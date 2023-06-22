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Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Ekonomi 22.06.2023, 14:13 22.06.2023, 14:22
Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada (TCMB), "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadesin kullanıldı.

Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." denildi.

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