maliyet artışını kısmen frenledi. Sadece maliyet artışının düşmesi sektörün canlanması için yeterli olmadı. Konut kredi oranlarının yüksek olmasının da durgunluk oluşturduğunu söyleyebiliriz.

2024 yılında Adiloğlu Grup olarak İnşaat faaliyetinde devam eden projelerden MILLPARK, MILLCADDE ve 152EVLER projesini tamamladık. Anadolu Rise projemizin kaba inşaatında ise son aşamaya yaklaştık. Sismik izolatörler kullanarak gerçekleştireceğimiz Kentsel Dönüşüm projesine de yılsonu itibariyle başlıyoruz. Gençlik merkezi, İnegöl Okul ve Yurt, Elmasbahçeler Konut, Demirtaşpaşa ve Tayakadın Otel projelerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bunların yanında önümüzdeki yıl yapacağımız projelerin mimari çalışmalarını tamamladık.

2025 yılının, içinde bulunduğumuz yıla göre daha hareketli geçeceği kanaatindeyim. Konut kredi oranlarında düşme beklentisi karşılık bulursa, beklediğimizden çok daha hareketli bir piyasa bizleri bekliyor diyebiliriz. 2025 yılında Adiloğlu Grup olarak devam eden projelerimizi en kısa zamanda tamamlayıp, birçok bölgede gerek Kentsel Dönüşüm gerekse Ticaret, Konut ve Karma tip, yepyeni projeler inşa etmeyi plânlıyoruz.

Yusuf Şehitoğlu

Şehitoğlu İnşaat YKB

Maliye ve para politikaları belirleyici olacak

2024 yılını Türkiye’nin genelinde finansal sıkılaşmayı yaşandığı bir dönem olarak hepimiz görüyoruz. İmalat tarafında enflasyondaki artış azalan oranda devam etti. Malzeme fiyatlarına yüksek artışları yaşamadık ancak finansmana erişim ve finansman maliyeti tarafında hem şirketler hem de tüketiciler zorluk yaşadı. Yüksek kredi maliyetleri tüketici tarafını frenlerken, yüksek mevduat faiz oranları da tüketiciyi tasarrufa yönlendirdi. Durağan bir dönem yaşadığımızı söyleyebilirim. Tabi bu durağanlık özellikle inşaat sektörü için diğer sektörlere göre daha zor bir süreç çünkü başladığınız yatırımlara devam etmek durumundasınız.

2025 yılında özellikle ikinci yarısıyla birlikte bir toparlanma bekliyorum. Tabi ki burada maliye ve para politikalarındaki uygulamalar belirleyici olacaktır. Erken bir faiz indirimi enflasyonu tetikler. Mevduata yönelen kaynakların ve yurtdışı finansmanın üretime yönlendirilmesi gerekiyor. İnşaat sektöründe bir geliştirici olarak direkt inşaat sektörüne üretim yönünde destek verilmesi ile canlanma yaşanabileceğini düşünüyorum. Aslında tüm imalat sanayine destek verilmeli ve yaratılan gelir ile vergi tarafında ve tüketim tarafında getiri sağlanmalıdır. Dolayısıyla 2025 yılının bir toparlanma dönemi olacağını düşünüyorum.

Nurcan Özdemir

EPSA Yalıtım YKB

Kentsel dönüşüm projeleri sektör için büyük fırsat

2024 yılı, inşaat ve yapı kimyasalları sektörlerinin büyüme ivmesini sürdürdüğü, ancak maliyet ve tedarik zorlukları gibi sorunlarla mücadele ettiği bir dönem oldu. İnşaat ve yapı kimyasalları sektörleri, 2024 yılı boyunca Türkiye'nin ekonomik ve altyapısal dönüşüm sürecinde önemli rol oynamış ve dikkat çekici bir büyüme sergilemiştir. Deprem bölgesinde yapılan yeniden imar çalışmaları, kentsel dönüşüm projelerindeki ivme ve sürdürülebilir malzemelere olan talebin artması, sektörü 2024’te farklı açılardan şekillendiren başlıca faktörler arasında yer aldı. Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmaları, eski ve riskli yapıların yerine daha modern ve dayanıklı yapıların yapılmasını teşvik ederken, sektördeki hareketliliği de önemli ölçüde arttırdı. Yeşil binalar, enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik inşaat projeleri, inşaat dünyasının öncelikleri arasındaydı. Bunun yanında, dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı proje yönetim sistemleri, inşaat süreçlerini hızlandırıp maliyetleri düşürmede yaygın şekilde kullanıldı. Ancak malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iş gücü eksiklikleri, sektörün başlıca zorlukları olmaya devam etti.

