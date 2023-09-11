Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 13 arttı

Toplam otomotiv üretimi, bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 943 bin 609, otomobil üretimi de yüzde 21 yükselişle 599 bin 915 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 943 bin 609 oldu. Otomobil üretimi de yüzde 21 artışla 599 bin 915 adet olarak kayıtlara geçti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim de 981 bin 897 adedi buldu.

Yılın 8 aylık döneminde ticari araç üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 27 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yılla paralel seyretti. Ayrıca söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı da 72 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) 71, kamyon grubunda 89, otobüs-midibüs grubunda 50 ve traktörde 75 seviyesinde oldu.