Bursa’ya yön veren kurum ve kuruluşlar bu yıl da

Ekohaber’in marka yayınında buluşuyor

BURSA ÇINARLARI 2025

Bu yıl 30. yaşını kutlayacak, “Bursa’nın ekonomi gazetesi” EKOHABER’in marka yayını “Bursa Çınarları” dergisi “İnadına üretim, istihdam, ihracat…” başlığıyla hazırlanıyor.

Dünyada yaşanan ekonomik zorluklara ve iç piyasadaki sorunlara rağmen üretim, istihdam ve ihracat konusundaki kararlı duruşundan vazgeçmeyen Bursa iş dünyasının 2025 yılı ve sonrasına dair çalışmalarının detaylarıyla ele alınacağı “Bursa Çınarları 2025” dergisinde iş dünyasından OSB’lere, STK’lardan belediyelere kadar geniş yelpazedeki kurum ve kuruluşların faaliyetleri mercek altına alınacak.

“Bursa Çınarları 2025” dergisinde başta otomotiv ve yan sanayi, tekstil ve konfeksiyon, makine ve metal, tarım ve gıda, plastik, mobilya, inşaat, finans, enerji, perakende, turizm ve hizmetler olmak üzere Bursa’nın güçlü olduğu tüm sektörlerdeki şirketlerin üretim, ihracat ve istihdam performansları ile yaşadıkları dönüşüm süreci değerlendirilecek.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan firmaların yer aldığı organize sanayi bölgelerinin “Yeşil OSB” yolculuklarının da inceleneceği “Bursa Çınarları 2025” dergisinde ayrıca iş dünyasını ekonomik, sosyal ve kültürel alanda bir araya getiren sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirdiği projeler ile Bursa’daki belediyelerin yatırımları ve iş yaşamına olan katkıları ele alınacak.

Mart ayında yayınlanacak, şehrimizin köklü “Çınar” kuruluşlarının yer alacağı “Bursa Çınarları 2025” dergisinde siz de yerinizi alın. Birlikte çalışmak dileğiyle…

Bursa Çınarları Dergisi'nin geçmiş yayınlarını aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

2024 Yılı Dergisi

https://heyzine.com/flip-book/e79fd5a1a2.html

2023 Yılı Dergisi

https://fliphtml5.com/qgvsl/kjhr/#google_vignette