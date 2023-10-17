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Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 5,5 arttı
Ekonomi 17.10.2023, 15:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesinde gerçekleşti.
KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5'lik artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de 90,3'e yükseldi.
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