Firmamız özelinde değerlendirirsek, yoğun bir yıl olduğunu açıkça ifade edebiliriz. 2024 yılı içerisinde, sürdürülebilirlik ve çevre dostu ve inovatif malzemeler, inşaat ve yapı kimyasalları sektörlerinde giderek daha fazla öncelik kazandı. Bizler de bu konuda hızlı aksiyon alarak, 2023 yılında planladığımız Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrika yatırımımızı tamamlayarak bu taleplere cevap verebilecek sonuçlara ulaştık. Makine parkurumuzu genişleterek ilave makinalar satın alık. Bununla birlikte 2025 yılı başında EPP ve EPS enjeksiyon ürünlerimizi, Bursa lokasyonundan da verebileceğiz. Yine bu yıl içerisinde Teknik yapı kimyasalları markamız olan Quadroflex’i de sektöre kazandırdık. Başta su yalıtımı olmak üzere Epoksi zemin sistemleri, Teknik harçları, Avrupa kalitesinde ürünleri sektöre sunmaya başladık.

2025 yılı, Türkiye’de inşaat ve yapı kimyasalları sektörleri için büyük beklentilerle geliyor diyebiliriz. 2024’teki sektörel büyüme ivmesinin ardından, kentsel dönüşüm projeleri, deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve sürdürülebilirlik odaklı adımlar sayesinde sektörlerin bu yıl daha da ivme kazanması bekliyoruz. Ancak bu büyüme, her ne kadar olumlu görünse de inşaat sektörünün bazı yapısal sorunları devam ediyor. Artışta olan finansman maliyetleri, nakit akışı sorunları ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, sektördeki büyümeyi sınırlandıran etkenlerdir. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların bu zorluklarla başa çıkmak için güçlü finansal desteğe ihtiyaç duyduğu gerçeği ile yüz yüzeyiz.

İnşaat sektöründeki büyüme beklentisi, yapı kimyasallarına da olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. 2025 yılında ise inşaat projelerinin artışıyla birlikte yapı kimyasallarına olan talebin daha da artmasını bekliyoruz. Yenilikçi ve dayanıklı yapı kimyasalları üretimi, sektörün rekabet gücünü artırırken, özellikle deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm projeleri için güvenli, uzun ömürlü malzemelere yönelik talebi karşılamak adına büyük bir fırsat oluşturuyor.

Genel olarak, 2025 yılı büyümenin, güvenli yapılaşmanın ve sürdürülebilirliğin ön planda olacağı bir yıl olacaktır. Kalite standartlarını artırarak ve sürdürülebilir çözümler üreterek sadece yerel pazarda değil, uluslararası alanda da rekabet avantajını koruması bekleniyor. Türkiye’nin büyük altyapı projeleri ve inşaat alanındaki yenilikçi çözümleri ile 2025, bu sektörlerin geleceğine yön verecek önemli bir yıl olacak.

Özel sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz, bizler sanayide yapısal dönüşüm, Ar-Ge ve yenilik ekosistemi, yeşil ve dijital dönüşüm, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi alanlarda reformları hızlandırarak rekabet gücümüzü artırmak için çalışmalıyız. Tüm bunlarla beraber ülkemiz için yapılması gereken en önemli icraat İhracatımızı arttırmak ve kriz ortamlarını fırsata çevirerek uluslararası pazarlarda etkin söz sahibi olmaktır. Çalışarak üreterek hep birlikte ülkemiz için kazanmak zorundayız.

Barbaros Onulay

Bursa Beton Genel Müdürü

Yeni projeler inşaat sektörüne hareketlilik kazandırabilir

İnşaat sektöründeki dalgalanmalar ve ekonomik zorluklar, hazır beton talebini dönemsel olarak etkiledi. Ancak büyük altyapı projeleri, kentsel dönüşüm sektöre biraz hareketlilik kazandırdığını söyleyebiliriz. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin hazır beton endeksi ekim ayı verilerine göre tüm endekslerde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşanmıştır. Bu azalış özellikle faaliyet ve güven endekslerinde belirgin olurken, beklenti endeksinde daha sınırlı bir gerileme gözlemlenmiştir. Ekim ayında konut satışları, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, satışların üçte ikisi ikinci el konutlardan oluştu ve ipotekli satışlarda artış gözlendi ancak krediyle satışların toplam içindeki payı düşük kaldı. Konut fiyatları yıllık yüzde 27,4 artış göstermesine rağmen reel olarak yüzde 14,7 geriledi.

