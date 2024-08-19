Bursa’da 1990 yılında tekstil fabrikalarına elektrik – elektronik servis hizmetleri sunmak amacıyla kurulan Elektroteks, yaptığı yatırımlarla günümüzde yatak üretim makineleri konusunda dünya devlerinin tercihi haline geldi. Elektroteks, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve Görükle Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarında imal ettiği yatak üretim makineleri ile dünya genelinde 130 ülkeye ihracat yapıyor. Teknolojisi, üretim kalitesi ve başarılı performansıyla sektöre yön veren firma konumunda olan Elektroteks, her geçen yıl üretimini artırmaya devam ediyor.

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, ürettikleri her ürünün rakiplerinden bir adım önde olduğunu vurgulayarak, firma olarak robotik sistemleri yatak üretim süreçlerine entegre etme hedefiyle ilerlediklerini ifade etti. Kaliteden ödün vermemelerinin şirketi öne çıkaran en önemli faktör olduğunu belirten Güler, “Kalite, en temel ilkelerimizden biri. Dünyanın önde gelen markalarının malzemelerini ve en kaliteli ham maddeleri kullanarak üretim yapıyoruz. Bu yaklaşımımız bizi sektörde bir adım öne taşıyor” diye konuştu. Dünya lideri olma iddiası ve hedefiyle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Güler, Ar-Ge çalışmalarının olmazsa olmazları olduğunu dile getirdi. Şirketin 45 kişilik Ar-Ge ekibiyle adeta bir Ar-Ge Merkezi gibi çalıştığını belirten Güler, “Büyük bütçeler ayırarak her ay 4 – 5 proje geliştiriyoruz. 400’e yakın farklı makine ile sektöre hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesi de dünya genelindeki rakiplerimizin sahip olmadığı bir özellik” dedi. Osman Güler, yatak üretim makinelerinin üretiminde robot teknolojilerinin kullanımıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini belirti.

Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin özelliklerinden dolayı robotik teknolojilerin sektöre tam anlamıyla adapte olamadığını belirten Güler, “Sacı, camı, MDF gibi malzemeleri bir robot rahatlıkla taşıyabilir. Ancak sünger, kumaş gibi esnek ürünleri taşımak konusunda zorluklar yaşanıyor. Biz Elektroteks olarak bu alanda 5 – 6 yıldır çalışmalar yapıyoruz ve olumlu sonuçlar elde ettik. Hedefimiz, dünya genelinde yatak üretimini gerçekleştirecek karanlık fabrikalar kurmak” diye konuştu.

Müşteriye özel üretim

Müşteri taleplerine göre özel üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Osman Güler, şunları kaydetti: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odak noktamıza alarak ürünler geliştiriyoruz. Onlar bize hayallerini aktarıyor, biz de bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına Ar-Ge çalışmalarına odaklanıyoruz. Sonuç olarak, müşterilerimizin istediği özel ürünü başarıyla imal ediyoruz” şeklinde konuştu. Aylık 3 milyon dolar değerinde makine üretimi gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Güler, “Bursa’daki tesislerimizde 350’nin üzerinde uzman kadromuzla üretimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde farklı bölgelerde bulunan işletmelerimizle küresel çapta hizmet sunmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New Jersey eyaletindeki tesisimizle Amerika’ya, Bulgaristan’daki işletmemizle Avrupa’ya ve Hindistan’daki tesisimizle o bölgeye yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz.”