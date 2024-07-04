Emtia piyasasında, ocak-haziran döneminde yükseliş eğilimi hakim oldu.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerden kaynaklanan olumlu fiyatlamalar ve arz endişeleriyle yılın ilk yarısında emtia piyasasında genel yukarı yönlü bir seyir görüldü.

ABD'nin yaptırım kararları ve Çin'in ekonomisini güçlendirmek için attığı adımlar, ABD'nin Çin'e yönelik yaptırım kararlarına Çin'den de misilleme gelebileceğine ilişkin öngörüler ile küresel çapta hava durumu olaylarının sebep olduğu üretime yönelik endişeler emtia piyasasındaki yükselişi etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Böylece, yılın ilk yarısı emtia piyasası için değerli metaller, baz metaller ve enerji grubunda sert yükselişlerin ve rallilerin yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, jeopolitik riskler, arz endişeleri ve kurak hava koşulları da bu piyasadaki sert yükselişleri tetikledi.

Böylece emtia piyasasında ocak-haziran döneminde zirveler öne çıktı.