2025 yılında inşaat sektörünün durumu, ekonomik göstergelere, kamu politikalarına ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir. 2025 yılında beklenen faiz indirimleri, hem bireysel konut kredilerine olan talebi artırabilir hem de büyük ölçekli altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanını kolaylaştırabilir. Kentsel dönüşüm projeleri, 2025'te de sektörün en önemli itici gücü olmaya devam edecektir. Hükümetin deprem riski altındaki binaların yenilenmesine yönelik hedefleri doğrultusunda, bu alandaki yatırımların artması bekleniyor. Ayrıca, altyapı projeleri, özellikle enerji ve ulaşım sektörlerinde yeni projelerin devreye alınmasıyla inşaat sektörüne hareketlilik kazandırabilir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle inşaat malzemelerinin fiyatlarında artış yaşanabilir.

Hükümete sunulan bütçe teklifinde inşaat sektöründe kamu gelirlerini artırma ve tasarruflarla bütçe açığını azaltma hedefleri doğrultusunda, deprem bölgesi yatırımları ve kentsel dönüşüm projelerine öncelik verilmiştir. Kamu sabit sermaye yatırım harcamalarının 1,1 trilyon TL olarak planlandığı belirtilirken, sulama projeleri, lojistik maliyetlerini azaltacak hatlar ve organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin tamamlanması gibi yatırımlar öne çıkmıştır. Yerel yönetimlere bütçeden 1,34 trilyon TL kaynak aktarılacak olması, altyapı yatırımlarının hızlanmasını ve bölgesel kalkınmayı destekleyecektir. Hükümetin yeni projeler yerine devam eden yatırımlara odaklanacağı bir yılda, inşaat sektörü bu büyük kamu harcamaları ve altyapı desteklerinden faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Zerrin Özgüle

Zerrin Özgüle İnşaat YKB

Uzun vadeli planlar ile sektör canlanacaktır

2024 yılı elektronik ve otomasyon şirketimiz için kârlılıklar çok düşük kalsa bile yoğun bir dönem olarak kapattık. Bu yoğun dönemin en büyük sebebi de partnerlerimizin yurt dışı ağırlıklı çalışmalarıydı. Ancak kur artışının, enflasyonun çok altında kalması sebebiyle daha çok iş yapsak da bir önceki seneye göre daha az gelir elde ettik çünkü çalışanlarımıza enflasyon boyutunda yaptığımız zamlar euro bazında kazançlarımızdaki gerileme bunun sonucu oldu. İnşaat şirketimizde ise son derece kötü bir dönemde iyi ve kaliteli bir iş yapmanın zorluklarını yaşadığımız fiyat kalite oranlarını tutturamadığımız bir yıl oldu bu dönem yaptığımız satışlardan memnuniyet duymasak da ihtiyaçlarımız karşılayacak kadar satış yapmayı göze aldık.

2025 yılında yatırımların yavaş yavaş başlayacağını düşünüyor elektronik ve otomasyon sektöründe 2024’e göre daha iyi bir yıl olacağını tahmin ediyorum. İnşaat sektöründe ise haziran itibarıyla güzel dönem başlayacağı ve karlı satışların olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu hükümet politikaları ile direk ilintili faizlerin düşürülmesi, kredilerin kolay ulaşılır ve uzun vadede yapılandırılması inşaat sektörünü tekrar canlandıracaktır.

Utku Akçay

UAT Grup YKB

Sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik teşvikler sağlanmalı

2024 yılı firmamız açısından genel olarak iyi geçti; belirli projelerde başarılı sonuçlar elde ettik. Ancak, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar iş hacmimizi olumsuz etkiledi. Ayrıca, işgücü kalitesindeki yetersizlik, operasyonlarımızda verimlilik sorunlarına neden oldu. Bu zorluklara rağmen, mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunu hedeflerimize yakın bir şekilde tamamladık.

2025 yılına dair büyüme hedeflerimiz sınırlı. Ekonomideki genel durgunluk beklentisi, daha temkinli bir yaklaşım izlememizi gerektiriyor. Bu süreçte, mevcut müşteri ilişkilerimizi güçlendirmek ve iç verimliliği artırmak üzerine yoğunlaşmayı planlıyoruz. Kısa vadede, büyük yatırımlardan ziyade mevcut projelerin sürdürülebilirliğine odaklanacağız.

2025 yılı için ekonomi yönetiminden beklentimiz, sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik doğrudan teşvikler sağlanmasıdır. Özellikle, İşgücü kalitesini artırmaya yönelik mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması, endüstriyel yatırımlara yönelik vergi teşvikleri ve finansman desteklerinin artırılması, küresel piyasalarda rekabet gücünü artıracak ihracat teşviklerinin genişletilmesi, sektörümüzün toparlanması ve sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahiptir.

