Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada (TCMB), "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadesin kullanıldı.

Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." denildi.