2018 ve 2019’da artan ve reel sektörün üzerine adeta kabus gibi çöken konkordato talepleri, ekonomideki sıkıntıların ve nakit problemlerinin de etkisiyle giderek artıyor.

Aylık bazda konkordato başvuruları, son 3 ayda 100’ün üzerinde gelirken, bu yılın ilk yarısında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2023’ün tamamını geride bıraktı. Önde gelen iş dünyası örgütleri suiistimallerin artmaması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Ankara’da Adalet Bakanlığı ve ekonomi yönetimi ile yoğun temasa geçti.

Basın İlan Kurumu (BİK) verilerine göre, nisanda 105, mayısta 172 olan konkordato sayısı, haziranda 114 olarak gerçekleşti. Ancak haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili mahkemelerden alınan konkordato kararlarına hafif de olsa bir fren yaptırdı. Geçen ay konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 43 olurken, ret kararı verilen dosya sayısı da 42 oldu. 4 firma için iflas kararı çıkarken, tasdik kararı verilen dosya sayısı da 3 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemine bakıldığında da, toplamda 605 adet konkordato geçici mühlet kararı verildiği görülüyor. Geçen yılın tamamında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısının 519 olduğu düşünüldüğünde, bu yıl başvuruların yoğunlaştığını söylemek yanlış olmaz. İlk 6 ayda konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 245 olurken, 275 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildiği görülüyor. Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 48. İlk 6 ayda en fazla konkordato kararı alınan sektörler incelendiğinde ise, en yüksek riskin tekstil ve inşaat sektörlerinde olduğu görülüyor.

Hangi sektörde ne kadar?

Sektörel olarak bakıldığında tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde toplam 48 konkordato kararı alınırken, inşaat sektörünün genelinde 44 konkordato kararı alınmış durumda. Hatırlanacağı üzere, konkordato düzenlemesinin yapılmasıyla beraber 2018’de 1384, 2019’da da 1387 konkordato başvurusu yapılmış, bu şirketlerden alacağı olan binlerce firma da çeşitli mağduriyetler yaşamıştı. Ardından konkordato başvuruları zorlaştırılmış ve şirketlerin kolay başvuru yapmasının önüne geçilmişti. Ancak son 2 yılda yaşanan finansman darboğazı ve işletme sermayesi yetersizliği birçok firmanın, yüksek maliyetine karşın, konkordatoyu yeniden masaya getirmesine neden oldu.

Zor durumda olan firmalar için verilen konkordato kararı işletmenin düze çıkması için bir olanak sağlarken, konkordato kararı verilen şirketlerden alacağı olan firmalar ise ‘ters ayakta’ yakalandı. Bu noktada piyasada ‘alacakların akıbeti’ konusunda bir huzursuzluk söz konusu. İş dünyasının önde gelen örgütleri konkordato kararlarındaki suiistimallerin ve mağduriyetlerin engellenmesi adına Ankara’da Adalet Bakanlığı ve ekonomi yönetimiyle temaslarda bulunuyor. Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı konkordato başvurularının zorlaştırılması için çalışmalar yapıyor.