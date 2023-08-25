Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el araç satışında ocak-temmuz döneminde yaşanan artışlar dikkati çekti.

Temmuzda ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artarak 567 bin 274'e, diğer araç satışları yüzde 53,4 artışla 334 bin 451'e ulaştı. Böylece toplam araç satışları yüzde 39,3 yükselerek 901 bin 725 oldu.

Bu yılın 7 ayında ise ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 4 milyon 486 bin 122, toplam araç satışları da yüzde 24 artışla 6 milyon 616 bin 447 oldu.