2025 yılında ekonomik koşulların zorlu geçeceğini öngörsek de, sektörümüz için fırsatlar yaratmak adına işbirliği ve yenilikçilik temelinde adımlar atmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu süreçte, tüm paydaşların çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu

Apex Asansör Genel Müdürü

Beklentilerin realize olacağı bir yıl ümit ediyorum

2024 yılı inşaat ve asansör imalat sanayi açısından kemer sıkmakla geçti diyebiliriz. Faizlerin yüksekliği ve dövizin düşüklüğü sebebiyle konut satışları ve asansör ihracatı beklenin altında gerçekleşti. İyi tarafından bakılırsa iş proseslerimizi ve verimliliğimizi gözden geçirip yoğun talep dönemlerinde fırsat bulamadığımız sistemsel iyileştirmeleri yapmak için müsait bir yıl geçirdik.

2025 yılı öncelikle bölgemizde ve dünyada yükselen gerilimin gevşeyeceği, savaş ve küresel kriz tehditlerinin kalkmasıyla kümüle olan taleplerin realize olacağı bir yıl olacaktır diye ümit ediyorum. Bunu ABD başkanlık seçimleri sonrası Ukrayna- Rusya Savaşı'nın sonlandırılması gerektiğini söyleyen Trump'in yönetime gelmesi, hemen sonrasında riskli dönemlerin güvenli limanı olan altının bir günde yüzde 3 düşmesi gibi göstergelere dayanarak söyleyebilirim. Yurtiçinde ise faiz indirimi ile yönünü arayan kapitalin gayrimenkul yatırımına kayacağını, bunun sektöre tekrar istim kazandıracağını düşünüyorum.

Macid İlker

Kıvam Grup YKB

Yeni yılda da büyümemizi sürdüreceğiz

2024 yılı, global gelişmelerden kaynaklanan meseleler nedeniyle genel anlamda zor bir yıl oldu. Küresel olarak yaşanan bu durum haliyle ülkemizde de kendisini hissettirdi. Ekonomiye yön veren önemli sektörlerin başında gelen ve kendisi ile birlikte 200’e yakın alt sektörü etkileyen inşaat sektörünün de gelişmelerden payını aldığı söylenebilir. Kıvam Grup olarak 2024 yılını çok başarılı bir şekilde geride bıraktık. Özellikle ABD’den İngiltere’ye kadar yurtdışında yapmış olduğumuz temaslar çok verimli oldu ve bizlere yeni ufuklar açtı. Geride bıraktığımız yıl Yolçatı’da başlattığımız inşaatımızı tamamladık ve yenisine başladık. Ekonomi ile ilgili alınan ve alınacak kararlar doğrultusunda ve gelişmeler dikkatli takip edildiğinde önümüzdeki yılın verimli geçmesini bekliyoruz. Aynı şekilde Kıvam Grup olarak 2025 yılına da yeni hedeflerle giriyoruz. 2025 yılında da büyümemizi sürdüreceğiz.

Özgür Şimşek

Zone İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Akıllı evlerin inşasına ile fark yaratacağız

2024 yılı bizim için oldukça yoğun geçti. Enflasyona rağmen özellik sanayi yapılarının yapılmasına yönelik ilginin artması oldukça sevindirici. Yap-sat ile uğraşan arkadaşların çektikleri zorlukları biliyoruz. 2024 yılında özellikle kredilerin kesilmesi ve faizlerin oldukça fazla olması müteahhitleri oldukça zor durumda bıraktı. 2025 yılına girerken yabancı ve yatırımcıların ülkemize göstermiş olduğu ilginin azalmasına rağmen devam ettiğini göreceğimize inanıyoruz.2025'te yeni OSB'lerin kurulması ve yeni fabrika inşaatlarının yapılma isteği bizim işlerimizin yoğunlaşacağını gösteriyor. Ayrıca Türkiye'de henüz çok az sayıda yapılmaya başlanan akıllı evlerin inşasına başlayarak müşterilerimize uygun fiyata teknoloji ve güvenlik dolu hizmet vermeyi planlıyoruz.2025 'te hükümetten beklediğimiz en büyük teşvik kredilerin önünü açmak. Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizli uzun vadeli ev kredilerinin açılmasını bekliyoruz. Ayrıca hammadde ve sarf malzemelerin pazarlarının da kontrollünü sağlamalarını istiyoruz.